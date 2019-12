La reunión entre Pablo Casado y Pedro Sánchez ha durado 40 minutos. El líder del PP ha comenzado su intervención en el Congreso criticando que este encuentro se haya producido "más de un mes después" de las elecciones generales del pasado 10 de noviembre: "Sánchez está atrapado en un callejón sin salida. Quiere que el PP sea una coartada a una decisión libre y meditada consumada en la moción de censura, y lo que tenemos que decir es que el PP no puede ser un partido que blanquee ese pacto", ha subrayado.

El líder de los 'populares' ha constatado su 'no' a la investidura del presidente del Ejecutivo en funciones y ha criticado que no se le ha ofrecido ninguna otra alternativa a este acuerdo, a pesar de haber preguntado hasta en cinco ocasiones: "Sánchez está instalado en el 'no es no'. La única alternativa que nos han planteado es que nos abstengamos para facilitar un gobierno comunista con Podemos en la vicepresidencia", ha señalado. "Sería como pedir a Sánchez que facilitara un Gobierno del PP con Vox en la vicepresidencia. Nadie lo entendería".

El conservador ha trasladado al socialista que este tiene "más alternativas" para ser investido. Un pacto con Unidas Podemos y Ciudadanos, emulando el 'pacto del abrazo' de 2016 o un gobierno del PSOE en solitario, con el voto a favor de los 'morados' y los partidos regionalistas junto a la abstención de Ciudadanos y el voto a favor de uno de los diputados de Navarra Suma. El PP, por su parte, siempre se mantendría en el 'no' a Sánchez.

"La responsabilidad del PP es darle una salida a Sánchez. Ya ha unido su destino a Podemos y lo que le he planteado hoy es que no lo una también con Esquerra Republicana", ha afirmado. A renglón seguido ha manifestado que "el PP no tiene nada que ver con esa propuesta", pero que su partido, a diferencia de Sánchez, "nunca ha estado en el 'no es no'".



Asimismo, ha criticado la 'vía alternativa' que propone Ciudadanos con 221 diputados: "No sé por qué ellos no lo intentaron cuando sumaban 180, es curioso que intenten proyectar ahora la responsabilidad sobre el PP". Y le ha lanzado una pulla a la portavoz de la formación 'naranja', Inés Arrimadas: "Yo no sé jugar de farol. Esto no es una partida de cartas".

El líder de la oposición se ha mostrado, sin embargo, abierto a llegar a pactos de Estado con los socialistas, en cuestiones como los presupuestos generales, la situación en Catalunya y Navarra, la ley electoral, el pacto educativo o la despoblación. La razón de la negativa del PP a la investidura se sustenta en que Casado no puede dejar la oposición a formaciones como Vox o Unidas Podemos.