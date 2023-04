Carla Antonelli: "Sumar aunará a todas las fuerzas de izquierdas y Podemos estará dentro"

Empecemos hablando de lo que todo el mundo anda opinando, que es la entrevista de Yolanda Díaz en 'Lo de Évole'. ¿Qué le pareció la líder de Sumar anoche?

Fantástica. Yolanda es una mujer todoterreno que, además, no se arruga nunca en las respuestas claves. Se mantiene firme en lo que son sus principios, sus creencias, sus ideales y el proyecto político que representa, Sumar. Varias de sus respuestas me gustaron. Esta mañana he visto un artículo de opinión que coincidía prácticamente con lo que yo pensé el domingo: Jordi Évole le hizo una entrevista muy intensa, muy directa, y ella salió y no se encalló.

Durante la entrevista, quedó abierta la posibilidad de que Yolanda Díaz votará a Más Madrid en las elecciones del 28M, ¿cree que la vicepresidenta segunda debe tomar partido?

Bueno, yo creo que es una interpretación periodística, puesto que ella lo dejó a la libre interpretación del presentador. Creo que las decisiones que se tomen, cuál va a ser su participación o no en las elecciones autonómicas, las tienen que tomar desde dentro del proyecto Sumar. Y es algo que que ella anoche no quiso cerrar. De hecho, quienes conocemos la política sabemos perfectamente que es imposible que el calendario electoral a día de hoy esté cerrado. No lo sabe ni Pedro Sánchez, no lo sabe ningún líder político.

En estas elecciones, va a hacer campaña en contra del PSOE, el partido del que ha formado parte durante muchos años. ¿Cómo se siente?

"No voy a hacer campaña 'en contra de', yo voy a hacer campaña 'en favor de'"

Yo tengo una interpretación de la política diferente a eso. No voy a hacer campaña "en contra de", yo voy a hacer campaña "en favor de". Y, en este caso, voy a hacer campaña en favor de Más Madrid, grupo político donde voy de candidata número cinco. Para mí ha sido un gran honor y compromiso.

Quien bien me conoce sabe que yo no ataco a la izquierda, no es mi manera de proceder. No lo ha sido prácticamente nunca en mi vida, pero sobre todo en los últimos años y no lo va a ser ahora. Yo me voy a centrar en lo que es el proyecto de Más Madrid, en lo que son sus compromisos electorales y explicar por qué hay que votarles como fuerza política que realmente es la que tiene posibilidades de desbancar y sacar del Gobierno a un Partido Popular absolutamente involucionado, centrado con hacerle la oposición al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

Mientras tanto, en la Comunidad de Madrid todo está manga por hombro, por no hablar de la sanidad pública, las residencias de mayores o esas amenazas de derogación de la ley trans, absolutamente oportunistas y tránsfobas. Se trata de una ley de la que fui ponente en el año 2016 y no ha causado ningún problema, aunque bien es verdad que tampoco la han reglamentado ni al 50%. En este sentido, no solamente es que vayamos a tratar de impedir por todos los medios su derogación, es que lo que queremos es hacerla cumplir y hacerla cumplir, evidentemente, con Mónica García como presidenta de la Comunidad de Madrid y Rita Maestre como alcaldesa de la ciudad de Madrid.

Hace pocos días, efectivamente, Ayuso ha vuelto a retomar el compromiso electoral de acabar con esta norma a nivel regional o, al menos, recortarla. ¿Usted cree que la ley estatal puede impedir que el PP recorte derechos a las personas trans aquí en la comunidad?

Quién ha visto a Ayuso y quién la ve. Yo la conozco desde el 2012, cuando entró a la Asamblea. Pero la Ayuso de antes y la de ahora poco o nada tienen que ver. Es una metamorfosis absoluta, como Dr. Jekyll y Mr. Hyde. No nos olvidemos que, cuando ella era la gestora del perro pecas en comunicación en Génova, convocó a los colectivos LGTB y trans para fomentar e impulsar la ley trans de Cifuentes. La memoria a veces es muy delgadita. Y ahora la vemos convertida en una Anita, de aquellas de Estados Unidos que se ponían en contra de los homosexuales, allá por los años 60. Es una postura absolutamente oportunista. No solamente ha dicho que va a derogar algunos de los artículos, es que además ha dicho que, si no puedes drogar a algunas partes, va a derogar la ley completa.

