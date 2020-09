Francisco Javier Hidalgo Estévez. Esta es la identidad falsa que utilizó el comisario encarcelado José Manuel Villarejo para controlar, en calidad de administrador único, la empresa Taja Develops SL, bajo la que se registraron pagos a Sergio Ríos, el chófer del extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas. Una identidad que estuvo en vigor hasta enero de 2016, autorizada por el Ministerio del Interior pero no por un juez en el curso de la instrucción de una causa concreta, como habría sido preceptivo. Lo mismo sucedió con al menos otras cuatro identidades más.

Según ha podido constatar Público, entre julio de 2013 y julio de 2014 Villarejo guardó bajo, al menos, una carpeta informática titulada "Taja Develops SL" todo lo que tenía que ver con pagos a Ríos, presuntamente con dinero procedente de fondos reservados. La carpeta se encontraba en un disco hallado tras su detención en uno de sus chalés y etiquetado en el juzgado como "indicio BC9". En efecto, Taja Develops SL responde a la razón social de una empresa que inicia operaciones en febrero de 2013, según el Registro Mercantil.

Hasta cinco identidades falsas (o dobladas) pudo usar el comisario encarcelado José Manuel Villarejo bajo el mandato de varios ministros del Interior y sus respectivos Secretarios de Estado de Seguridad bajo gobiernos del PSOE y del PP. En los registros que se le practicaron al ser detenido se le localizaron, además, pasaportes en blanco.

Las identidades dobladas que utiliza la Policía Nacional se controlan por la Secretaría de Estado de Seguridad, pero se conceden, según fuentes policiales, exclusivamente por decisión judicial, como apoyo en una instrucción concreta y bajo la estricta supervisión del juez, a quien debe consultarse cualquier uso que se haga de ellas: actos mercantiles como abrir o administrar una empresa, abrir o figurar como firma autorizada en una cuenta bancaria o producto financiero, etc. No hay excepciones. Por tanto, en el caso de Villarejo, Interior autorizó el mantenimiento de estas identidades falsas sin el visto bueno judicial y sin estar asociadas a una investigación específica.

Está por ver si también se expidieron, sin control judicial, identidades falsas a favor de otros funcionarios de la organización criminal que desde noviembre de 2017 desmenuza la Audiencia Nacional en la causa Tándem o caso Villarejo. O, incluso, si fueron expedidas a favor de clientes de dicha organización a cambio de un precio, y no pequeño. Algo que no puede descartarse a tenor de lo sucedido en el caso del Pequeño Nicolás: el famoso joven, hoy procesado por varios delitos, logró que Interior le emitiese un DNI válido con su nombre, pero con la foto de un amigo al que luego se confirmó que le había pedido que se presentase por él en el examen de Selectividad.

Las pruebas, los DNIs, fueron localizados por Público en diciembre de 2014 y entregadas al juez. Todas las culpas recayeron en la funcionaria de la comisaría que lo tramitó.

Los DNI falsos, pero válidos, expedidos por Interior a nombre de Francisco Nicolás. El comisario Villarejo está procesado en esta causa como autor intelectual de la grabación (y posterior difusión) de una conversación entre agentes del CNI y de entonces de Asuntos Internos. Quería saber qué y cuanto sabían. /PÚBLICO

Con la pieza 7 Kitchen del Caso Tándem como punto de partida, dos juzgados de la Audiencia Nacional —el número 6, que instruye Tándem, y el número 5, que instruye Gürtel y su pieza separada Los Papeles de Bárcenas—, investigan si, prevaliéndose de sus puestos, Villarejo y un grupo de altos cargos policiales y políticos camuflaban e impulsaban sus tejemanejes bajo investigaciones oficiales inventadas, recurriendo de paso a fondos reservados con los que financiar sus contubernios y además lucrarse personalmente.

El uso de identidades dobladas añade un ingrediente de relevancia por su contribución a la opacidad de la cúpula de Interior bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, lo que explicaría la percepción de impunidad del grupo criminal y, por tanto, la multiplicación de sus actividades.

Una percepción de la que da buena cuenta la tranquilidad que la mano derecha de Villarejo, Rafael Redondo, transmitía a unos colaboradores a los que solicitó hackear el servidor de una compañía que se centraba en la gestión y defensa de marcas y patentes:

–Rafael Redondo: Nosotros no estamos dispuestos a asumir ningún riesgo. O menos.

–Interlocutor: Hmmm.

–R.R.: De hecho... no queremos nunca asumir un riesgo, pero, de hecho, si alguna vez hubiese algún riesgo, nos cubriríamos inmediatamente con el gremio [por "gremio" quiere decir sus amigos de la Policía Nacional] y lo haríamos pasar por una intervención oficial.

–I.: Hmmm.

–R.R.: Seguro. Y… no solemos cometer errores, ni nos suelen pillar, pero estamos perfectamente preparados.



