El Pablo Casado que ha salido de la reunión del Comité Ejecutivo del PP no es el de hace apenas un mes. El líder 'popular' se siente legitimado —tras conservar la Comunidad de Madrid y recuperar la alcaldía de la capital— para estar en el cargo, al menos, durante 4 años más: "Fue el mandato de las primarias, las primeras en las historia del PP". Hasta la celebración del Comité Extraodinario de julio del año pasado los líderes eran elegidos a dedazo por el presidente anterior.

Casado ha asegurado que ahora comienza la "refundación del centro derecha" y que, aunque es consciente de las debilidades de su proyecto, este ciclo electoral les permite "un plazo de cuatro años para consolidar y apuntalar esa recuperación". Además, ha destacado que ya hizo autocrítica en el pasado Comité Ejecutivo y que ésta era la única opción: "Aceptar las herencias, la responsabilidad es de todo el partido. Hemos tenido que navegar la tormenta perfecta".



Consciente de que necesita al partido de extrema derecha para pactar en varios de los territorios en los que el PP aspira a gobernar —como Madrid, Murcia o Aragón— el líder del Partido Popular ha preferido no calificar a los de Abascal como un partido de "ultraderecha", un discurso que contrasta con la rueda de prensa que dio en el pasado Comité Ejecutivo —hace cuatro semanas— tras la debacle en las elecciones generales. En esa ocasión dijo, hasta en 3 ocasiones, que Vox era un partido de "extrema derecha", lo que se evidenció un giro discursivo.

Ahora el líder del PP alega que "la definición de cada partido la ha ido haciendo cada uno" y que "es un partido que se sitúa a la derecha del PP", destacando que no es "un hecho peyorativo". Además, ha negado que haya moderado su discurso con respecto a la anterior campaña electoral: "No ha habido tal giro, sería injusto decir que Monago o Nuñez no han estado en la centralidad. Ha hecho una gran campaña con mucha transversalidad. He intentado ser un director de orquesta que ha dado pie a los solistas. El PP sigue donde ha estado siempre", ha asegurado.



Este mensaje es frontalmente opuesto a lo que han defendido varios de los barones territoriales del PP este mismo lunes a las puertas de Génova 13, como Alberto Nuñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Alonso, líder del PP vasco o Juanma Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, que han asegurado que el PP ha afianzado su posición "porque ha vuelto al centro" y que el partido "se ha ensanchado" durante estas 3 semanas.

Por su parte, Casado defiende que su partido ha hecho una campaña acertada, ya que él ha sido el único líder a nivel nacional que ha visitado todas las Comunidades Autónomas y las 19 circunscripciones: "Nuestro programa marco ha sido muy similar, sin dar ningún giro ni bandazo en relación a la anterior campaña electoral. En lugar de hablar de tantos giros, tenemos que girar entorno a los partidos, a los políticos, no podemos remar con un solo remo".

Además, ha anunciado que no será hasta la reunión de la Junta Directiva Nacional cuando se conozcan los nombres que el partido designará como portavoces en el Congreso, Senado y el Parlamento Europeo. Provisionalmente han decidido que sean los actuales portavoces: Ignacio Cosidó en la Cámara Alta y Esteban González Pons en la Eurocámara los que se encarguen de este cargo hasta que se llegue a un acuerdo. En el caso del Congreso —y debido a que la actual portavoz, Dolors Montserrat, ha sido número uno de la lista a Europa— será el secretario general del grupo 'popular', José Antonio Bermudez de Castro, quien adquiera esta función.