El hombre que abandonó el edificio donde está su vivienda con su hija pequeña en brazos a causa del fuego ha denunciado la manipulación de las imágenes que protagonizó durante los incendios en la calle Roger de Flor de Barcelona, donde los CDR quemaron varios coches aparcados en protestas contra la sentencia del 1-O, y ha lamentado su uso partidista.

En una entrevista en el programa El Món a RAC1, ha asegurado que las imágenes no muestran lo que realmente pasó a enfrente de su portal. "Nos hemos encontrado que nos hemos hecho tristemente famosos por un momento muy traumático para nosotros", ha dicho. "Se ha utilizado de forma totalmente desinformada, en ningún momento se nos ha preguntado qué pasó."

Todo ello, ante el revuelo generado por ese fragmento de vídeo, compartido por el líder de Ciudadanos Albert Rivera. El afectado asegura que ha contactado con Rivera para pedirle que no lo use con motivaciones políticas, pero el político no ha respondido.. "Escribí un tuit a Anna Punsí, a la Cadena SER y otro a Albert Rivera para que dejaran de usar nuestra imagen y nadie nos ha hecho caso" para que dejaran de usar nuestra imagen y nadie nos ha hecho caso".

📌 EN DIRECTE - Escolta el testimoni del pare que va baixar amb el seu nadó als braços mentre hi havia un incendi al carrer Roger de Flor de Barcelona en un vídeo que s'ha fet viral. 🎙 — El món a RAC1 (@elmonarac1) October 18, 2019

En el relato de los hechos expresado por su protagonista, el hombre afirma que recibió una llamada de su mujer mientras estaba trabajando, explica en la entrevista que fue recogida por La Vanguardia.

El hombre afirma que llegó a casa corriendo y que, en ese momento, “la situación estaba controlada y los periodistas ya estaban ante el fuego, esperando. Nadie llamó a los timbres para interesarse o advertir a los vecinos”, denuncia.

Al ver el humo, recogió a la pequeña y salieron todos del inmueble, en donde se encontró con “una barricada de periodistas”. “Al pasar frente a ellos, uno me apartó y me sacó una foto. Me pareció muy poco humano, y de aquí sacaron un fragmento muy calculado”, comenta.

Ha aprovechado para arremeter contra los reporteros que cubren estos sucesos que actuaron como “infames, hienas y buitres. Unos hijos de puta”, ha espetado. “somos carnaza, carne fresca para quien la quiera”.