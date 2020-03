El silencio informativo en el que el expresidente de Ciudadanos, Albert Rivera, se había sumido tras su dimisión el pasado 11 de noviembre por la debacle de su formación en las urnas, se rompió hace poco más de tres semanas. El catalán convocó a la prensa para anunciar su 'fichaje' por el despacho Martínez-Echevarría, del que es presidente ejecutivo de las delegaciones de España y Portugal y también presidente del consejo de administración.

En la comparecencia deseó "acierto" a su partido y aseguró estaba "más feliz" con su nueva vida y que no pretendía ser "ni un expresidente que tutela ni un jarrón chino" en referencia a la metáfora acuñada por Felipe González para definir a los expresidentes, muy valiosos pero que nadie sabe dónde colocar en un piso, a la espera de que un niño les dé un codazo y los rompa.



Rivera ha estado muy desconectado de la actualidad política -o eso trasladan desde su entorno- centrado en escribir su libro 'Un ciudadano libre', previsto para mediados de abril, ahora en cuarentena por la crisis del coronavirus. En los meses que pasaron desde su renuncia hasta su anuncio de trabajo apenas puso una decena de tuits celebrando victorias deportivas o dando el pésame tras el fallecimiento de algún personaje público. Sin embargo, su actividad en redes sociales estas semanas se ha incrementado exponencialmente.

El exdirigente de Cs criticó a RTVE -a la que bautizó como 'Telesánchez' cuando todavía era diputado- el pasado 3 de marzo tras la visita a la academia de Operación Triunfo de la escritora y periodista Anna Pacheco, que enfocó su charla, no sólo a las diferentes situaciones machistas que viven las mujeres, sino también al feminismo de clase, cuestionando que el "feminismo liberal" exista.

"Como ciudadano no quiero pagar una televisión pública si se convierte en un aparato sectario al servicio de una ideología. Ya tenemos bastante con TV3. Si no consiguen respetar a todos los españoles, que se la paguen ellos, no con nuestros impuestos", escribió Rivera a través de su cuenta de Twitter. Unos días más tarde, después de que Cs abandonora la marcha feminista de Madrid tras ser recibido al grito de "¡Fuera, fuera!", expresó su indignación en la misma red social.

Qué pena... el sectarismo de unas pocas expulsando a otras mujeres del #DiaInternacionaldelasMujeres y quitándoles el derecho fundamental de manifestación en pleno 2020. Todo mi apoyo a las mujeres que SÍ respetan a las demás. pic.twitter.com/O3EnUQJ8Js — Albert Rivera (@Albert_Rivera) March 8, 2020

Críticas al Gobierno por la gestión del coronavirus

Rivera dejó entrever sus dudas respecto a la idoneidad de celebrar el 8-M en Madrid tras el repunte de casos el lunes 9 y criticó que no se aplicasen medidas más contundentes esa misma semana, en contraposición a lo que defiende la actual líder de Cs, Inés Arrimadas, que asegura que no es tiempo de reproches y ha tendido la mano al Ejecutivo durante todo el proceso.

Ante la situación que vivimos con el #coronavirus, tal y como están haciendo otros países, el Gobierno debería aprobar ya el estado de alarma. Solo así se podrán tomar medidas excepcionales como limitar la movilidad, cerrar temporalmente locales o unir sanidad pública y privada. — Albert Rivera (@Albert_Rivera) March 13, 2020

En los últimos días, antes de que Pedro Sánchez difundiese una batería de medidas económicas para paliar la crisis, el exlíder de los 'naranjas' apremiaba al Ejecutivo: "Urge que el Gobierno apruebe un plan para trabajadores, autónomos y empresarios", compartía en Twitter. Medidas, a su juicio, insuficientes: "Es urgente aprobar la suspensión de cuotas y cotizaciones de autónomos , y no lo ha hecho.

Si no rescatan a la clase media se hunde la economía, no le den la espalda".

El catalán también criticó las disputas internas en el Consejo de Ministro antes de aprobar el plan de choque económico presentado el martes: "¿Pueden dejar de pelearse los socios de Gobierno y aplicar de una vez las medidas urgentes que necesitamos los españoles para luchar juntos contra el coronavirus?", escribió.

Rivera apoya la actuación de Felipe VI y de Amancio Ortega

Tras publicarse que el rey emérito Juan Carlos I figura como tercer beneficiario de una fundación en Liechtenstein que le pagó durante 11 años varios millones en vuelos en aviones privados, Rivera dio su apoyo a la decisión del actual monarca de renunciar a la herencia de su padre y de retirarle la asignación de casi 200.000 euros anuales a su padre. Sin embargo, Felipe VI tenía constancia de esta información desde hacía un año y no fue hasta el pasado domingo cuando lo hizo público a través de un comunicado.

Al igual que ha hecho el PP, Rivera ha criticado que Podemos se haya hecho eco a las protestas ciudadanas y haya apoyado las caceroladas tras el discurso del monarca: "No me parece bien que un partido del Gobierno aproveche para protestar contra el jefe del Estado", escribió.

Rivera también agradece que empresarios como Amancio Ortega "ayuden con sus donaciones a la sociedad española, también en estos momentos tan delicados". Inditex es una de las empresas españolas más rentables, pero ya ha anunciado que realizará un ERTE a su plantilla si el estado de alarma se prolonga más allá del 15 de abril.