Estoy bebiendo en Baltimore

A palo seco con McNulty

A David Simon ni tocarlo

Vuelven Los Chikos como un viejo púgil

Controlo mi negocio como Marlo

Cuánto madero inútil

Que coge el sobre con billetes y el fardo de coca

La Globalización, la multi

Frente a sindicalistas con agallas como Fran Sobotka

La corrupción, la pus

Llorar a moco tendido con el final The Deuce

Negros en autobús

Blancos en limusina,

El Jazz sigue sonando en Treme, pese al Katrina

El carnaval termina en ciego

Y los peones del juego siguen vendiendo en las esquinas

Quijotes de barrio, Navigator de corcel

Lumpen-burguesía de la esquina, rollo Stringer Bell

Todo empezó con The Corner

Llegó David Simon

Y le quitó el romanticismo al pobre

Mientras suena Jazz en las calles de Nueva Orleans

Toca el trombón Antoine borracho en un funeral

Los versos son de Nega y Toni, de Los Chicos del maíz. David Simon,

un periodista cabreado, se hizo escritor y nos empezó a enseñar marxismo, haciendo las series que son hoy la gran novela americana. Que se joda el espectador medio, que se joda Shakespeare y que se vayan a la mierda el gran personaje y sus tramas. Con David Simon vuelven la tragedia griega y Bertolt Brecht. Y las ciudades se volvieron personajes. Geografías de la lucha de clases y relaciones de poder determinadas por la crueldad de los dioses olímpicos del capitalismo: las instituciones, la prensa, los poderes económicos, el urbanismo, la violencia social, el racismo, el problema de la vivienda, la guerra, la policía, la prostitución, los fascistas y los deshechos de la sociedad post-industrial. Con David Simon la política nos la metemos pura, como en la polis griega.

Cuando conozco a alguien que me gusta, le propongo siempre que no deje ni una serie de David Simon sin ver. No hay mejor curso de doctorado para saltar al tatami de la lucha política con cinturón negro de doctor en sociología del capitalismo.



Hoy en La Base hablamos de David Simon y hablamos con David Simon de su última serie, "La ciudad es nuestra". ¿Que se joda el espectador medio? ¡No! que se joda el poder. Esto es La base y aquí nos gustan los Public Enemy: Fuck de Power.