Villarejo controló sociedades y tesorería con las identidades falsas

Tres identidades dobladas usadas por Villarejo fueron reconocidas por la Dirección General de la Policía al juzgado en un oficio de agosto de 2018: Manuel Pérez Villar, José Javier Esteban Alonso y Francisco Javier Hidalgo Estévez (con esta última controlaba Taja Develops SL). Una más, José Javier Hidalgo Estévez, está confirmada por múltiples indicios, pero, o bien nunca fue autorizada, o quizás quedó fuera del oficio por ser antigua o porque la similitud del nombre con una de las otras tres se prestaba a confusión.

A estas cuatro habría que añadir como muy probable la de José Miguel Lizcano Navarro, según los indicios que recabó Público analizando datos extraídos de fuentes abiertas pero con técnicas forenses. En total, cinco, y cabría una sexta, si incluyésemos en el pack el nombre de Martín Reyes Villa, la identidad uruguaya con la que Villarejo contrató una línea de teléfono que le interceptó en 2014 la magistrada del juzgado nº5 de Fuenlabrada cuando, dentro de la Operación Prima/Caso Varma, abrió una pieza para averiguar quién alertaba de la investigación al principal sospechoso.

Francisco Javier Hidalgo Estévez y José Javier Hidalgo Estévez son identidades diferentes.

También son tres las identidades dobladas (siendo una la que está bajo sospecha) para las que se verifica, con fuentes abiertas, su uso en la creación y o administración de empresas y disposición de caja y/o cuentas bancarias tituladas por la sociedad controlada.

Así las cosas, y al abrigo protector de dichas identidades, Villarejo creó sociedades y gestionó caja en efectivo y/o cuentas bancarias. Y todo para su lucro personal y bajo anonimato. El sueño de todos los que buscan ser invisibles en alguna actividad (legal o ilegal): hasta elimina la necesidad del uso de un testaferro.

Identidades dobladas a disposición de Villarejo. Fuentes: Sumario Tándem e investigación propia

De los archivos que cuelgan en la carpeta "Taja Develops SL" se desprende que tras la constitución de esta empresa trató de crear dos filiales: para ambas solicitó dominio de Internet y pidió la "certificación del nombre" que les quería poner (un paso previo para saber si el nombre ya está cogido). Se trata de Hidalgo Comunicación SL (o H Comunicación SL) y Pérez Villar & Asociados SL. De acuerdo con los audios de una conversación, Rafael Redondo se presentaba como ejecutivo de Hidalgo Comunicación. Y el propio Villarejo se presentaba en ocasiones como el abogado Pérez Villar. En cualquier caso, Público ha verificado que estas dos sociedades nunca fueron creadas en España y que, en caso de ser registradas en otro país, el elegido pudo ser República Dominicana, de acuerdo con archivos grabados en la misma carpeta "Taja Develops SL" y una coincidencia en el nombre de Pérez Villar & Asociados.

Esquema corporativo de Taja Develops SL, sociedad administrada por una identidad falsa del comisario Villarejo.

Asuntos Internos omitió al juez de 'Gürtel' la existencia de la carpeta "Taja Develops SL"

De la carpeta "Taja Develops SL" cuelga otra llamada "Hidalgo Comunicación", de la que a su vez cuelga otra más, subtitulada "CHEF", que contiene recibís mensuales fechados entre julio de 2013 y 2014 con la firma del chófer de Bárcenas. De la subcarpeta "Hidalgo Comunicación" cuelgan también, al mismo nivel que "CHEF", otras tres tituladas con las iniciales "VAM", "AFG", "AGR", que se corresponden con otros tantos recibís firmados por tres personas que son identificadas como "colaboradores".

Pues bien, Asuntos Internos —unidad policial adscrita al Caso Villarejo— le omitió al juez instructor de Gürtel y de Los Papeles de Bárcenas, José de la Mata, que dicha subcarpeta "CHEF" colgaba de la carpeta madre "Taja Develops SL en un oficio de diciembre de 2018. En ese oficio también se reservó otros detalles de las subcarpetas referidas a "otros colaboradores", que solo cita para decir que también firman recibís con el mismo formato de papel que el chófer y para afirmar con contundencia que "están relacionados con las funciones que le asigna [a Villarejo] la Dirección Adjunta Operativa [DAO] del Cuerpo Nacional de Policía [cuyo director entonces era Eugenio Pino]".

Estructura y contenido de las carpetas informáticas donde se contenían los recibís del chofer.

Esos "otros colaboradores" no tienen relación con Kitchen, pero su identidad y el análisis de sus pagos sirven al propósito del esclarecimiento de los hechos de Kitchen.

Oficio de Asuntos Internos de diciembre de 2018 con resumen de la Pieza 7 'Kitchen' al juez instructor de 'Los Papeles de Bárcenas'.

