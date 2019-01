La ponencia para definir las medidas urgentes del Pacto de Estado contra la Violencia de Género ha arrancado este miércoles con la firme intención de reforzar la lucha contra la violencia machista en plena amenaza de la ultraderecha a la lucha feminista. Los grupos han celebrado una primera sesión en la Comisión de Igualdad en la que han manifestado un amplio consenso para agilizar los trabajos y cerrar cuanto antes el dictamen de la ponencia.

Los partidos han acordado habilitar dobles sesiones (mañana y tarde) los miércoles de enero (mes inhábil para el Parlamento) ante la urgencia de poner en marcha determinadas medidas del pacto. En concreto, devolver las competencias a los ayuntamientos en materia de violencia machista, permitir que los menores puedan recibir asistencia psicológica con el permiso de un único progenitor y agilizar la acreditación de las víctimas para que reciban ayudas.

La portavoz del PSOE en la Comisión, Ángeles Álavarez, ha manifestado su deseo de que el dictamen de la ponencia se pueda cerrar antes de que concluya el mes de febrero, informa Efe. Tanto la diputada socialista como el resto de portavoces han coincidido en dejar al margen de los trabajos del Congreso la amenaza de Vox al pacto y han valorado de forma positiva esta primera sesión.

La iniciativa sobre la que trabajan los grupos proviene del decreto presentado por el Gobierno en agosto del pasado año que recoge la necesidad de impulsar y aplicar determinadas medidas urgentes del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, una iniciativa que el Congreso aceptó tramitar de urgencia como proyecto de ley.

A la entrada de la Comisión, las portavoces de las formaciones han insistido en que los trabajos sobre este proyecto de ley deben continuar al margen de cualquier posicionamiento de la ultraderecha en este aspecto. Álvarez ha asegurado que las propuestas de Vox no van a modificar los trabajos parlamentario y le ha recordado al resto de grupos que éstos deben ir encaminados a agilizar el trámite para aplicar las medidas y no a reabrir debates que quedaron zanjados en el pacto o que están fuera del mismo.

Pastor alerta del "uso político" de la violencia machista

En el mismo sentido, desde Unidos Podemos han abogado por "actualizar" la ley contra la violencia de género para que funcione "a pleno rendimiento". La diputada de Podemos Sofía Castañón ha insistido en que cualquier posicionamiento que no se corresponda con ese objetivo "no tiene sentido y no debería entrar en el debate", y ha recordado que la necesidad de disponer de leyes para luchar contra otras violencias no se puede contraponer a las destinadas a acabar con la violencia machista.

La presidenta del Congreso, Ana Pastor, también se ha referido al cuestionamiento de la ultraderecha acerca de la violencia de género. La tercera autoridad del Estado ha asegurado que "los demócratas estamos con las mujeres que sufren violencia" y ha alertado de los riesgos de hacer un "uso político" de esa violencia.