Conozcan al "liquidador de los medios públicos" de Argentina

El miércoles hablamos de un fiscal y un juez argentinos que juegan al fútbol con Mauricio Macri en su casa y que son los que decidirán la condena a Cristina Kirchner. Este jueves, ya que estamos con el tema de medios públicos, habrá que volver a Argentina y recordar a alguien quien estaba al frente de Sistema Nacional de medios públicos en el Gobierno de Macri.

Hernán Lombardi es especialmente importante tenerlo presente, a poco más de un año de las elecciones, para repasar algunos de los momentos más destacados de su gestión, que ha tenido consecuencias, en algunos casos, irreparables. Tras la victoria de Macri, llegó con dos innovadoras propuestas: una, austeridad, y dos, ajuste.

Los trabajadores de medios públicos le recordarán fundamentalmente por una masiva ola de despidos, en línea con su innovadora propuesta de austeridad. Nada más asumió el cargo, despidió a centenares de personas. De ellas, 354 trabajadores de la agencia nacional de noticias, Télam. En una de sus intervenciones los denominó "ñoquis" que, además, fueron contratados durante el kirchnerismo.

Luego entenderán por qué tanto empeño en limpiar aquello de trabajadores contratados durante el Gobierno anterior a Macri. Periodistas, fotógrafos, administrativos fueron tachados por Lombardi de "propagandistas", en un post de Facebook, en el que también celebró sus despidos diciendo que "hoy ganó el periodismo".

La comisión gremial de la agencia Télam calificó a Lombardi directamente de "liquidador de los medios públicos". El premio Nobel de la paz, Adolfo Perez Esquivel, se solidarizó públicamente con esos trabajadores en aquel momento, pero la caza de brujas continuó.

Télam no fue la única víctima, en 2018 Lombardi contrató un estudio jurídico para despedir a más de 200 periodistas de la Agencia Nacional de Noticias, luego de una serie de purgas en Radio Nacional y Televisión Pública . Como resultado, además de los despidos, se suprimieron todos los noticieros los fines de semana. Los motivos oficiales para todo ello, como sabemos, han sido puramente económicos y supuestamente respondían a una búsqueda de mayor pluralidad.

Por eso, en ese camino a una mayor pluralidad se contrataban a periodistas afines a Macri y a su partido y se dejaba en la calle a todos los demás. Esto no lo decimos nosotros en La Base, esto lo denunciaron unos cuantos trabajadores, incluso aquellos, que han logrado mantener sus trabajos bajo la gestión de Lombardi.

El presentador Alejandro Fantino afirmó durante un programa televisivo en 2019 que existían listas negras de periodistas en esos tiempos de mayor pluralidad y más periodismo impulsados por Lombardi.

A los que no se pudo callar mediante despidos, se les cortó la transmisión directamente. Pasó con el periodista Roberto Navarro cuyo programa fue suspendido por el canal C5N luego de que trascendiera de qué iba a tratar. Iba a estar dedicado a Nicolas Caputo, empresario y amigo de Macri. Luego, el canal mencionado, el único crítico que quedaba, fue allanado por una supuesta insolvencia. Como veis, todo son motivos económicos.

En esa lucha por una mayor pluralidad y ahorro, cayó también el mítico periodista Victor Hugo Morales que perdió su trabajo en televisión en 2017. No fueron únicamente los medios y los periodistas argentinos los que padecieron esa gestión. En 2016 se informó que el canal latinoamericano de financiación mixta, Telesur, desaparecería de la Televisión Digital Abierta.

Por supuesto, como en otras ocasiones se alegó a razones prácticas, pero esos argumentos milagrosamente llevaron a que no quedó ni un atisbo de disidencia en el tejido mediático argentino. Algunos periodistas no solo fueron despedidos sino que, además, no se les renovó su contrato. Da igual que eso coincidiera con algún contenido incómodo que hayan sacado antes.

Esa limpieza ideológica, además de despidos de los "ñoquis", incluyó también un cepillado de contenidos creados durante el Gobierno de Kirchner. Según un informe de Ezequiel Rivero, publicado en el portal Letra P, se han borrado al menos 2289 horas de contenidos públicos: documentales, series, programas infantiles, todos financiados por el Ejecutivo anterior. Contenido gratuito que ya estaba hecho.

Pero, pese a todo ese esfuerzo hecho para que las cifras cuadren, las cifras no terminaron de cuadrar. La propuesta innovadora de ajuste y austeridad no resultó. El déficit financiero de la televisión pública argentina y de radio nacional aumentó para cuando el señor tenía que abandonar su cargo.

Con el fin del macrismo, llegó el final de Lombardi, pero podría ser un mero cese temporal, un descansito, ya que falta poco para las elecciones y quién sabe si reaparece para arreglar lo que no terminó de arreglar.

Cualquiera podría decir, ¿por qué hablamos de la gestión de Lombardi y no de quien esté ahora al frente? Bueno, básicamente porque el cambio de gobierno no supuso para los periodistas de derecha despidos, ni "finalizaciones de contratos", ni la necesidad de retirarse a YouTube por censura. Siguieron y siguen ejerciendo como en los mejores tiempos de Lombardi.