La pregunta es cómo es posible que este país haya llegado a esta situación donde a las personas trans se nos hayan convertido nuestras propias vidas en cortinas de humo de la política. ¿Por qué de la noche a la mañana se ha levanta un movimiento antitrans, cuando hemos convivido de toda la vida perfectamente en este país sin ningún problema?

"Y tanto Ayuso como el PP a nivel nacional algún día van a tener que pedir perdón al colectivo"

Respecto a la pregunta concreta, que me disperso bastante pero siempre vuelvo a mis orígenes, sobre si con la derogación de la ley de Madrid se puede acabar con las conquistas de la ley estatal, la respuesta es no. El problema es que Madrid tiene unas competencias concretas, como todas las comunidades autónomas, ya sean en materia de sanidad o educativa, que sí que afectan a la vida cotidiana de las personas trans. Vuelvo a repetir que cabe preguntarse por qué una ley que no ha dado problemas a lo largo de siete años se ha convertido en un problema. Solamente es un problema interesado. Y tanto Ayuso como el PP a nivel nacional algún día van a tener que pedir perdón al colectivo. Está escrito. Sobre todo los conservadores, que también han anunciado que van a derogar la ley integral trans a rebufo de Vox. Al fin y al cabo se funden, ya no se sabe cuál es la marca blanca, la marca verde o la marca tecnicolor, con un ciudadanos que ya se extingue. Están en competencia continua.

Yo te puedo decir que he estado en charlas con representantes del PP donde literalmente dijeron que cuántas veces iban a tener que pedir perdón por haber metido el recurso al matrimonio igualitario en 2005. Yo les digo que no les va a quedar tiempo para volver a pedir perdón por este intento de recurso a la ley trans, otra vez. Porque la dignidad, la igualdad, no se puede recurrir. No es recurrible. Sería la primera vez que se retrocediera en derechos avanzados civiles, obtenidos a lo largo de esta democracia que tanto costó sacar adelante y tanto nos está costando mantener.

¿Qué siente cuando determinados sectores del feminismo se acercan en sus posicionamientos a las derechas?

"No me fui del Partido Socialista, me echó Carmen Calvo directamente"

Bueno, es algo absolutamente interesado, inflado. Es una guerra espuria por cuotas de poder. No nos olvidemos que, antes de diciembre de 2019, quienes ahora se erigen desde la bandera del feminismo diciendo que estas leyes borran a la mujer y no sé cuántas tropelías, además de acusarnos de delincuentes continuadas o de abusadoras sexuales y crear una sombra de la sospecha sobre nuestras propias vidas, elevando la singularidad a la globalidad... Antes del diciembre de 2019, no encontrarás ningún mensaje, por ejemplo, de la que fue vicepresidente del Gobierno e institucionalizó esto [la discriminación hacia las personas trans] dentro del PSOE. Porque yo no me fui del Partido Socialista. A mí me echó Carmen Calvo directamente. Hay que definirlo así.

Ahora yo reto y llevo retando desde hace cerca a un año, a que alguien me encuentre algo. Un tuit, algunas declaraciones a la prensa cuando ella era vicepresidenta, antes que se disolvieran las Cortes, en contra de la autodeterminación. No existe, sencilla y llanamente. De hecho, como PSOE habíamos registrado y presentado en el 2017 la reforma de la ley de 2007 para despatologizarla desde la autodeterminación y ese texto que se aprobó en Comisión de Justicia en 2019, fue lo que el Ministerio de Igualdad, con Irene Montero, a la que siempre (y lo quiero repetir porque nunca me cansaré de decirlo porque siempre lo he dicho y jamás me he traicionado a la palabra) le daré las gracias por el apoyo, por poner su cuerpo y, además, por recoger nuestras demandas. Las demandas de los colectivos, las demandas, de los activistas.

