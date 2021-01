El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha anunciado que la región suspenderá el suministro de primeras dosis de la vacuna contra la covid-19 durante dos semanas. "Tendremos que paralizar el suministro de primeras dosis esta semana y la que viene", ha señalado Aguado. "Es imposible que a finales de junio haya un 70% de personas vacunadas. En la Comunidad de Madrid tendrían que llegar más de nueve millones de vacunas", ha señalado.

Aguado ha explicado que si la región suministrara las 48.000 dosis semanales comprometidas a la Comunidad de Madrid, el 30 de junio —la fecha marcada por el presidente Pedro Sánchez para inmunizar a 20 millones de personas— no se habría vacunado "ni al 30% de la población madrileña". "El problema de la Comunidad de Madrid no es que falten manos, es que faltan dosis. Esa debería ser la prioridad de la ministra Darias", ha insistido el vicepresidente madrileño. "Pedimos que vaya a Bruselas, que negocie. Tenemos que plantarnos".

Por su parte, el secretario de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya, Josep Maria Argimon, también ha alertado de la escasez de vacunas en la que se encuentra la región. Lo que supone tener que retrasar la segunda dosis a parte de la población inoculada con la primera. Argimon ha asegurado que la situación "no supone un problema" pero ha cifrado en 10.000 las personas que no recibirán una segunda dosis en Catalunya.

Al contrario que Aguado, el secretario de Salut Pública no ha emplazado al Gobierno a acudir a Bruselas, sino que ha achacado la responsabilidad a la farmacéutica Pfizer, que junto a Moderna y también AstraZeneca, ha reducido el suministro de vacunas comprometidas a la Unión Europea. "Pfizer no está cumpliendo", ha denunciado Argimon en la rueda de prensa diaria de seguimiento de la pandemia en Catalunya.

El Gobierno no puede gestionar las vacunas por su cuenta

El Gobierno español tiene prohibido hacer negocios con las farmacéuticas por su cuenta

Pese a las palabras del vicepresidente madrileño, el Gobierno central no puede negociar con las farmacéuticas las dosis para España, sino que es la Comisión Europea la que define el paquete común. Los 27 estados miembros de la Unión Europea (UE) acordaron centralizar la compra de vacunas en la Comisión Europea y el artículo 7 del acuerdo prohíbe expresamente hacer compras de forma unilateral.

El martes la presidenta del organismo, Ursula von der Leyen, exigió que los laboratorios suministren "cuanto antes" las dosis contratadas de las vacunas contra la covid-19. "Europa ha invertido miles de millones para ayudar a desarrollar las primeras vacunas de la covid-19 del mundo", dijo durante una intervención en el Foro Mundial de Davos. "Y ahora las compañías deben cumplir".

La sospecha en Bruselas es que la farmacéutica británica AstraZeneca —cuya vacuna contra la Covid-19 aún no ha sido autorizada por la Agencia Europa del Medicamento— habría dado prioridad a las entregas a terceros países, como Reino Unido e Israel, frente a las pactadas con la UE.

Los mayores de 80 años se quedan de momento sin vacuna

El vicepresidente Aguado ha señalado las vacunas que quedan en la recámara se van a utilizar para dar la segunda dosis a las residencias de mayores, al Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid (SUMMA) y también en los centros de atención primaria. "No sabemos qué va a pasar a partir de la semana que viene. Esperemos que se establezca el flujo natural", ha señalado Aguado. "El siguiente grupo serán los dependientes y los mayores de 80 años, mientras tanto seguiremos cerrando el círculo".



El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ya anunció el jueves que el Ejecutivo madrileño —conformado por una coalición entre Partido Popular y Ciudadanos— había dejado de vacunar a los "sanitarios que están en la primera línea" por la falta de dosis. Al igual que la presidenta Isabel Díaz Ayuso, Ruiz Escudero culpó al Ministerio de Sanidad por el reparto, pero lo cierto es que en los días anteriores la Comunidad de Madrid no había priorizado a los sanitarios.

Por lo que respecta a Catalunya, el secretario de Salut Pública ha señalado que la región no puede cambiar el protocolo actual para inocular el compuesto a los mayores de 80 años antes de a los sanitarios que no están en primera línea. "No tenemos vacunas. No nos podemos desviar", ha lamentado este miércoles. "Si no tenemos vacunas difícilmente podremos tener un plan".

La Comunidad de Madrid no aplicará más restricciones

La incidencia acumulada en la Comunidad de Madrid a 14 días se sitúa en 970 por 100.000 habitantes, pero Aguado ha asegurado que el gobierno regional no tomará más medidas para frenar el virus. El pasado viernes aprobó el cierre de la hostelería a las 21 horas y instauró el toque de queda una hora más tarde. También prohibió las reuniones en los domicilios entre personas no convivientes. Unas medidas que el vicepresidente ha señalado se toman en pos de la salud y en detrimento de la libertad.

"No tenemos intención de dar mas pasos, de ir mas allá, hemos agotado todas las restricciones que tenemos que adoptar. Creemos que con estas medidas es suficiente para controlar la tercera ola", ha explicado Aguado. Recientemente la presidenta Ayuso pidió que el Ejecutivo central tomara "medidas difíciles" pese a a que las autonomías pueden limitar al máximo la actividad no esencial.