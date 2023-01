Patricia Guasp, candidata a líder de Cs: "Me cuesta pensar que Bal pueda seguir como portavoz tras sus declaraciones"

¿Tiene ganas de terminar la campaña?

Tengo ganas de acabar para empezar el trabajo que tenemos por delante. Tenemos unas elecciones municipales y autonómicas a la vuelta de la esquina y esta candidatura, y esta nueva dirección del partido, va a poner el foco absolutamente en estas elecciones. Es un set ball muy clave, casi un match ball, diría. Por eso tengo ganas de acabar esta campaña de primarias para ponernos a trabajar el día 16 con una hoja de ruta clara, hacer una auditoría interna y en 45 días haber dado completamente la vuelta al partido.

¿Está decepcionada con alguno de sus compañeros?

Yo no diría decepcionada, pero sí que lamento las acusaciones, los insultos y, sobre todo, las mentiras que se han vertido no solo hacia mí, sino también hacia Inés Arrimadas, Begoña Villacís y otros compañeros y referentes de nuestro partido. Considero que en unas primarias debe imperar el respeto por los compañeros. Yo soy una gran defensora de la democracia interna dentro de los partidos, de hablar de ideas, de proyectos, de equipo, pero nunca bajar al barro. Y considero que estas semanas Edmundo Bal ha bajado demasiado al barro con críticas que me han decepcionado.

"No está, al final le van a dar un guioncito escrito, pero no va a poder reaccionar de una manera improvisada a cualquier pregunta. Es de una idoneidad palmaria". Esto es lo que ha dicho sobre usted Edmundo Bal. ¿Qué le parece?

Esas declaraciones tienen un tinte que no me atrevería a decir machista, pero sí que habla con condescendencia y no lo puedo admitir. Yo soy diputada, portavoz en el Parlamento de Baleares y coordinadora autonómica, mi experiencia y mi credibilidad están totalmente acreditadas y por tanto yo no necesito guioncitos. Soy una persona muy transparente, que habla con la mano en el corazón, que habla con la verdad mirando a los ojos y tengo muy claro hacia dónde quiero dirigir este partido.

Le hago la misma pregunta que le hice a Edmundo Bal la semana pasada: ¿Cuál debe ser el papel de Inés Arrimadas dentro del partido?

Inés es un referente para todos nosotros, no solo dentro del partido, sino también para la sociedad y la política española y debe continuar. Esta candidatura quiere sumar, no quiere restar, y vemos que hay una obsesión por parte de Edmundo por Inés.

Nadie en estos meses de proceso de escucha y de refundación ha cuestionado en ningún momento ninguna de las portavocías. Ella dio un paso al lado en un momento determinante para el partido, ha dejado paso a otro equipo completamente renovado para que se haga cargo de la gestión del partido y estará en ese comité nacional ampliado como vocal. Pero en ningún momento tendrá unas competencias ejecutivas, ni de dirección, ni de toma de decisiones.



Y quiero agradecer esa generosidad que ha tenido la presidenta (por Inés Arrimadas) y que otros no han tenido, como Sara Giménez y Edmundo Bal, que sí formaban parte de ese núcleo de toma de decisiones y están en otra candidatura.

¿Ni usted ni Adrián Vázquez fueron nunca partidarios en estos meses de apartar a Arrimadas de la portavocía?



No, ya le digo que es algo que nunca ha estado sobre la mesa. En ningún momento esta refundación ha ido de personas en concreto. Sí es cierto que una de las cosas importantes era separar lo orgánico de lo político sobre todo porque esta bicefalia no es para nada el modelo del PNV, aunque algunos lo quieran decir.



No queremos más cesarismo ni más presidencialismo. Cosa que, por cierto, en una Ejecutiva sí apoyó Edmundo: que siguiéramos siendo un partido presidencialista porque evidentemente ya tenía el objetivo de ser el nuevo presidente. Es el caso del vicepresidente que quiere ser presidente del partido, pero eso no es lo que nos habían dicho los afiliados.

¿Cree que, si pierde, Edmundo Bal puede seguir como portavoz adjunto del Congreso después de lo que ha sucedido estas últimas semanas?