Pues bien, Montero cogió, copió y pegó, y ella misma lo ha dicho, ese texto para que no hubiese ningún roce, ningún conflicto con el PSOE. Y de la noche a la mañana nos encontramos que, como Igualdad había pasado a otra formación política (lógico era un Gobierno de coalición), aquello que había sido bueno, donde no había habido ninguna contestación, se convierte en malo y negativo. Lo más histriónico de todo, ¿sabes lo que es? Que la que fue portavoz de Igualdad en ese momento en el Congreso, Ángeles Álvarez, la que votó, como así atestigua el Boletín Oficial de las Cortes, esa reforma de ley, que ya estaba preparando su camino de salida para tener algún temita del que hablar fuera cuando ya no fuera diputada porque sabía que no iba a repetir, hoy es una de las lideresas de quien dice que estas leyes borran a la mujer. A ver, si no las borraban antes, ¿por qué las borran ahora?. La pregunta se eleva siempre a la misma, ¿cuándo mentían, antes o a lo largo de todo el tiempo?

¿Qué cree que les lleva a pensar así?

Yo afirmo rotundamente que nunca jamás fue ideológico. Eso es una gran falacia. Siempre fue una guerra de poder por la bandera de color violeta entre un partido y otro, con la desgracia de que entre medias utilizaron la vida de seres humanos como moneda de cambio. Nos vapulearon, nos zarandearon, nos utilizaron y además han acosado nuestras vidas. Eso es lo lamentable de toda esta historia.

Me parece completamente indecente decir que el feminismo marcha dividido el 8M en Madrid porque no puedes decir que marcha dividido dando la sensación de que es un 50% y un 50%. Hay que concretar. Marcha dividido por cuánto. ¿Marcha dividido por el 97%? En el paseo de las diosas, que iba por la Cibeles, Neptuno y bajaba por la Gran Vía fuimos 700.000 personas y en la otra apenas eran 7.000. Además tienen que unir el abolicionismo y los vientres de alquiler con estar en contra de los derechos de las personas trans. Ya me dirán por dónde se une o se enlaza una cosa con otra. Porque, si sólo hicieran una manifestación en contra de los derechos de las personas trans, se produciría una foto triste, patética y melancólica, como son esas 60 o 80 personas frente al Congreso diciendo que se nace hombre o se nace mujer. Que se le dé cabida en el telediario de una televisión publica es lo que me parece ya terrible. Entiendo que pueda ser noticioso, pero el feminismo no marchó dividido como quisieron aparentar, sino que un grupúsculo de personas por una guerra de banderas lo ha hecho.

Hay una amiga mía, una mujer importante en este país, que me dijo una cosa que es una verdad como un templo: "Carla, tú crea un problema donde no existe para luego poderlo liderar y vivir de él". Y yo te añado, quién estaría hablando de estas personas si no fuera por esto. Entonces reflexionemos, cuáles son los intereses que subyacen debajo de toda esta historia. A lo mejor todo queda por un puñado de dinero. Y yo les digo, amigas, es pan para hoy, pero mucha hambre para mañana. Porque estuvimos, estamos y estaremos en el lugar correcto de la historia. La razón nos asiste y el tiempo lo demostró.

¿Alguien del PSOE le ha pedido que vuelva?

Me lo pidió públicamente Zapatero. Me lo pidió mi amigo Ángel Victor Torres, presidente de Canarias y mucha gente en esos momentos. Pero, al mismo tiempo, confieso que fueron muchísimas personas las que entendieron el proceso doloroso que viví una noche del 9 de junio del año 2020, cuando Calvo decidió con nocturnidad y en el aniversario de la muerte de Pedro Zerolo, con alevosía, porque sabía que ese año no iba a haber Orgullo dado que estábamos confinadas, sacar un argumentario que era absolutamente un atentado en contra de la dignidad de las personas trans. A partir de ese momento, yo empecé, digamos, a somatizar, a pulsar y a sangrar todo lo que vería esa llaga abierta y esa herida a lo largo de todos estos años. Pero son muchos los que, vuelvo a repetir, me han escrito y felicitado, los verdaderos amigos y amigas.

