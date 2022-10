Carmen Calvo elude contestar si las mujeres trans son mujeres cuando en el pasado lo defendía

La exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo se ha erigido dentro del PSOE como una de las voces discrepantes en torno a la aprobación de la ley trans. Cuando estaba en el Ejecutivo el texto fue ratificado en el Consejo de Ministros y, sin embargo, este lunes eludió contestar a si las mujeres trans son mujeres.

La pregunta se la lanzó el también exvicepresidente Pablo Iglesias en el programa El Ágora de Hora 25, de la Cadena Ser, en el que también participa el eurodiputado del PP, José Manuel García-Margallo.

Durante el espacio radiofónico se debatió sobre la tramitación parlamentaria de la ley trans, que sigue encasquillada. Este mismo martes, el grupo socialista ha pedido que se amplíe una última semana más el plazo para presentar enmiendas al proyecto de ley trans en el Congreso, de forma que presentará sus enmiendas el próximo lunes 31 de octubre.

Al hilo del debate, Iglesias le preguntó a Calvo sobre las mujeres trans: "¿Las mujeres trans son mujeres?". Calvo evitó contestar a la pregunta y argumentó que su partido "está debatiendo ahora mismo sobre ese texto". Sorprende que ahora prefiera callar ante esta cuestión cuando en diciembre de 2020, en el cargo de vicepresidenta, no dudaba en afirmar que "las mujeres trans son mujeres". Así lo hizo en una entrevista en TVE a una pregunta de Ana Pardo de Vera, directora de relaciones institucionales de Público.

Pero no fue la única pregunta a la que evitó contestar con claridad Calvo este lunes en la Ser. El presentador Aimar Bretos le preguntó sobre si le dolió que Carla Antonelli dejara el PSOE hace unos días. "Sin comentario ninguno, vamos", espetó Calvo.

Críticas a Zapatero

Calvo también ha lamentado unas declaraciones del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero --en las que señalaba que las diferencias entre feministas por la ley trans se debía a una cuestión generacional y también comparaba la oposición a su tramitación con la que sufrió en su día la ley del matrimonio homosexual-- y ha criticado que exponga este asunto de "una manera un poco simple".

Calvo: "No hay un feminismo histórico como no hay un socialismo histórico"

"No hay un feminismo histórico como no hay un socialismo histórico", ha replicado la exministra, quien ha insistido en que el feminismo es "el tronco de la democracia" porque briega "con la igualdad más importante en la vida", que es la que hay entre hombres y mujeres, y con los "déficits e injusticias históricas" con las que aparecen las mujeres "en el siglo XX". "Es más profundo y complicado que las simples cuestiones que pasan en los relevos generacionales", ha indicado.

En este punto, ha señalado que, con la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo, no se tocó "nada importante" porque, citando al TC, "la propia Constitución no dice en ningún sitio que se tengan que casar hombre con mujer y excluya a dos personas del mismo sexo".

Según Calvo, la cuestión de la ley trans es "mucho más complicada" porque influye en "la infancia y a la adolescencia" y afecta al artículo 14 y 15 de la Carta Magna, además de a otros derechos "muy importantes". "Me parece que no es forma de abordaje esta. No hay un feminismo histórico ni clásico", ha replicado la exvicepresidenta, quien ha insistido en sacar la mejor norma posible desde la "reflexión".