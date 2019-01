El PP ultima los detalles de su Convención Nacional, que tendrá lugar este fin de semana en Madrid. Este macroacto, al que se prevé que asistan 7.000 personas, fue diseñado en verano de 2018, cuando Pablo Casado llegó al liderazgo del partido, y supone un "rearme ideológico" a ciertas posturas del antiguo Ejecutivo de Rajoy.

Las dos últimas convenciones celebradas por el PP, una en abril de 2018 y la anterior en enero de 2015, ambas con Rajoy al frente del partido, tienen algo en común: sus 'estrellas' actualmente están en la cárcel, imputadas o fuera del partido.



En 2015 la Convención también se celebró en Madrid. La inauguraron Ana Botella, Esperanza Aguirre, José María Aznar y María Dolores de Cospedal, por aquel entonces todos ostentaban posiciones privilegiadas en el partido. Cuatro años después, ninguno de ellos tiene cargo orgánico alguno en el PP. Por su parte, los dirigentes encargados de cerrarla fueron el propio Rajoy, Cospedal, como secretaria general de la formación, e Ignacio González, entonces presidente de la Comunidad de Madrid. ¿Qué ha sido de cada uno de ellos?

Ana Botella

Ana Botella fue alcaldesa de Madrid entre 2011 y 2015, año en el que abandonó la vida política tras más de una década de servicio al Partido Popular. Recientemente, el Tribunal de Cuentas la ha condenado junto a siete miembros de su gobierno a pagar casi 23 millones de euros por la venta de 1.860 viviendas públicas protegidas a dos sociedades del fondo buitre Blackstone a un precio por debajo de mercado en 2013, en plena crisis económica.

Esperanza Aguirre

La histórica lideresa presentó su dimisión como concejal del Ayuntamiento de Madrid en 2017 tras el ingreso en prisión de su mano derecha Ignacio González, por su implicación en el caso de desvío de fondos públicos en la Operación Lezo. Además, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil concluyó el pasado 26 de diciembre que el PP de Aguirre amañó contratos durante la campaña de las elecciones municipales y autonómicas de 2011.

José María Aznar

El 20 de diciembre de 2016, Aznar comunicó por carta a Rajoy que renunciaba a la presidencia de honor del PP, pero que mantendría la condición de militante. En esa misma misiva le trasladó que no participaría en el Congreso Nacional que el PP había fijado en Madrid para el mes de febrero de 2017. Tres meses antes, la fundación FAES, presidida por él, anunció públicamente que se desvinculaba del Partido Popular y, por lo tanto, dejaba de percibir subvenciones públicas.

Esperanza Aguirre, José María Aznar, Ana Botella y Cristina Cifuentes en un mitin en Madrid Río. EFE

María Dolores de Cospedal

El pasado 7 de noviembre, Cospedal dejó oficialmente su escaño en el Congreso y, también la vida política, tras la publicación de las conversaciones mantenidas con el excomisario José Manuel Villarejo, en las que le pidió que espiara al hermano de Alfredo Pérez Rubalcaba. La ex secretaria general del PP se resistió a dejar su acta de diputada, ya que, en primera instancia, únicamente renunció a su asiento en el Comité Ejecutivo del PP.

Mariano Rajoy

"Ha llegado el momento de poner punto y final", esas fueron las palabras del ahora expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tras 37 años al servicio de la política, después de la moción de censura del actual jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez y la sentencia de Gürtel que concluyó que el PP se había beneficiado de los delitos cometidos por esta trama corrupta. Una vez celebrado el Congreso Extraordinario de Julio, en el que finalmente Casado se impuso a Soraya Saénz de Santamaría, Rajoy solicitó su reingreso en el Cuerpo de Registradores de la Propiedad.

Ignacio González

El expresidente de la Comunidad de Madrid entre 2012 y 2015 fue detenido por la Guardia Civil en 2017 en el marco de la Operación Lezo y fue puesto en libertad tras pasar algo más de seis meses en la cárcel, y pagar una fianza de 400.000 euros que le impuso para salir de prisión, gracias a 11 fiadores.

Imagen de archivo de Ignacio González con Mariano Rajoy, Esperanza Aguirre, Carlos Floriano y Cristina Cifuentes / EFE

La protagonista de 2018... Cristina Cifuentes

En 2018, la verdadera -e involuntaria- protagonista de la Convención fue la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Aunque Rajoy quiso zanjar esa cuestión al arranque de la jornada, reiterando que Cifuentes tenía su apoyo, su estrategia no surtió efecto. Las evidencias abrumadoras sobre las irregularidades en torno a su título en la Universidad Rey Juan Carlos, así como la potencia del foco político y mediático puesto sobre este asunto, forzaron a Cifuentes a comparecer brevemente ante la prensa el viernes, incluso antes de que comenzase la Convención. Actualmente, está imputada por falsedad documental y cohecho.



Si bien las caras visibles de las convenciones pasadas fueron dirigentes del partido -con catastrófico resultado-, fuentes de la dirección 'popular' explican que esta vez no serán los dirigentes los protagonistas sino "independientes como Vargas Llosa, expertos en diversas materias y representantes de la sociedad civil". A partir de ahí se "establecerán las líneas de trabajo que marquen el inicio de ese nuevo PP que contó con la elección de Casado".

El presidente del PP, Pablo Casado, conversa con el secretario general de la formación, Teodoro García Egea. - EFE

No obstante, quieran o no, el foco de la Convención estará puesto en los expresidentes del Gobierno, que intervendrán en días distintos (y todas las voces apuntan a que este hecho no es casual). Rajoy hablará el viernes de los 40 años de la Constitución junto a Ana Pastor, presidenta del Congreso y Aznar hará lo propio sobre el 30 aniversario de la refundación del Partido Popular acompañado de López-Istúriz,secretario general del Partido Popular Europeo.