A mí me cuesta pensarlo, pero yo creo que es una decisión que tendrá que tomar él y el grupo parlamentario junto a la dirección del partido. Pero es cierto que estas manifestaciones que ha hecho en contra de compañeros ponen muy difícil esa unidad y ese consenso que tenemos que conseguir por nuestros compañeros para las elecciones municipales y autonómicas, que se merecen un partido unido y cohesionado.

Si los resultados en las elecciones de mayo no son buenos y les colocan en un escenario que usted definición como el “no ser", ¿se plantea la posibilidad de que Ciudadanos no se presenten a las generales?

No, eso no nos lo planteamos en absoluto. Creemos que no va a suceder así. Es cierto que somos honestos y yo siempre quiero ir con la verdad por delante: no vamos a conseguir los mismos resultados que conseguimos en 2019. Pero quizá con menos concejales y menos diputados podemos ser más decisivos incluso en los gobiernos.

¿Usted se ve como candidata a las generales?

Los estatutos lo dicen así y no entiendo como Edmundo habla por mí. No hay ninguna entrevista en la que yo haya dicho que no voy a ser la próxima candidata a las elecciones generales.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha repetido este lunes que está seguro de que la mayoría de los votantes de Ciudadanos, si hubiese elecciones generales mañana, votarían al PP y les invita a unirse a ellos, renunciar a sus siglas y unificar el centro derecha. ¿Qué le parece?

Esta OPA hostil que llevamos años ya padeciendo por parte del Partido Popular es inadmisible. Ellos incluso han afiliado a tránsfugas, no han respetado ni siquiera el pacto de transfuguismo, que es una forma de corrupción. Están tan cómodos en estas corruptelas que incluso normalizan el transfuguismo, que es romper la voluntad de los ciudadanos, una falta de respeto a la democracia y al sistema democrático.



Yo puedo asegurar, y tienen el compromiso todos los afiliados y cargos de nuestro partido, que esta dirección no va a entregar el partido al Partido Popular. Esto también lo quiero dejar claro, porque hay otro candidato (Edmundo Bal) que lo ha puesto en duda y es totalmente falso. Yo no tengo la hemeroteca, como sí tiene él, en la que dice que va a gobernar con el PP y que se lo garantiza en unas elecciones autonómicas en las que no consiguió ni un diputado.

¿A usted le han llamado alguna vez facha por ser de Ciudadanos, como dice Edmundo Bal?

Yo creo que a mí no me lo han llamado. Pero también es que qué piel más fina, si uno quiere liderar un partido tiene que acostumbrarse a que no vas a gustar a todos. Y, sobre todo, si Rufián te llama facha tampoco me lo tomaría tan a mal. Yo sé lo que soy, muy alejado de ese y de ese concepto y de ese insulto.

Tanto Arrimadas como Bal han señalado a la ley del 'solo sí es sí' como motivo de su ruptura política, ¿cuál cree usted que tendría que haber sido el sentido del voto de Ciudadanos?

Ahora es muy fácil decirlo, a posteriori y desde fuera, no estando en el Congreso. Yo desde luego me siento muy triste por los resultados que está dando esta ley y es cierto que esto se sabía. También es cierto que Ciudadanos puso enmiendas para mejorarlo pero en el momento en el que esas enmiendas no son aceptadas, creo que lo más coherente y responsable debería haber sido una abstención porque hay cosas buenas en esa ley.

"Lo más coherente y responsable debería haber sido una abstención en la ley del 'solo sí es sí' porque había cosas buenas "

¿Comparte el voto en contra de la ley Trans?

He tenido poco tiempo para estudiarla a fondo y no me gusta hablar de estas cosas por encima, pero a mí me gustó que se diera libertad de voto. Una abstención también me parecería buena opción.

Puede terminar la semana siendo la líder política de Ciudadanos y el próximo 21 de enero la extrema derecha ha convocado una manifestación en Madrid contra el Gobierno. Su intención es repetir la famosa foto de Colón. ¿Usted sería partidaria de que Ciudadanos fuese a esa convocatoria?

No, no soy partidaria de ir a esa convocatoria, pero somos un equipo y decidiremos entre todos. Yo defenderé no ir a esa convocatoria.

¿Usted cree que fue un error esa foto de Colón?

En ese momento es verdad que era un momento crucial, pero a mí esa foto no me gustó. Yo no hubiera estado en ella.