¿Y quiénes eran esos otros colaboradores cuyos recibís se archivan bajo la carpeta "Taja Develops SL" y que Asuntos Internos escribe a De La Mata que están relacionados con las funciones que Villarejo tenía "asignadas"?

Recibís de pagos a "colaboradores" archivados en sub carpetas bajo la carpeta madre Taja Develops SL y su subcarpeta Hidalgo Comunicación

—Victoria Álvarez Martín ("Vicky" o "VAM"), la exnovia y denunciante de Jordi Pujol Jr. en la Operación Cataluña. Recuérdese que fueron Villarejo y su segundo, Rafael Redondo, quienes acompañaron a Álvarez a denunciar a Jordi Pujol Ferrusola acerca de sus supuestos traslados de dinero en efectivo a Andorra. También en algún medio ella admitió pagos "de Interior" vinculándolos a la denuncia. Pero en la carpeta figuran asimismo dos archivos titulados "acuerdo fin litigio VAM ASC M3 18.6.2013.pdf" y "acuerdo VAM M3 18.6.2013.pdf", por lo que no se puede determinar aún si los pagos tenían relación con un supuesto acuerdo alcanzado con Alicia Sánchez Camacho y Método 3 por la grabación del restaurante La Camarga o por su denuncia contra Jordi Pujol.

—Ángel Francisco Gómez Gómez, cuyo nombre y dos apellidos coinciden con los de un abogado de Manos Limpias personado, en las mismas fechas del recibí, en el caso del exalcalde del Partido Popular de Ourense José Luis Baltar. El juicio por prevaricación continuada que tuvo lugar en junio de 2014 se saldó con una condena inocua para Baltar: nueve años de inhabilitación para cargo público que quedaron sin efecto porque ya no era político cuando se emitió el fallo.

—Antonio Giménez Raso ("Tony" o "AGR"), socio y empleado de Villarejo que gerencia desde Barcelona la empresa del comisario Servicios de Investigación y Detección SL (marca ImásD), una sociedad creada en 2008 que en su página web se vendía como una firma de servicios de gestión de crisis, indicando en su oferta de valor su condición de policías y sus estrechas relaciones con juzgados.

¿Los DAO's que según Asuntos Internos "asignaron" esta función a Villarejo conocían y autorizaron los pagos a estos "colaboradores"? En ese caso, ¿qué motivos justificaron dichos pagos? ¿Qué se buscaba y qué se logró? ¿El dinero para dichos pagos salió o fue reembolsado a Villarejo de los fondos reservados? Son preguntas que, de momento, quedan en el aire, aunque hasta la fecha no hay indicios de que puedan justificarse en razón de investigaciones policiales. De Victoria Álvarez no se conoce que —aparte de su testimonio y un ruido mediático bien gestionado— aportase otras pruebas de actividad ilícita de la familia Pujol.

El interés de Villarejo en que se saque del sumario el contenido de la carpeta "Taja Develops SL"

En semanas recientes el comisario Villarejo ha enviado varios escritos al juzgado para tratar de convencer al magistrado y a los fiscales, una vez más, de que siempre actuaba en su autoungida condición de "agente encubierto"; figura que, por cierto, no existe en la Policía Nacional.

En dichos escritos Villarejo viene a decir que la carpeta "Taja Develops SL", que él denomina "Taja", a secas, contiene información clasificada y que, si se difunde, peligra la seguridad de los "colaboradores" y "confidentes" que en ella aparecen. [No hay nada que estimule más el interés sobre algo que darle un aura de misterio; el comisario acertó y los titulares en prensa empezaron a fluir]. Todo ello en su afán de ser tratado como una persona que cumplía órdenes y justificar la oficialidad de sus actividades por extrañas que puedan parecer y, por tanto, la disposición de fondos públicos.

Sin embargo, preguntados por el juez, los investigadores competentes en materia de secretos oficiales descartan que, salvo en el caso de tres archivos puntuales, el resto del contenido guarde relación con material reservado.



La sensible carpeta "Taja Develops SL" contiene lo siguiente, según ha podido averiguar Público: recibís del chófer y de los tres citados "colaboradores"; documentos referidos a El Assir, el experto en articular sistemas opacos de cobro de comisiones y otros conceptos, además de cuñado del socio y gran amigo de Villarejo, Adrián de la Joya; archivos referidos a operaciones con hoteles que Villarejo tiene con José María Clemente Marcet (alias Scorpi, Bambi, Jose María Stuart Collins o JMC) y en las que interviene —o trata de que intervenga— "CLON", nombre clave para los príncipes gemelos saudíes Saud y Nayef Bin Sultan Bin Fawwaz Al Shaalan. Otra información relevante es la que apunta al arrendamiento de una oficina que, de confirmarse, habría escapado al registro.