Ciudadanos, una retirada a tiempo para Feijóo

Alberto Núñez Feijóo fue el primero en agradecer a Ciudadanos que no se presente a las elecciones generales. Lo hizo incluso antes de que su secretario general, Adrián Vázquez, comunicase la decisión. Animando. Presionando. "Hombre, es que Feijóo es el que más gana de todo esto", dice un miembro de la formación naranja. Con la retirada de Ciudadanos de la carrera electoral para las generales, el próximo 23 de julio habrá dos papeletas en lugar de tres en el espacio de la derecha. El objetivo que persigue el PP desde 2019.

"Ciudadanos ha entendido el mensaje. No se puede dejar que unos pocos votos se pierdan y no se traduzcan en escaños", dijo este lunes el presidente del PP, ante la Junta Directiva Nacional. Hay espinas clavadas en Génova. La última, la ciudad de Lugo este 28M. Los populares contaban con que su candidata, Elena Candia, se hiciese con la alcaldía lucense, pero se quedó a un concejal de la absoluta y gobernará el PSOE junto al BNG. El PP culpa a los 1.357 votos "perdidos" a Ciudadanos, que no consiguió representación.

El del "voto perdido" a Cs era uno de los temores del PP de cara a las elecciones municipales y autonómicas, donde se preveía un escenario muy ajustado en el que un puñado de papeletas moverían el tablero. Ya no será una preocupación para Feijóo en las generales porque el Comité Nacional de Ciudadanos le ha despejado el camino. Conocida la decisión, en Génova reiteran el mensaje de Feijó: "Agradecemos la responsabilidad". Aunque subrayan que "llega tarde".

"Creo que Ciudadanos en este momento es un partido que debe despedirse del ámbito político de la forma más digna posible. En las urnas no va a tener representación", dijo Núñez Feijóo en el mes de diciembre. Como una premonición, el 28 de mayo le ha dado la razón y ha precipitado el adiós —la dirección actual aspira a que sea provisional y no definitivo— de la formación naranja. Un escenario que la actual dirección del partido negaba hasta este domingo. "No nos planteamos en absoluto no presentarnos a las generales", afirmaba, rotunda, Patricia Guasp en una entrevista con Público.

La decisión que Vázquez ha trasladado es que Ciudadanos da un paso atrás para las generales pero no se marcha de la política. "Empezamos un proyecto reforzado e iniciamos un proceso de rearme orgánico e intelectual", aseguró. Los naranjas miran al nuevo ciclo político, a pesar de que con la decisión que han tomado este martes renuncian a estar en el Congreso los próximos cuatro años.

Dos legislaturas en el Congreso

Ciudadanos entró en el Congreso en 2015. 40 escaños y más de tres millones y medio de votos (el 13,93% de los sufragios), los convirtieron en cuarta fuerza política, por detrás de PP, PSOE y Podemos. "Hoy España empieza una nueva etapa de esperanza e ilusión, una nueva era política", dijo entonces un Albert Rivera que llevó a Ciudadanos a la gloria y el infierno en el mismo año.



En las elecciones del 28 de abril de 2019 consiguieron 57 diputados y le pisaban los talones al PP. Rivera había endurecido ya su discurso hacia la derecha y, aunque pudo formar gobierno con Sánchez, no lo hizo. En la repetición electoral del 10 de noviembre perdieron 2,5 millones de votos y se quedaron en los 10 escaños. Rivera dejó la política a la mañana siguiente.

Ciudadanos no ha sido capaz de recuperarse de ese descalabro, ni bajo la dirección de Inés Arrimadas ni con el intento desesperado de refundación que el partido impulsó después del verano pasado. La formación ha perdido el 85% de sus concejales y no conseguido representación en ninguno de los parlamentos autonómicos en los que se votaba este 28M. "La oferta del centro liberal en España no ha tenido fuerza", reconoció este martes Adrián Vázquez. Ni Rivera ni Arrimadas, el eurodiputado prácticamente desconocido hasta hace medio año ha sido el encargado de firmar la decisión política de Cs más difícil hasta la fecha.



"El mensaje de las elecciones ha sido muy claro", asumió. Misma frase que se escuchaba en Génova, que se reivindica como la "casa" de todos sus votantes y que tampoco cierra las puertas a más dirigentes.

El último en dar el salto "natural", dice un dirigente de peso de Génova, ha sido Luis Garicano. Su fichaje para el equipo económico de la fundación adscrita al PP Reformismo21, anunciado hace apenas una semana, fue una estocada letal para Ciudadanos en la recta final de la campaña. Desde Génova siempre han trasladado que intentarían atraer al partido a los mejores perfiles de la formación naranja y la convocatoria de elecciones generales abre una oportunidad en la conformación de las listas. ¿Integrará Feijóo a cuadros de Ciudadanos en sus listas? "No hay nada analizado al respecto", responden fuentes de la dirección nacional.