"No he perdido nada, lo he ganado todo"

Quien realmente me haya podido dejar de hablar, yo digo exactamente lo mismo que dije hace más de 40 años con aquellos hermanos, familiares, que me dejaron de hablar el día que decidí ser yo misma, ser Carla: no he perdido nada, lo he ganado todo. Dicho y redicho esto, vuelvo a repetir que han sido muchas las personas que se han alegrado y me han llamado hasta casi llorando de cuánto se alegraban que mi vida continuara y de que entrara a formar parte de las listas de Mónica García, compañeras y compañeros socialistas, diputados y altos cargos del partido, porque al final la vida se tiene que seguir escribiendo. Y si no está escrita, ya nos encargamos de escribirla. Y si se nos presentan muros o techos de cristal, también nos encargaremos de romperlos a martillazo limpio.

Uno de los primeros actos en los que ha participado con más Madrid ha sido precisamente en Chueca. Hemos visto cómo en los últimos años el Partido Popular ha empezado a poner problema tras problema para que se celebre el Orgullo… ¿Qué significa ese día para los madrileños?

El orgullo, en Madrid, se ha convertido en un referente mundial y no precisamente porque el PP lo haya favorecido. El único que lo favoreció un poco más en su tiempo y no lo utilizó como el armamento político fue Gallardón, pero de la noche a la mañana esto se convirtió en una cuestión de ideología, cuando es una cuestión de derechos fundamentales y de derechos humanos. El PP desde hace muchísimos años lo único que ha hecho ha sido torpedear e intentar dinamitar lo que es el Orgullo, una reivindicación y celebración manifiesta que decía el amigo y compañero Zerolo.

Se trata del evento que más dinero deja en la Comunidad de Madrid y aún así, a estas fuerzas de derecha y ultraderecha, que siempre son como el tío Gilito, contando las monedas de oro, no les importa. Prefieren que no entre ese dinero porque, como algunos periódicos han llegado a poner al día siguiente, que se entienda como se quiera decir la frase, si una coma la basura de los gays por Madrid. Pues mire usted, las mismas que se quedan cuando vino el papa, la misma basura que deja cualquier otra cantidad de eventos en esta comunidad. Las mismas que deja la Tomatina, las mismas que dejan los Sanfermines, la misma que deja en la pradera de San Isidro.

En una entrevista la semana pasada dijo que había recibido una oferta de otra formación política. ¿Le propuso Irene Montero entrar en las listas por Madrid de los morados?

Voy a responder lo que ya he respondido y no me voy a mover un ápice. Dejé claro que no había sido en esta comunidad para que nadie cayera en falsos sudokus ni quinielas. Fue de fuera de esta región. Pero no lo voy a decir, obviamente, por un respeto al momento preelectoral que estamos viviendo, que es una cuestión ya como si estuviéramos en plena en plena campaña. Algún día se sabrá. Algún día se escribirá. Si por algo soy conocida, y quiero seguirlo siendo, es porque no desvelo mis secretos. Sé lo que se puede decir, lo que no se puede decir.

¿Pese a que van a concurrir en formaciones separadas, qué balance hace de Montero al frente del Ministerio de Igualdad en estos años?



No sé si lo he dicho, pero yo lo voy a volver a repetir una y otra vez. A Irene Montero, la conozco. Irene Montero es mi compañera. Yo la tengo por amiga, entiendo que ella me tiene por una amiga a mí, la aprecio, la quiero. Le doy las gracias hoy, mañana, pasado y al otro. Porque es que parece que si no lo dices en cada conversación, últimamente parece que es que no lo has dicho nunca y yo creo que mis redes sociales están plagadas de agradecimiento a Irene Montero, en un momento incluso que a mí me pasó factura.

"Mis redes sociales están plagadas de agradecimiento a Irene Montero"

Algunos chats de WhatsApp se inundaron de comentarios que decían "cómo esa sinvergüenza está haciéndose fotos con Irene Montero". Pero cómo yo no me iba a hacer fotos y no le iba a dar las gracias si estaba defendiendo la última ley trans estatal que ha venido a avanzar aún más todos esos derechos a nivel del todo el conjunto del Estado, como es la posibilidad del cambio de documentación. Por si a alguien no le queda claro, gracias Irene. Y, por si alguien no le queda claro, creo en el proyecto de Yolanda Díaz, el de Sumar, en el que todas las fuerzas políticas de la izquierda se unan porque con un solo voto de la derecha, con un solo voto, que haga falta también de la ultraderecha, Feijoo no va a tener ningún miramiento de hacer un Gobierno de coalición con el Partido de Abascal.

