Casado apoya al Gobierno en su ofrecimiento militar a la OTAN y azuza la división entre PSOE y Podemos

El ofrecimiento militar anunciado por la ministra de Defensa, Margarita Robles, para movilizar efectivos militares al Este de Europa es respaldado por el Partido Popular (PP). Así lo ha confirmado públicamente esta mañana el líder del partido, Pablo Casado, en declaraciones a los medios aprovechando una visita a FITUR. "La posición del PP es de Estado. El Gobierno cuenta con todo nuestro apoyo para cumplir sus obligaciones en el marco de la Alianza atlántica. Si la OTAN requiere desplazamiento de buques o de tropas, lo apoyaremos. Es clave para garantizar la paz en Europa", ha destacado Casado. Además, ha azuzado la división interna entre el PSOE y Unidas Podemos a cuenta de este asunto.

El presidente nacional del PP ha advertido, eso sí, que el Gobierno no ha avisado al principal partido del PP aunque está obligado a ello en el Congreso. "El Gobierno debe informar a las Cortes", ha destacado. "Pero en una cuestión de Estado, no vamos a condicionarlo", ha señalado, reafirmando su "responsabilidad" en este tipo de asuntos. En este sentido ha recordado su apoyo a otras acciones similares impulsadas con Gobiernos socialistas. "No vamos a hacer campañas de no a la guerra aunque esperamos que la vía diplomática se agote y no haya conflicto armado en Europa", ha añadido.

Sobre la disparidad de criterios dentro del Gobierno de Pedro Sánchez, Casado ha afirmado que le gustaría "que el Gobierno clarificara su posición al respecto". En este punto, ha criticado que "los ministros de Podemos están en contra de la OTAN y a favor de Rusia". "Me gustaría escuchar a la vicepresidenta Yolanda Díaz porque creo que el ex secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, está en contra y está comparando esto con un belicismo del que ya nos acusó la izquierda al PP".

Para Casado, esas acusaciones son igual de injustas que si lo hicieran ahora con Sánchez. "Estoy convencido de que si Sánchez decidiera hacerlo tendría el refrendo de la OTAN y la ONU". "Pedimos coherencia en los ministros de Podemos con la acción de la defensa europea", ha añadido.