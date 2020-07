La última sesión de la Comisión para la Reconstrucción Económica y Social celebrada en el Congreso tampoco será el escenario de un gran acuerdo entre las fuerzas que sostienen el Gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos, y el principal partido de la oposición, el PP.

Pese a dedicar buena parte de la mañana de este viernes a cerrar un acuerdo in extremis sobre el dictamen final de conclusiones de la comisión, la portavoz del PP en el órgano, Ana Pastor, ha anunciado que su grupo no apoyará ninguna de las conclusiones de los diferentes bloques que se han tratado en el órgano.

La diputada ha avanzado que su grupo votará en contra de las conclusiones de dos de los cuatro bloques tratados en la comisión, reactivación económica y políticas sociales; y que se abren solo a la abstención (ya que continúan negociando) en los bloques de sanidad y Unión Europea.

Las formaciones ya tuvieron una primera oportunidad para cerrar un gran acuerdo el pasado miércoles, cuando cada grupo de trabajo aprobó su propio documento de conclusiones. En ese momento, no se alcanzó un consenso muy mayoritario en ninguno de los grupos, y el PP no votó a favor de ninguno de los textos trabajados.

Tanto desde el PSOE como desde la formación conservadora se pidió "paciencia", y se insistió en que este viernes se produciría una votación más relevante que la del miércoles: la aprobación del dictamen general de conclusiones de la comisión, que aúna los trabajos de los cuatro grupos que conforman el órgano. Sin embargo, tampoco en este segundo intento parece que vaya a tener lugar un gran pacto que incluya a las formaciones del Ejecutivo de coalición y a los de Pablo Casado.

Pastor ha explicado las líneas rojas que su formación tiene en los distintos bloques. En el económico, la diputada ha cargado directamente contra una eventual derogación de la reforma laboral, recogida en el pacto de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos y también en un acuerdo parlamentario con Bildu. "Va en contra del crecimiento económico; la reforma creó medio millón de puestos de trabajo cada año", ha defendido Pastor.

En este sentido ha afeado las palabras del portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, que este viernes aseguró en la comisión que de la reforma laboral no quedarían "ni los palos del sombrajo". También ha cargado la portavoz contra la subida de impuestos anunciada este jueves por Pedro Sánchez: "Los paísies serios, los que crecen, están haciendo políticas para bajar los impuestos. No podemos, en un momento de crisis y recesión, decirle a los ciudadanos que les vamos a subir los impuestos".

"Nos quedan 20 días, podremos acercar posturas"

En materia de políticas sociales la diputada no ha ocultado el principal escollo que ha separado en las negociaciones al Gobierno de coalición de las formaciones de la derecha en la Cámara: la no inclusión de la educación concertada en la financiación comprometida en las conclusiones: "La política social del Gobierno ataca la libertad de los padres, que recoge la Constitución, a la educación que quieren para sus hijos. Tenemos que apostar por la enseñanza pública y por la concertada, que es donde van los hijos de todas las personas de nuestro país con indiferencia de su clase social; no los de las élites, como dicen algunos".

Tampoco están satisfechos en el PP con las propuestas del Gobierno respecto a la Unión Europea, un grupo de trabajo cuyo objetivo era lograr una posición común, con un amplio consenso, ante las instituciones europeas para tener una posición más fuerte en el reparto de los denominados fondos covid: "Si el Gobierno lo que pretende es, con la excusa del fondo de reconstrucción, subirle los impuestos a los españoles, le decimos que no".

Respecto al bloque de Sanidad, Pastor ha pedido que se concrete la financiación comprometida, que se cree una agencia de salud pública y calidad asistencial que "coordine y pivote todas las políticas en materia de sanidad publica, y la implantación de la historia clínica única y compartida. La diputada ha avanzado que, en función de cómo concluyan las negociaciones, su grupo se abre a la abstención en los bloques de Unión Europea y Sanidad.

La portavoz ha insistido en que esta votación no es la última y ha recordado que queda una votación definitiva en el Pleno, que se celebrará el día 22. "Nos quedan 20 días, podremos avanzar y acercar posturas. Llevamos dos meses trabajando para los españoles y para presentar propuestas que resuelvan los problemas derivados de la pandemia. Hemos presentado una alternativa, 309 enmiendas a los documentos, de las cuales siguen vivas 217".