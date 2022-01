Un concejal de Zaragoza en Común llama "carapolla" al alcalde de Madrid y después pide perdón porque "se le ha escapado"

Alberto Cubero, concejal del grupo municipal Zaragoza en Común (ZeC), ha llamado "carapolla" al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, en el Ayuntamiento de la capital aragonesa, aunque seguidamente, ha pedido disculpas porque "se le ha escapado".

La polémica ha sucedido en el debate sobre la prórroga del Presupuesto de la ciudad, en la que Cubero, mientras criticaba el retraso en la aprobación de las cuentas de 2022, ha utilizado esta designación al referirse a la controversia del tenista serbio Novak Djokovic, expulsado de Australia por no estar vacunado.

En su intervención, el concejal ha ironizado con la situación al señalar que el alcalde de la capital aragonesa, Jorge Azcón, propondría como Hijo Predilecto de Zaragoza al tenista serbio, y se ha referido así al alcalde de Madrid. "Ahora va a traer a Djokovic y creo que Azcón va a proponerlo de Hijo Predilecto para las fiestas del Pilar. Con las ocurrencias que copia del, iba a decir carapolla perdón, del señor Almeida", ha dicho textualmente Cubero.

El concejal municipal ha continuado criticando los Presupuestos hasta que la consejera de Hacienda, la popular María Navarro, ha interrumpido su discurso para que aclarase la expresión utilizada durante su participación. A lo que, el concejal de ZeC ha terminado pidiendo disculpas porque "se le ha escapado" y "no era correcto decirlo", aunque ha asegurado que la expresión la utilizará fuera de la sesión municipal, pero no dentro de la misma.

Finalmente, Navarro ha considerado que "no hay pase" para este tipo de expresiones y ha manifestado que "no puede ser" que un concejal hable así, por lo que ha concluido que "esos insultos no se vuelvan a escapar".

Almeida y Azcón responden a las palabras de Cubero

Por su parte, el también portavoz nacional del PP, José Luiz Martínez Almeida, antes de participar en un foro en Ifema, ha censurado las palabras de Cubero y las ha calificado como "un tanto infantil". "Creo que llega un momento en que todos tenemos que decir basta ya y basta a que se toleren este tipo de comportamientos", ha aseverado Almeida y ha añadido que "personas" como quien ha pronunciado este tipo de comentarios "sobran en la política española".

El alcalde de Zaragoza y presidente del Partido Popular de Aragón, Jorge Azcón, también ha reaccionado al discurso de Cubero, por medio de su cuenta oficial en Twitter, quien ha expresado que "esto es impresentable" y ha añadido que "la izquierda siempre insultando y crispando. ¡Ya vale!".