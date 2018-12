Cartas cruzadas. Emociones contenidas en un papel. Rabia e incomprensión dentro de un sobre, viajando desde una cárcel de Madrid hasta una casa de Navarra. Abrazos que atraviesan los barrotes. Los jóvenes del caso Altsasu, presos por una pelea de bar a las cinco de la mañana con dos guardias civiles sin uniforme, han hablado de sus miedos, recuerdos y expectativas a los periodistas Aritz Intxusta y Aitor Agirrezabal, autores del libro que narra, página a página, los pormenores de una historia que ha trascendido fronteras.

Altsasu. El caso Alsasua, editado por Txalaparta, ha conseguido llegar a su tercera edición en apenas semanas. Se trata, según define la propia editorial, de una “trepidante crónica periodística” en la que Intxusta y Agirrezabal –trabajadores del diario Gara- “rescatan la parte silenciada por los grandes medios, con múltiples entrevistas y dando voz, por primera vez, a los protagonistas de esta historia, que completan el relato con sus cartas desde la cárcel”.

Los periodistas Aritz Intxusta y Aitor Agirrezabal, autores del libro.- TXALAPARTA

“Nos estuvimos carteando durante meses con ellos”, señala Intxusta a Público. De esa manera, los autores construyen un relato sólido sobre lo que pasó a partir de la madrugada del 15 de octubre de 2016, la noche en la que se produjo la trifulca de bar en Altsasu. Tras un largo proceso jurídico-policial, actualmente hay siete jóvenes presos por esos hechos, con condenas que oscilan entre los nueve y los 13 años de prisión. Otra de las condenadas se encuentra en libertad debido a que su pena fue de dos años. Tres de los encarcelados –Adur Martínez de Aldan, Ohian Arnanz y Jokin Unamuno- acumulan ya más de 770 días entre rejas.

“Acabamos de recibir cartas de los presos tras leer el libro –comenta Intxusta-. Nos dicen que les ha gustado y que se han sentido bien tratados”. Uno de ellos, Jon Ander Cob, cuenta en este trabajo los detalles de la primera vez que le detuvieron por el caso Altsasu, en noviembre de 2016. Tras ser interceptado por agentes sin uniforme y con pasamontañas, lo introdujeron en un Relaut Megane blanco. “Pasaban de uno en uno a decirme costas bonitas como sois unos mierdas o para la puta cárcel que vas, chaval”, relata Cob.

El verdadero terror



Miedo, miedo y más miedo. Ese es uno de los conceptos que ha quedado marcado en la cabeza de los autores del libro sobre el caso Altsasu. El miedo de los jóvenes al ser detenidos. El miedo de sus padres al conocer unas peticiones de cárcel elevadísimas. El miedo que provocaban las informaciones que, un día sí y otro también, describían a sus hijos como unos salvajes terroristas. “Nos hicieron muchísimo daño”, dice en una de sus páginas Maite Ziordia, madre de Oihan.

El libro 'Altsasu. El caso Alsasua'.-TXALAPARTA

Del terror a la fuerza de unas madres y unos padres que han movido cielo y tierra para pedir justicia y proporcionalidad. “Los padres y las madres hemos hecho lo mismo que cualquiera que se viera en la misma situación. Cuando nos dicen en la calle "¡qué fortaleza tenéis!" o "¡cómo lo estáis haciendo!’" creo que se equivocan. Esto lo haría cualquier persona que se viera en nuestra situación”, dice en el libro Bel Pozueta, madre de Adur y una de las caras más conocidas por los medios que han cubierto, cada uno a su manera, el caso Altsasu.

Llamada desde La Moncloa



Ahí está, precisamente, otra de las cuestiones que se aborda en el trabajo de Inxusta y Agirrezabal: el tratamiento mediático que recibió esta historia. En ese contexto aparece el testimonio de Michael Stothard, corresponsal en España del influyente periódico británico The Financial Times. En mayo pasado, el periodista se desplazó a Altsasu y habló con las madres de los acusados. Luego publicó un artículo titulado “El caso sobre terrorismo en Alsasua aumenta los temores sobre el poder judicial en España”, en el que también aparecen las opiniones del entonces diputado del PP, Pablo Casado.

En una charla mantenida con los autores del libro, el corresponsal del Financial Times revela que tras la publicación del reportaje recibió una llamada desde La Moncloa. “Me dijeron que era un periodista terrible, porque estaba hablando de la justicia española y España es un país europeo donde no hay problemas con la justicia. Estaban enfadados”, señaló.

En cualquier caso, Stotthard quiso restarle importancia a ese toque de atención por parte del Gobierno de Mariano Rajoy. “Pienso que se trata de una llamada normal, sobre todo por el momento en el que se produjo, con todo el mundo hablando de Catalunya y todas las críticas a lo que se estaba haciendo. El Gobierno se encontraba con un frente internacional abierto por ese fallido… o ¿cómo se dice… error? Hasta entonces, Moncloa apenas tenía interacción con la prensa internacional y ahora estaba muy interesada en hablar con todo el mundo. Nos decía: no me gusta mucho esto, no me gusta mucho aquello”, afirma el periodista. La operación Altsasu ya estaba en marcha.