Los malos vaticinios no se cumplieron en el 28-A, pero sí han llegado en las elecciones de este domingo. Podemos ha bajado en votos en todos los territorios y ha llegado a quedarse sin representación en Cantabria, Castilla La Mancha y en la ciudad de València. La mayoría de los Ayuntamientos del cambio tampoco se han revalidado, sólo 'Kichi' en Cádiz y Joan Ribó han triunfado. Ada Colau ha perdido en votos frente a Ernest Maragall, pero sus formaciones han empatado en números de escaños.

El objetivo de Pablo Iglesias de sumar con el PSOE en Comunidades importantes y ligar estas negociaciones con la del gobierno estatal no se consigue. Podemos sólo será llave para formar gobierno en Asturias, Canarias, Baleares y La Rioja, aunque en Asturias también se sumaría a las negociaciones IU ya que las formaciones de Iglesias y Garzón se presentaron por separado y en Baleares se reeditaría el pacto que preside Francina Armengol con el Més. En Canarias también necesitarían sumar con el partido Nueva Canarias.

Madrid ha sido el gran fracaso. El Ayuntamiento y la Comunidad ha quedado en manos de la derecha. Isabel Serra, además, ha conseguido menos votos que Íñigo Errejón en la región, mientras que la candidatura que apoyó Iglesias para el Ayuntamiento, la de Carlos Sánchez Mato, ni siquiera ha conseguido representación al no superar la barrera del 5%.

Los resultados de las europeas tampoco han sido buenos. Podemos entró en las instituciones por primera vez en los comicios de 2014 con cinco escaños. IU se presentó por separado y consiguió seis. Ahora, las dos formaciones juntas bajo el paraguas de Unidas Podemos, se han quedado en seis eurodiputados.

Los candidatos madrileños, europeos y principales dirigentes de Unidas Podemos han pasado la noche electoral en el Teatro Goya, como el pasado 28-A, aunque los ánimos hoy han sido muy distintos. Los miembros de la Ejecutiva no han tenido ningún contacto con los medios de comunicación e Iglesias no ha dado declaraciones ante la prensa. María Eugenia Rodríguez Palop e Isabel Serra son las candidatas que han comparecido en rueda de prensa y que han reconocido que los resultados no son buenos para la formación. Serra ha señalado como uno de los motivos de no haber conseguido ganar la Comunidad al movimiento de Íñigo Errejón cuando se alió con Manuela Carmena en Más Madrid: "Creo que la división de la izquierda no ha ampliado el campo político y se ve en el resultado".



Llave en Asturias, Baleares, Canarias y La Rioja

En Asturias gana el PSOE, pero no consigue la mayoría absoluta y necesitaría los cuatro diputados de Podemos. IU, que se ha presentado por separado del partido morado, ha obtenido dos escaños por lo que estaría por ver si inician negociaciones a dos o tres bandos. El PSOE y Podemos también suman en La Rioja. Los socialistas gobernarían con 15 diputados pero necesitarían los votos a favor de los dos escaños de Podemos.

PSOE y Podemos necesitarán más partidos para sumar en Baleares y Canarias

El pacto de izquierdas que preside Francina Armengol en Baleares con el Més y Podemos podría reeditarse. La mayoría del parlamento balear está en 30 diputados. El PSOE ha logrado 19 escaños, Podemos seis y el Mès cuatro.



En Canarias también podría sumar, aunque el pacto es aún más complicado de definir ya que para llegar a la mayoría absoluta necesitarían contar con Nuevas Canarias.

Pero estos son los únicos sitios en los que Podemos es clave para formar gobierno. En otras Comunidades en las que esperaban ser llave no lo han conseguido: en Extremadura y Castilla La Mancha el PSOE tiene mayoría absoluta. En esta última y en Cantabria, además, el partido morado no ha conseguido representación. Un claro descenso en todos los territorios que le hace perder fuerza a Podemos de cara a la negociación para formar el Gobierno estatal.

Pierden la mayoría de Ayuntamientos del cambio

En las ciudades los resultados son casi peores que en las Comunidades. Los denominados 'ayuntamientos del cambio', aquellos municipios en los que Podemos y sus confluencias lograron llegar a las Alcaldías, sufren un duro revés. Kichi ha sifo el gran triunfo de la izquierda: se ha quedado un escaño de la mayoría absoluta. Joan Ribó también puede revalidar la Alcaldía de Valencia pactando con el PSOE para llegar a la mayoría, pero Podemos ni siquiera ha conseguido tener representación. Este desplome en la ciudad podría llegar a afectar a las negociaciones para la Generalitat en las que PSOE, Compromís y Podemos tendrían que entenderse pero el partido morado pierde fuerza tras este batacazo.

Ada Colau es de las pocas que salva la papeleta gracias a sus diez escaños en la ciudad de Barcelona. Jaume Collboni obtiene con ocho escaños y ERC de Maragall quedaría también con diez escaños para combatir por la Alcaldía.



Más Madrid y Manuela Carmena abandonan Cibeles y dejan la Alcaldía a la derecha. Dos escaños son los que cambian el color de la capital e impiden de poder elaborar un Ejecutivo de izquierdas. Los 15 escaños de Almeida, los 11 de Begoña Villacís y los cuatro de Ortega Smith darían la mayoría a la derecha.

Zaragoza también queda en manos de la derecha. PP, Ciudadanos y Vox logran la mayoría al caer la candidatura de Pedro Santisteve de 9 a 3 concejales y Podemos haber conseguido tan sólo dos. Los tres alcaldes del cambio en Galicia también han perdido. En A Coruña, donde gobierna En Marea con Xulio Ferreiro, pierde la alcaldía en detrimento del PSOE, que subiría hasta los nueve escaños, mientras que la coalición podemita cae hasta los seis. Pese a todo, En Marea sería pieza clave para una mayoría progresistas.