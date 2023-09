El error de un diputado de Junts en el voto a Feijóo enfrenta a derecha e izquierda en la Mesa y obliga a Armengol a decidir

La confusión del diputado de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, al expresar su voto en la segunda votación de la investidura de Alberto Núñez Feijóo ha desencadenado un encontronazo técnico de alto voltaje entre los sectores progresista y conservador de la Mesa del Congreso. Dos versiones contrapuestas han pugnado porque el voto de Pujol, que, finalmente, la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, ha declarado nulo, cayera de su lado. Las dos partes solo coinciden en una cosa: "Lo importante no es hoy, sino que sienta un precedente".

¿Qué ha ocurrido? Cuando la secretaria segunda del Congreso, Carmen Navarro (Partido Popular), ha hecho el llamamiento para que Eduard Pujol expresara mediante un "sí", un "no" o una abstención el sentido de su voto, el diputado de Junts ha cometido un error. Ha dicho, primero, que sí y luego, tal y como se puede apreciar en los vídeos, ha rectificado y ha dicho que no. Ese "no" aparece escrito incluso en la transcripción a tiempo real que ofrece la Cámara Baja. Y eso es importante.

Lo que también se oye en el vídeo es que la secretaria segunda, cuando ratifica la votación de Pujol, pronuncia tres veces "sí". Este modelo de votación por llamamiento cuenta con un procedimiento para ratificar el sentido del voto de los diputados para que no haya confusiones. El diputado expresa su voto y un miembro de la Mesa lo repite para que conste en el Diario de Sesiones y quede ratificado.

En este caso, el diputado Pujol dice primero que sí y después que no. La diputada Navarro, por su parte, no cambia el signo de la ratificación. Es posible que el ruido de la Cámara no le haya permitido escuchar la rectificación del diputado independentista. En cualquier caso, existen dos versiones distintas de lo que ha ocurrido y dos posturas de cuál es la solución que debería de haberse adoptado. Todo ello, claro, además de la versión oficial de la presidencia del Congreso.

"No había dudas en la voluntad del diputado"

Todas las fuentes del sector progresista de la Mesa coinciden en que "no había dudas de la voluntad del diputado", que se habría confundido. Una de las fuentes consultadas insiste, además, en que "se puede ver en el vídeo cómo, justo después, rectifica". El problema que señalan es que la secretaria segunda no deja constancia, a viva voz, de la rectificación. "Quizá no lo ha oído", delizan. Lo que encuentran evidente es que no se podía dar por bueno el voto favorable de Pujol cuando, inmediatamente, ha pasado al "no" desde su escaño.

(Habrá ampliación)