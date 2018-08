El coronel de la Guardia Civil Manuel Sánchez Corbí, ha sido cesado por el Ministerio del Interior por "pérdida de confianza". Pero lo cierto es que la trayectoria de Corbí se ha visto envuelta por la polémica desde hace veinte años.

Sánchez Corbi fue condenado el 7 de noviembre de 1997 por la Audiencia de Vizcaya a cuatro años de prisión y seis de inhabilitación por torturar a Kepa Urra en un descampado, antes de trasladarle detenido al cuartel de La Salve, en Bilbao. La minuciosa descripción de sus lesiones ocupaba dos folios de la sentencia.

El Supremo redujo posteriormente la condena a un año de prisión aunque mantuvo la inhabilitación por seis años, lo que supondría la expulsión del cuerpo. Sin embargo, en 1999, el Consejo de Ministros del primer Gobierno de José María Aznar, con Margarita Mariscal de Gante como ministra de Justicia, decidió su indulto y el de los otros dos agentes que fueron condenados con Sánchez Corbí que le permitió continuar en la Guardia Civil.

Sin embargo, la condena por torturas no impidió su ascenso. Tras la caída de ETA, Crobí se incorporó a la OCU en 2013 y dirigió la investigación de la supuesta financiación irregular del PP, incluido los papeles de Bárcenas. Además, en 2015 recibió fue condecorado por la Legión de Honor francesa. Esta distinción se se trata del mayor galardón que otorga el Estado francés (instaurado en 1804 por Napoleón Bonaparte), y que el agente recibió como premio a su actividad contra ETA.

Sus entrevistas más polémicas

El hasta ahora coronel de la Unidad Central Operativa (UCO) concedió una entrevista a la revista Interviú en enero de 2018. En ella, Corbí amenazaba a la población catalana: "Todos los que en Catalunya escracharon, tiraron piedras, tiraron sillas... están siendo llamados por la justicia".

Sanchez Corbí advertía que gracias a los vídeos publicados en las redes sociales la Guardia Civil puede ir "puerta por puerta". "Ahora en Catalunya, todo el que ha cometido ilegalidades, que el 1 de octubre parecía que valía todo, no vale todo, ¿eh? Ahora, con todos esos vídeos que esta gente colgaron muy ufanos, estamos yendo puerta por puerta: 'Buenos días, ¿usted es el del vídeo en el que tira piedras al guardia civil?'. 'Hombre, es que yo...' 'No, no, usted es el del vídeo que tira piedras al guardia, (da un golpe en la mesa), venga pacá'. La gente se lo pensará".

Un mes después, Sanchez Corbí en declaraciones al diario La Vanguardia afirmó que el PNV y la iglesia vasca formaban parte del "bando de los malos" en la lucha contra ETA. La cuestión enfadó al Partido Nacionalista Vasco que exigió que reprobase al jefe de la UCO después de las "graves e infundadas" afirmaciones.