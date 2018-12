Ciudadanos y PP dejan fuera de su pacto en Andalucía la exigencia de apartar del cargo a quien manipule o mienta en su currículum

PP y Ciudadanos hicieron público este domingo por la tarde su acuerdo en materia de regeneración democrática e institucional, el primero de los tres bloques que quieren cerrar antes de negociar la investidura -o bien de Juanma Moreno, como quiere el PP, o bien de Juan Marín, como quiere Ciudadanos-, que acabará con 36 años de gobiernos socialistas consecutivos, y para la que necesitan irremediablemente al partido de ultraderecha Vox, porque solos no llegan. Son 23 medidas -algunas de ellas de cierta profundidad, como la limitación de mandatos a ocho años para la presidencia de la Junta y la liquidación del Consejo Consultivo de Andalucía- que se pueden consultar aquí.

De la atenta lectura del documento -con el que pretenden "devolver la confianza de los ciudadanos en la política y en los políticos, siendo este el objetivo prioritario para que las administraciones y nuestras instituciones obtengan el respeto y el respaldo de todos los andaluces"- entregado a los medios, se comprueba una ausencia relevante: PP y Ciudadanos han decidido eliminar la obligación de abandonar el puesto a quienes "mientan" o "manipulen" su currículum vitae (CV) o cualificación profesional o académica. Esta fue una de las cláusulas que Ciudadanos sí le exigió al PSOE de Susana Díaz antes de apoyar su investidura hace tres años y medio y que también firmaron con la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes, cuya carrera política se vio precisamente truncada, entre otros motivos, por su errática -y está por ver si también delictiva- gestión de un asunto de este tenor.

En el caso de Andalucía, de haberse incluido la medida en el acuerdo, ello podría haberle causado algún dolor de cabeza a Juanma Moreno, a quien el PP quiere hacer presidente de la Junta de Andalucía justamente con este pacto. Porque cuando Moreno fue elegido presidente del PP en Andalucía hace casi un lustro, ya reconoció lo que llamó "un error" en su CV.

Así, PP y Ciudadanos han optado, en Andalucía, por rebajar exigencias en el campo de la ejemplaridad

Así, Ciudadanos ha optado ahora, en Andalucía, por tanto, por rebajar las exigencias en el campo de la ejemplaridad y se han ido, en lugar de al mismo nivel de severidad que cerraron con Díaz, a por otro modelo, menos riguroso en este punto: el que cerró su jefe de filas Albert Rivera con Mariano Rajoy en agosto de 2016. Ese acuerdo tampoco recogía la separación de los cargos públicos que hubieran manipulado su CV. Por tanto, no es la primera vez que Ciudadanos acepta dejar fuera de los pactos que firma el asunto de los currículum. Aunque sí supone un retroceso en Andalucía respecto a lo que firmaron con los socialistas en materia de regeneración democrática la pasada legislatura.

Esto fue lo que pactaron Ciudadanos y PSOE en Andalucía la pasada legislatura: "Separar de inmediato a cualquier cargo público, electo o designado, que resulte imputado por corrupción política o que mienta o manipule su currículum o su cualificación profesional o académica. Las personas imputadas por corrupción política no formarán parte de listas electorales".

Y el pacto entre PP y Ciudadanos que hizo presidenta a Cifuentes llevaba en su punto 3 la "separación de cualquier cargo público que haya falsificado o engañado en relación a su currículum o su cualificación profesional o académica".

Un error, una anécdota

Fue el reconocido economista Luis Garicano, hoy precisamente responsable de Economía y Empleo en la Ejecutiva de Ciudadanos, quien en esta pieza, publicada hace caso cinco años en el diario Expansión, desmenuzó ciertas "incongruencias" en el currículum de Moreno.

Moreno dijo que "hubo un error, se solucionó al momento pero quedó registrado en internet. Es una anécdota que fue aclarada"

Tras la polémica, este explicó en una entrevista en TVE hace cuatro años lo siguiente al respecto de su CV: "Es parte del anecdotario. Hubo un error hace 14 años a la hora de poner el curriculum en el congreso que después no ha tenido repetición en las siguientes legislaturas. Y cuando yo llegué de novato, eso te lo hace uno de los asesores de la propia cámara y tu firmas. Hubo un error, se solucionó al momento pero quedó registrado en internet y como allí las cosas no se borran siguió registrado 14 años", dijo en una entrevista en TVE cuando fue elegido presidente del PP

"Yo me siento preparado, -agregó el presidente del PP de Andalucía en la misma entrevista- pocos andaluces han gestionado más de 4.000 millones de euros como yo he gestionado en estos dos años [Moreno fue secretario de Estado]. Soy un licenciado más, como el 27% de la población andaluza, ni más ni menos, y además no le quito ningún mérito a los que no son licenciados, que por cierto hay políticos y gestores imponentes que no han tenido la oportunidad de tener formación universitaria y sin embargo son unos magníficos gestores. Por tanto, es una anécdota más que fue aclarada. Quizá el error es que yo tuve que ponerme a estar pendiente de lo que se ponía en el curriculum y no lo estuve"