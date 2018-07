La exministra de Defensa y excandidata a la presidencia del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, ha dado su "más sincera enhorabuena" a Pablo Casado tras su nombramiento como nuevo presidente del partido.

"Mi más sincera enhorabuena a Pablo Casado, nuevo presidente del PP", ha publicado Cospedal en su cuenta de Twitter, donde ha destacado que hoy se abre una "nueva etapa" en el partido. "Una etapa que nos hará volver a ganar elecciones", ha publicado.

Mi más sincera enhorabuena a @pablocasado_ , nuevo presidente del @PPopular.

Hoy se abre una nueva etapa en nuestro partido, una etapa que nos hará volver a ganar elecciones. pic.twitter.com/YFeBu787s2 — Mª Dolores Cospedal (@mdcospedal) 21 de julio de 2018

La derrotada, Soraya Sáenz de Santamaría ha dicho que "ahora hay que integrar y hay que trabajar juntos. Y yo -lo voy a hacer". La aspirante a liderar el PP evitado sin embargo comentar si aceptaría ser su secretaria general. "Yo no voy a aceptar nada hasta que no me lo propongan", ha resaltado antes de hacer hincapié en que ahora todos deben descansar y nuevo presidente tiene que "tomarse su tiempo".



Alberto Núñez Feijóo, quien dio un paso atrás y al final no se presentó como candidato, ha dejado claro que "la emergencia, ahora, es estabilizar al PP", para lo que ha asegurado que será necesaria la colaboración de "todos los recursos" que tiene el partido, "empezando" por la perdedora.

Feijóo valora que Casado fuese elegido "sin tutelas ni tutías"

"El futuro acaba de comenzar", añadió el presidente de la Xunta de Galicia, quien valoró que se haya "decidido en libertad" y que Casado ha sido elegido "sin tutelas ni tutías".

Fernando Martínez-Maíllo, hasta hoy coordinador general del partido , ha dicho que al PP "no le costará mucho" superar las "grietas" que ha originado el proceso de primarias y que es a Casado a quien le corresponde ahora "coser y unir" a la formación. Maíllo, neutral durante todo el procedimiento aunque Sáenz de Santamaría lo incluyó hoy en su equipo, dijo que la formación conservadora va a salir reforzado de este proceso. "Casado ha ganado y todos detrás de él".

Alfonso Alonso y los dirigentes vascos que han apoyado la candidatura de Sáenz de Santamaría han lanzado mensajes en favor de la unidad para fortalecer al proyecto del PP. "Toca remar juntos para hacer del PP un proyecto ganador por el futuro de España", ha escrito en Twitter el presidente de los conservadores de Euskadi.

El líder del partido en Álava, Iñaki Oyarzábal, también ha felicitado al ganador y le ha deseado "mucho éxito, que será el éxito del PP", al tiempo que ha defendido que "ahora toca unir y fortalecer un proyecto ganador al servicio de España". Oyarzábal, de paso, le ha garantizado que le será fiel.



Enhorabuena, @pablocasado_. Ahora tienes en tus manos integrar a los mejores en tu equipo para crear un @PPopular fuerte y unido, que devuelva la ilusión a los votantes y gane las próximas elecciones. El @PPAndaluz estará contigo en ese camino. Suerte, presidente. #19CongresoPP pic.twitter.com/lOTy5a21tz — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) 21 de julio de 2018

El líder del partido en Andalucía, Juanma Moreno, quien apoyó a Sáenz de Santamaría y defendió una lista de integración, cree que los de Génova salen reforzados. "Enhorabuena, Pablo Casado. Ahora tienes en tus manos integrar a los mejores en tu equipo para crear un PP fuerte y unido, que devuelva la ilusión a los votantes y gane las próximas elecciones. El PP andaluz estará contigo en ese camino. Suerte, presidente", ha escrito Moreno en Twitter.



Luis María Beamonte, presidente del PP de Aragón, ha mostrado su satisfacción por el resultado y asegurado que, aunque había dos candidatos, el partido ha dado señales de "unidad y cohesión". Satisfecho, considera que "es un espaldarazo importante para todos nosotros", ha remarcado el líder aragonés, quien apoyó a Casado. Ahora, "voy a intentar que todos rememos en la misma dirección".

El presidente del PP de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, cree que el partido sale "fortalecido" porque "él va ser capaz de integrar". El también jefe del Ejecutivo riojano ha justificado su preferencia por Casado porque cree que "él podía devolver la ilusión al partido, y así lo ha demostrado hoy, con el discurso que ha hecho en el congreso del PP, en el que ha contagiado a los compromisarios", ha explicado.



Desde el PSOE, el secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento, José Luis Ábalos,ha considerado que la elección de Casado parece "más que una regeneración, una regresión".

"La España de hoy no se reconoce en la España viejuna del PP", ha añadido Ábalos, que ha afirmado que es "bueno para la democracia española" que haya "un partido conservador, fuerte y responsable", pero ha criticado que el Partido Popular "alabe una idea de España vacía, más cerca del patrimonio que de la patria".