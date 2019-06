La ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, ha participado este miércoles en diferentes seminarios y mesas redondas, donde ha calificado de "analfabetos" a aquellos que niegan el cambio climático y sus consecuencias.

En un momento en el que las consecuencias de la crisis climática están en pleno auge por el debate de Madrid central, la ministra también ha opinado sobre la vigencia de la iniciativa de Carmena, calificando el debate abierto como "absurdo".

"Dadas las complicaciones, o te lo ponen muy fácil o te da pereza" ha añadido también Ribera sobre el desconocimiento generalizado sobre el cambio climático.

La crisis climática

En una de las ponencias de Ribera, centradas en la crisis climática, ha dialogado sobre la pérdida de la diversidad, que a su juicio se desconoce, y sobre el cambio climático.

Allí, respondiendo a que la pregunta de Pablo Blázquez, el director de Ethic, sobre la 'corriente negacionista' del cambio climático, seguida por Trump, Bolsonaro y Madrid Central, ha defendido que creía que en parte se debía a que "existe algo de desconocimiento y de miedo" sobre la crisis climática.

No obstante, con una clara referencia a estos políticos, ha agregado que "cuando uno es alfabeto, no se da cuenta de las barbaridades que dice" y que, a su parecer, "a partir de determinados niveles de decisión, no debería ser tolerable ser alfabeto".

Madrid Central, un problema serio y no ideológico

En otra de las jornadas a las que asistió el miércoles, en Bilbao, la ministra opinó que el debate abierto sobre la vigencia de Madrid Central "es absurdo", porque la ciudad tiene un "problema serio" de cumplimiento de las obligaciones europeas de calidad del aire.

Continuó dejando claro que "Madrid tiene un problema de calidad del aire y es un problema de salud pública". "No es que se empeñe una señora en que tenemos que tener zonas de bajas emisiones, es que tenemos un problema serio de cumplimiento de obligaciones europeas" argumentó haciendo referencia a la exalcaldesa.

Además, ha aprovechado la ocasión para dirigirse al Partido Popular de Almeida. Ha criticado que el actual alcalde argumente que "no se ha de abordar el debate de la movilidad y la calidad de aire en Madrid porque es un debate ideológico y existe el derecho a vivir en un atasco; no tiene sentido".

En este mensaje se puede visualizar una de las ponencias completas.