Derogar parte de la reforma laboral será una línea roja de Podemos en la negociación con el PSOE

Unidas Podemos avanza en el programa que quieren aprobar para formar un gobierno de coalición en el PSOE. "Entendemos que hay un debate en torno a los ministerios que quiere Iglesias, pero nosotros queremos insistir en los puntos de negociación políticos: hablar del para qué queremos un gobierno de coalición", sostiene la portavoz del partido morado, Noelia Vera, tras la reunión de la Ejecutiva de Podemos. Como ya anunció Pablo Iglesias hace unas semanas las prioridades en la negociación tendrán que ver con avanzar en derechos laborales y acabar con la precariedad. Una de los puntos fundamentales será derogar la reforma laboral, un paso que ya rechazaron claramente varios socialistas como la propia ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño.

"Hoy, hemos puesto en el centro del debate lo que nos parece más urgente, que es revertir los recortes en derechos laborales que ha sufrido la ciudadanía en los últimos años, empezando por la derogación de las reformas laborales y de sus aspectos más lesivos", explica Vera. Este fue uno de los puntos que ya negociaron en el pacto presupuestario de 2019 por lo que entienden que es "un compromiso que ya se firmó" y que "ahora sólo falta materializarlo". "De ahí no nos vamos a mover", insiste.



La derogación de la reforma laboral apunta a ser una de las grandes batallas en la negociación entre el PSOE y Unidas Podemos. La ministra de Economía y Empresa en funciones afirmó que "no es productivo deshacer, revertir o reformar las reformas" en ámbitos como el mercado laboral. Calviño abogó por avanzar directamente en trabajar un Estatuto de los Trabajadores "del siglo XXI". Podemos, antes de comenzar a trabajar en este Estatuto, considera necesario revertir la reforma laboral del PP.

Vera no confirma si esta semana se reunirán Sánchez e Iglesias aunque señala que hay "contacto permanente"

La portavoz de Podemos no da más pistas sobre el estado de la negociación con el PSOE. Asegura que el partido espera a que Sánchez tome las riendas y que ni tienen claro cómo serán las reuniones ni cómo se informará a la ciudadanía de las conversaciones que mantengan: "Los tiempo y la forma será la que marque Pedro Sánchez". Eso sí, desde la última reunión entre Iglesias y el presidente en funciones asegura que hay "contacto permanente" y no sólo entre ellos, también entre Irene Montero y Adriana Lastra. Además, insiste en que no contemplan escenario que un gobierno de coalición: "Nosotros entendemos que un gobierno de cooperación es un gobierno de Unidas Podemos y del PSOE liderado por Sánchez y con la representación proporcional que deriva de los resultados del 28-A." La fórmula valenciana, en la que Podemos tiene una vicepresidencia verde, es el ejemplo a seguir para el partido morado.

El resto de medidas en la que Podemos pondrá más hincapié también tienen que ver con el ámbito laboral. Iglesias ya las anunció hace unas semanas: reducción de la jornada laboral a 34 horas, mejorar el control sobre las horas extraordinarias, luchar contra la temporalidad acabando con los contratos temporales de más de un mes, acabar con los falso autónomos o aumentar el SMI a 1.200 euros son algunas de estas medidas que consideran "fundamentales".