Por si alguien no lo tenía claro, yo estoy donde siempre he creído que debo de estar, que es en Madrid, en el Madrid por el que me debo y al que me debo. Y además, en una formación política como es Más Madrid en la que coincido absolutamente en todo, que no discrepo en nada. Lo único que he recibido es cariño amor y respeto. ¿Cómo no voy a estar donde me quieren? Donde realmente lo que siento es un espacio de libertad y seguro. Vamos a ir a la Asamblea a defender lo que hemos defendido siempre: los derechos civiles, un partido ecologista, verde. No existe absolutamente ningún conflicto para mí con ninguna de esas cosas, por más que haya gente que quiera hacer compartimentos estancos.

Todo desde el inmenso respeto a todas mis amigas y amigos, compañeras, compañeros y compañeres del PSOE, donde tengo grandes recuerdos, el honor y el orgullo de haber participado. Quien piense que yo voy a hacer leña o que voy a cargar contra el PSOE, no me van a encontrar.

¿Hablando de Sumar, de unidad, qué opina de que aquí en la Comunidad de Madrid no hayan llegado a un acuerdo Podemos y Más Madrid para concurrir a las elecciones autonómicas del próximo 28 de mayo?

"Deberíamos dejar de estar sumergidos en las cuestiones internas de los partidos."

Yo lo que opino es que deberíamos dejar de estar sumergidos en las cuestiones internas de los partidos. No voy a entrar en qué sitio fue y luego dejó de ser posible. No me voy a meter en ese en ese berenjenal. Lo único que digo claro es que si hay alguna fuerza política que realmente puedan sacar del Gobierno a Ayuso y al Partido Popular, esa es Más Madrid. Lo que tienen que hacer todas las fuerzas políticas de la izquierda es programa, programa y programa, y llenar las urnas de votos para que la conjunción de todos esos votos hagan de nuevo, porque Madrid ya lo necesita, una comunidad progresista, incluyente, que no deje fuera a nadie, que no amenace con retrotraernos en derechos civiles.

¿Y a nivel estatal, cree que hay posibilidad de que se renueve un acuerdo de izquierdas?

Yo soy convencida de que sí y espero que sí. Además estoy convencida de que llegará antes de diciembre y Sumar se habrá convertido en un proyecto político que aúne todas las fuerzas de izquierdas y Podemos estará dentro de ese proyecto. Esto es lo que yo deseo y anhelo, y además creo que es necesario. Lo otro sería realmente un desastre para la izquierda. La derecha y la ultraderecha se frotan las manos de ver cómo están todos los días con rifirrafes.

Que en campaña electoral, en las cuentas de partidos o de militantes, la mayoría de sus tuits sean para atacar a otras formaciones políticas de izquierdas y el objetivo no sea competir con la derecha, la ultraderecha y las marcas tecnicolor, me parece realmente que es de hacérnoslo mirar. Pero esto es una cuestión histórica.

¿Qué posición debe tomar Pedro Sánchez en relación con Sumar, con las izquierdas, de cara a las generales?

"Nuestro objetivo es volver a gobernar, seguir haciendo políticas progresistas"

Bueno, yo creo que la posición de Pedro Sánchez es la que está teniendo hasta este momento como presidente del Gobierno. Él mismo ha dicho que realmente espera de que todas las fuerzas a la izquierda del PSOE se unan porque todas las encuestas y todos los datos dan que si hay alguna posibilidad de un Gobierno progresista, tiene que ser nuevamente con una coalición. Por lo tanto, no nos olvidemos de cuál es nuestro objetivo. Y nuestro objetivo es volver a gobernar, seguir haciendo políticas progresistas, seguir haciendo de este país un país referente en todas las materias y entre ellas, derechos civiles. Porque, de verdad, puede ser terrorífico que Feijóo recurra a Vox para gobernar.