Las asociaciones profesionales militares ASFASPRO, ATME y UMT no han asistido al Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (COPERFAS) de este mes, celebrada el martes, por la "reiterada negativa del Ministerio de tratar las retribuciones salariales". Para estas tres asociaciones, las "vagas mejoras en el terreno de los derechos asociativos que ofrece el Ministerio de Defensa" no son suficientes y amenazan con movilizaciones.

Las tres asociaciones, según una nota conjunta, "se niegan a mercadear con las retribuciones para el personal militar a cambio de vagas mejoras en el terreno de los derechos asociativos" que ofrece el Ministerio de Defensa.

Marco Antonio Gómez, presidente de ATME, habló con Público justo en el momento en el que estaba convocada la reunión de COPERFAS, como muestra del 'plantón' a Defensa. En concreto, Gómez denuncia que lo que se ha pedido tanto a la subsecretaría de Defensa, Amparo Valcarce, como a la ministra Margarita Robles es "algo muy claro, y es negociar la subida de sueldos".

Gómez asegura que, "desde el minuto, se ha eliminado esa posibilidad", ya no para estos presupuestos que están cerrados "sino para que se incluya una revisión salarial a futuro". "Y no sólo eso, sino el desarrollo de la Ley de la Carrera Militar y un mayor fomento del asociacionismo en el Ejército", añade. No obstante, el Ministerio de Defensa no ha querido abordar esos asuntos, afirma.

"Se excusan en Hacienda"

"Se excusan en que el Ministerio de Hacienda va a decir que no, así que nos encontramos con una puerta cerrada". Gómez recuerda que "existe una comisión de retribuciones abierta que próximamente emitirá una propuesta conjunta entre Ministerio, Ejército y asociaciones precisamente para presentarla a Hacienda". "¿Para qué hemos creado esta comisión de trabajo, que ha durado un año con más de seis reuniones, si ahora la ministra no se quiere sentar con nosotros?", se pregunta el presidente de ATME.

Por eso, estas tres asociaciones de militares de escala básica consideran que el gesto de no acudir a la reunión de COPERFAS es una forma de llamar la atención y poner el foco en lo que ellos estiman importante, "la precaria condición salarial de los militares teniendo en cuenta además en el contexto en el que estamos".

Envío de material de ayuda para Ucrania. — Rubén Somonte / Ministerio de Defensa

Mientras Pedro Sánchez recordaba recientemente el compromiso de España con la OTAN para llegar al 2% del PIB de inversión en Defensa, y con la amenaza de una escalada en la invasión rusa de Ucrania de fondo, el presidente de la ATME pide que "se revise la inversión también en personal".

"El personal es el mayor activo que tiene el Ejército"

"El personal es el mayor activo que tiene el Ejército, no podemos olvidarnos del personal y eso lo tiene que defender la ministra Robles", afirma, y añade: "Las buenas palabras están muy bien, y nos ha reconocido muchas veces que somos los mejores, pero pero los mejores necesitamos cobrar, necesitamos comer, necesitamos una salida digna y un montón de cosas que hay que reivindicar".

"Manifestaciones y concentraciones en la calle"

Para ASFASPRO, ATME y UMT, "la pésima gestión de personal de la ministra Robles sigue colmando su paciencia al ver que sus demandas son una y otra vez ignoradas", afirman en una nota conjunta, y amenazan con "volver a reivindicar sus demandas laborales y retributivas a través de próximas manifestaciones y concentraciones en la calle".

"Los militares no pueden continuar siendo los servidores públicos peor retribuidos"

"Los militares no pueden continuar siendo los servidores públicos peor retribuidos y con el futuro profesional menos esperanzador de toda la Administración Pública", añaden, al remarcar no sólo la precariedad salarial sino la salida forzosa de la carrera al cumplir 45 años, edad máxima para el servicio activo de la tropa

"Los militares están constantemente trabajando tanto fuera como dentro de nuestras fronteras, desde la lucha contra el COVID-19, incendios, inundaciones o nevadas hasta misiones internacionales contra la piratería, de la OTAN o donde el Gobierno considere necesaria su actuación, incluso en zonas de guerra", recuerdan dichas asociaciones en su comunicado, "Y esto no puede ser a cambio de una nómina mileurista".