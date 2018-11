El exministro de Defensa y expresidente del Congreso Federico Trillo ha negado este martes en el Congreso que pagara un millón de pesetas con fondos de la denominada caja B del PP al abogado de Rosendo Naseiro, el que fuera tesorero del partido, durante el denominado caso Naseiro. Luis Bárcenas afirmó al juez Ruz que Trillo, que se encargó de la estrategia judicial del partido en el caso Gürtel, encargó un dictamen judicial al abogado Manuel Cobo del Rosal para defender al extesorero, dictamen que, según su versión, se pagó con fondos de la contabilidad B.

El exministro comparece en la comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP. Allí, ha negado tener ninguna responsabilidad financiera en la formación. "Ni conozco sus cuentas ni ningún tipo de caja. Si los responsables orgánicos del partido no saben nada de la caja, imagínese yo. Cuando se está en política y entregado a ella, no está uno para cuentas", ha dicho.

"Yo tuve mucho trato (con Cobo del Rosal) porque me encargué de ser ponente de la reforma del Código Penal de los años 1991, 1992 y 1995, y tuve contacto con todos los penalistas de España. Fue un magnífico penalista", ha afirmado Trillo. El abogado logró que se invalidaran unas escuchas, que fueron consideradas ilegales, en la causa del caso Naseiro. El exministro ha negado que participara directamente en la defensa del extesorero, pero ha insistido en que concuerda con que las esuchas se invalidaran en la causa: "Yo las sentencias las respeto siempre, me gusten más o me gusten menos".

Trillo ha reconocido que percibió "retribuciones complementarias" del partido, pero que estos complementos fueron declarados a Hacienda; además, ha insistido en que dejó de percibirlos a partir de 1989, cuando fue elegido diputado del Congreso por primera vez.

También ha sido preguntado el expresidente del Congreso por las palabras del considerado número dos de la trama Gürtel, Pablo Crespo, que la semana pasada, en la misma comisión, afirmó que los secretarios generales del PP conocían la financiación ilegal. "No conozco al señor Crespo. Él dijo que suponía que la conocían. Sobre suposiciones no se hacen acusaciones".

"No tengo ningún entusiasmo por la UDEF"

En este sentido, ha vuelto a reiterar su desconocimiento sobre la contabilidad B, ha reiterado que la sentencia de la Gürtel no es definitiva y desmarcándose del escrito: "Yo no tengo ni idea de que se hiciera tal sistema de financiación. La sentencia no es firme, y lo que hace es imputar al PP como partícipe a título lucrativo, pero no como autor de los delitos. A mí la sentencia ni me menciona".

A pesar de insistir en que no percibió ningún sobresueldo ilegal del PP, los diputados de la comisión le han recordado en varias ocasiones que la UDEF señaló en un informe realizado a partir de los papeles de Bárcenas que el exministro percibió 36.000 euros en negro solo un mes después del accidente del Yak-42, en 2003.

Trillo ha optado por desacreditar a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional. "No tengo ningún entusiasmo por la UDEF, como tampoco lo tengo, por ejemplo, por Villarejo". Posteriormente, ha rectificado precisando que no tiene "mal concepto" de la brigada, sino de "algunos comisarios de Policía" que estaban al frente del organismo. "Cuando se trata de averiguar la verdad, este tipo de personas no me gustan nada".