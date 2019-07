La exministra de Sanidad Carmen Montón, que ocupó el cargo durante tres meses en el Gobierno de Pedro Sánchez, ha desmentido su fichaje por un supuesto lobby farmacéutico, como informa el periódico valenciano Las Provincias.

"Me habéis hecho algunas preguntas sobre mi participación en @MujeresSanidad. Espero que con estas líneas quede claro. No he fichado por un lobby de la sanidad privada. Participo con otras mujeres del sector por la igualdad. No tengo vinculación laboral ni retribución", ha contestado Montón en Twitter.

El diario valenciano informó de que Montón prestaría sus servicios a la Fundación Fundamed, “una organización formada y apoyada por importantes empresas del sector sanitario español”, como señala la web del organismo, presidido por el también exministro Enrique Sánchez de León, responsable de la misma cartera entre 1977 y 1979.

Fundamed, financiada por las grandes farmacéuticas, según el diario, “choca con la gestión pública que ha llevado a cabo tanto desde la Conselleria como desde la cartera de Sanidad”, asegura Las Provincias.

“En la Comunitat, Montón lideró la reversión de varios hospitales con un modelo de gestión concertada y el sector privado amplió sus temores al llegar al Gobierno el verano pasado. Además, su carrera pública está salpicada de declaraciones acerca de los negocios de la sanidad y las empresas que se beneficiaban de ellos”, apunta el periódico.

Desmentido de Montón en Twitter

Montón explicó en un comunicado, firmado este jueves y difundido a través de la red social Twitter, que no trabaja "en una fundación farmacéutica" ni ha fichado por "un lobby de la sanidad privada".

"La comisión de incompatibilidades de altos cargos me autorizó en junio de 2019 para la participación en la iniciativa Mujeres de la Sanidad sobre el impulso del talento femenino y empoderamiento de las mujeres", añade la nota.

La exministra argumenta que "Mujeres de la Sanidad es una iniciativa cuyo objetivo es el reconocimiento del talento femenino e incrementar la presencia de mujeres en puestos de responsabilidad en el ámbito sanitario".

"Iniciativa impulsada por Marie Claire, Gaceta Médica y Fundamed, en la que participo junto a otras mujeres del sector salud, sin vinculación laboral, ni retribución por parte de Fundamed", asegura Montón en el comunicado.

Finalmente, la extitular de Sanidad con Pedro Sánchez deja claro su labor en la iniciativa: "Es en esto en lo que estoy participando, una iniciativa sobre mujeres, sanidad y feminismo".