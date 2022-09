Crece la presión de los socios del Gobierno sobre el PSOE para limitar la subida de las hipotecas

Las medidas para hacer frente a la fuerte subida de las hipotecas de tipo variable han copado a lo largo de los últimos días las reivindicaciones de Unidas Podemos y otras fuerzas progresistas del Congreso para obligar a Pedro Sánchez a mover ficha en este nuevo desafío, desatado por la subida histórica de tipos de interés ejercida la semana pasada por el Banco Central Europeo (BCE) bajo la premisa de frenar la inflación de la zona euro.

Coincidiendo con la semana en la que la Cámara Baja ha avalado tramitar los nuevos impuestos a la banca y las energéticas, a propuesta de los partidos que forman el Gobierno y después de meses de reclamo en el Parlamento en favor de una reforma fiscal progresiva, el encarecimiento de las hipotecas se ha sumado a los otros retos (la subida de los precios de la luz, el gas y la cesta) sobre los que ha girado el debate parlamentario desde el inicio de la guerra en Ucrania.

Y es que, la reciente decisión del BCE ha ocasionado que el euríbor a un año, el indicador más utilizado en los préstamos hipotecarios, cerrara la semana pasada en el 1,955%, lo que encarecerá en alrededor de 170 euros mensuales una hipoteca media.

Ante este nuevo problema que lastrará aún más la economía familiar en medio de un escenario de incertidumbre extrema, y de cara a las negociaciones en el seno del Gobierno para el próximo plan de contingencia (las iniciativas contempladas en el actual real decreto-ley terminan el 31 de diciembre), Podemos trasladó el pasado martes al PSOE una medida "temporal" para obligar a los bancos a ofrecer obligatoriamente a sus clientes hipotecarios la posibilidad de acogerse a una reducción, durante un año, del diferencial de las hipotecas de tipo variable a un 0,10% (sin aumento del plazo de amortización del crédito).

Horas después, el presidente del Gobierno tumbó la propuesta al recordar en una entrevista en el Canal 24 horas que "no está permitido" hacer algo así en el ámbito comunitario, una premisa repetida a lo largo de este miércoles por otros ministros del ala socialista y tildada de "excusa" por la líder de la formación morada y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra.

Frente a este cierre de filas, Unidas Podemos ha dado este jueves un paso más y, tal como advirtió, ha registrado en el Congreso esta propuesta destinada a las familias en situación de vulnerabilidad en forma de proposición de ley. "Si no se toman medidas vamos a un problema estructural de afectación de la economía familiar, del mercado hipotecario y posiblemente del sistema financiero", ha reclamado el portavoz del espacio confederal en la Cámara Baja, Pablo Echenique.

Esta acción no ha sentado bien al grupo socialista, que en palabras de su portavoz en el Congreso, Patxi López, ha reprochado a sus socios de la coalición no haber contado con tiempo para debatir y negociar su propuesta. "Me hubiera gustado más que, antes de presentarla por su cuenta, hubiéramos tenido más tiempo para discutirla y para hablarla", ha señalado el exlehendakari.

Un nuevo 'frente común'

No obstante, como en muchas otras ocasiones, Unidas Podemos no ha estado solo en esta petición. También otros socios habituales del Gobierno, como ERC, EH Bildu o Más País han hecho énfasis en el mercado hipotecario. Así lo destacaron sus representantes en la sesión de control al Ejecutivo de este miércoles.

El portavoz republicano, Gabriel Rufián, propuso en su pregunta a Pedro Sánchez la creación de un fondo de rescate para ayudar a las familias con dificultades a pagar hipotecas ante la subida de los tipos de interés, además de advertir una vez más de que si no actúa, la derecha "arrasará".

"Hace meses hablé del precio de los alimentos y a algunos les sonó a chino, les dije que seguramente les iba a arrasar. Hoy les hablo de las hipotecas, de los tipos interés. Hoy ya hay gente con el mismo miedo que hace diez o quince años a recibir el recibo de la hipoteca, se estima que pueden subir los tipos de interés hasta el 3 o 4%, lo que significa que alguien que pague 500 euros de hipoteca, llegue a pagar 1.000 euros", justificó.

Asimismo, según ha concretado Rufián este jueves, el fondo de rescate que plantea su formación se financiaría con un impuesto sobre las grandes fortunas. "La idea es introducir una base impositiva a las grandes fortunas y de ahí sacar un fondo de rescate, porque desde ya la gente no podrá pagar sus hipotecas y los tipos de interés siguen subiendo", ha señalado en unas declaraciones recogidas por Europa Press.

Oskar Matute, representante de EH Bildu, instó también a la vicepresidenta económica primera, Nadia Calviño, "hacer mucho más y exigir que se cancele el alza previsto de las hipotecas". "Habrá que intervenir el mercado inmobiliario, y eso es ponerse del lado de la gente", reclamó.

De igual forma, el portavoz de Más País, Íñigo Errejón, reivindicó el tope de las hipotecas "en coherencia" con el giro a la izquierda emprendido por el presidente del Gobierno desde el momento que anunció la creación de los dos gravámenes a las compañías que se están enriqueciendo con las consecuencias de la guerra.