El consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, no tiene reparo alguno en criticar públicamente a su socio del Gobierno cuando lo cree conveniente. El también expresidente de la región con el Partido Popular se ha mostrado muy crítico con la decisión de Isabel Díaz Ayuso de confinar perimetralmente la autonomía únicamente los días del Puente de Todos los Santos. "Esto no se debe producir. Para un anuncio tan importante como [el de cerrar Madrid] se tenía que haber avisado al vicepresidente", ha dicho.

Ya se ha convertido en costumbre que Ciudadanos se entere por la prensa de las decisiones que toma, de manera unilateral, Díaz Ayuso. "Nosotros lo hemos dicho con toda claridad. Somos partidarios de no hacer estos movimientos que confunden al ciudadano. Decirle a un ciudadano de Madrid hasta el viernes no sé qué, el martes otra cosa distinta, pero luego el viernes comenzará algo… Yo creo que lo confunde y no ayuda a combatir con eficacia la pandemia", ha proseguido Garrido este viernes.

El vicepresidente regional, Ignacio Aguado, de Ciudadanos, presionó a la presidenta para cerrar la comunidad hasta el 9 de noviembre, aunque no surtió efecto. "Hay que dar mensajes nítidos y claros. Hay ciudadanos de Madrid que no saben lo que tienen que hacer ni hasta qué día", ha lamentado Garrido. "En Ciudadanos seguimos apostando por medidas contundentes que están aplicando el resto de países y, sobre todo, por dar certidumbre a los ciudadanos".

El socio de Ayuso en la región critica las "ocurrencias" de la presidenta y sus

"relaciones epistolares de última hora" con el Ejecutivo. "Hace falta más liderazgo y menos confrontación artificial. No es momento de juegos políticos, ni de absurdas maniobras victimistas", señalan fuentes de Cs en Madrid.

Ayuso y Aguado mantienen una tensa relación desde los inicios de la coalición en agosto de 2019 y han protagonizado sonados choques durante los meses más duros de la pandemia. Un escenario que se repite -tras una breve tregua- desde los inicios de la segunda ola en la Comunidad de Madrid.