El Congreso no tramitará hasta septiembre la comisión de investigación sobre Corinna

No hay prisas. La Mesa del Congreso no tiene previsto reunirse esta semana ni la siguiente, por lo que la petición hecha por Unidos Podemos, Compromís, ERC, PDeCAT y EH Bildu para crear una comisión de investigación sobre el llamado "caso Corinna" no se tratará a corto plazo.

Fuentes consultadas de la Cámara Baja indicaron también que no hay prevista fecha para una futura reunión de la Mesa, que es el órgano encargado de admitir o no dicha solicitud. Pero sí recuerdan que agosto en un mes inhábil en el Parlamento, por lo que no es previsible que haya una reunión hasta final de mes o ya a principios de septiembre.

Esto supone que los grupos "dudosos" tendrán tiempo suficiente para reflexionar sobre qué posición van a tomar ante esta petición, tras haber escuchado al director del CNI, Félix Sánz Roldán, en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso. Desde Podemos, han confirmado que mantienen la petición de la comisión de investigación. "Salimos con más dudas de las que teníamos”, ha declarado Ione Belarra después de esta sesión, aunque no ha sido así en el resto de partidos.



El Partido Popular lo tiene muy claro, y se opondrán con su mayoría en la Mesa a la creación de la citada comisión. Si a esto se suma Ciudadanos, decaería la petición y no se investigaría parlamentaria las presuntos comisiones cobrada por el Rey emérito, Juan Carlos I. Aunque de momento, el partido naranja todavía no ha desvelado su posición. El partido afirmaba que esperaría a escuchar al director del CNI pero, tras la comparecencia, Juan Carlos Girauta no ha dicho ni una palabra y el partido tampoco ha confirmado a este medio si la rechazará o apoyará.

El PSOE ahora tiene que anunciar si apoya a sus socios de la moción de censura, se lavan las manos o votan en contra

La posición a este respecto del PSOE sería irrelevante a efectos prácticos, ya que el voto de sus dos representantes no puede determinar la decisión, aunque tendrá que votar si respaldan la propuesta de sus socios en la moción de censura, se abstienen y se lavan las manos o, por le contrario, se suman al voto en contra del Partido Popular.

Los socialistas, hasta ahora, no han querido pronunciarse abiertamente sobre esta petición, vinculado su decisión definitiva a las explicaciones del director del CNI. Adriana Lastra tampoco ha dado muchas explicaciones al término de la sesión. "No tengo ninguna duda de lo que ha contado el director del CNI", es lo único que ha declarado ante los medios de comunicación. Aunque el PSOE ya había ha apuntado anteriormente que pueden existir otras vías de abordar este asunto en el Congreso, sin que pasen necesariamente por la Comisión de Investigación, aunque no han precisado cuáles serían.

De momento, la actividad parlamentaria de julio se cerrará este viernes con la celebración del pleno para la elección de la administradora única de RTVE y de la votación sobre la senda de estabilidad y el techo de gasto. Salvo peticiones de reunión de la Diputación Permanente -se espera convocar una a finales del próximo mes-, la Cámara Baja queda cerrada por vacaciones.