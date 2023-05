El candidato del PP en un pueblo de Pontevedra se niega a dimitir tras su condena por violencia machista en 2011

Matías González Cañón, candidato del PP en el pueblo de A Illa de Arousa (Pontevedra) e hijo de un histórico alcalde de la localidad a quien había dado el relevo, precisamente, al frente de la candidatura para los comicios del 28 de mayo, fue condenado por violencia machista en 2011 tras agredir a su expareja.

La sentencia judicial, cuyo contenido fue adelantado por eldiario.es, condenó al candidato del PP a una pena de 25 días de trabajos en favor de la comunidad, privación del derecho de tenencia y porte de armas durante nueve meses, además de la prohibición de aproximarse y comunicarse con la víctima en el mismo periodo. También tuvo que abonar una multa que rozaba los 80 euros.

Sin embargo, pese a la condena, González Cañón se resiste a dimitir y dejar la candidatura. Fuentes de su entorno admiten que la sentencia existe, pero defienden que González Cañón, quien entonces tenía poco más de 20 años, ya cumplió la condena y desempeña desde hace años su trabajo como vigilante de seguridad. A guisa de disculpa, esas mismas fuentes añaden que el caso "es conocido por todos" en la localidad gallega.

En este sentido, el PP de A Illa de Arousa y todos los miembros de su candidatura han cerrado filas con González Cañón. Esta postura contradice a la dirección provincial del PP, que ya ha pedido a González Cañón que renuncie a presentarse.

Desde el PP de Pontevedra apuntan que el abandono de la candidatura es "una decisión estrictamente personal" González Cañón y que la condición de candidato, una vez publicadas las listas electorales, "solo se puede perder por la voluntad del propio candidato", por lo que el partido "no puede tomar unilateralmente esta decisión". Además, el PP esgrime que González Cañón no está afiliado al partido, por lo que no se le pueden aplicar sus estatutos.

A lo que sí que se compromete el PP de Pontevedra es a que González Cañón no pasará a integrar el grupo municipal en A Illa de Arousa tras las elecciones del 28 de mayo.

Como respuesta, arropado por sus compañeros del PP local, González Cañón ha difundido un vídeo por redes sociales en el que se declara como "principal afectado y víctima de un ataque oportunista" que atribuye a sus rivales políticos. González Cañón muestra su "absoluta repulsa a cualquier acto de violencia machista", al tiempo que admite que le duele "de todo corazón que se vuelva a sacar un tema por el que –se defiende– ya pagué injustamente hace 12 años".

Así las cosas, ratifica que seguirá "adelante" con su proyecto para A Illa. "No voy a dar ni un paso atrás", afirma tajante.

Los hechos se remontan a principios de febrero de 2011, cuando González Cañón, de madrugada, mantuvo una discusión con su expareja en la calle y acabó golpeándola en la cara.

Las consecuencias de la lesión fueron, según los hechos probados, un diente parcialmente roto y lesiones cervicales leves. El relato que la víctima –y expareja– es que el hombre quiso acompañarla a su casa, entonces empezaron a discutir, la agarró del brazo y le dio dos puñetazos.