¿Qué dicen los medios rusos sobre la escalada de la guerra en Ucrania?

Veamos cómo los medios rusos y españoles están tratando el anuncio que ha hecho el presidente de Rusia, Vladimir Putin, de movilizar a 300.000 reservistas para el conflicto en Ucrania.

Público: Putin anuncia una "movilización parcial" de la población rusa para la guerra en Ucrania.

El País: Putin moviliza a 300.000 reservistas y amaga con una respuesta nuclear.

La Razón: Putin llama a la movilización a 300.000 reservistas y lanza la amenaza nuclear.

ABC: Putin moviliza a 300.000 reservistas y abre la puerta al uso de armas nucleares.

Infolibre: Rusia afirma que cerca de 300.000 reservistas serán llamados a filas en la "movilización parcial".

El Mundo: Putin anuncia el envío de 300.000 reservistas a la guerra y amenaza a Occidente con armamento nuclear.

Además, estos son algunas titulares del extranjero.

Le Monde: Movilización de 300.000 reservistas, chantaje nuclear: la carrera precipitada de Vladimir Putin.

Der Spiegel: Putin ordena movilización parcial inmediata. Putin está reaccionando a los éxitos militares de Ucrania: el gobernante del Kremlin ordenó una movilización parcial inmediata para Rusia. Según su ministro de Defensa, se reclutarán gradualmente 300.000 reservistas.

Daily Mail: La amenaza NUCLEAR de Putin a Occidente: el líder ruso advierte a los aliados de Ucrania que utilizará 'armas de destrucción', anuncia la movilización de otras 300.000 tropas y declara 'NO estoy mintiendo'.

The New York Times: Putin llama a más tropas mientras su esfuerzo de guerra en Ucrania flaquea.

O Globo: Putin convoca a 300.000 reservistas a la guerra mientras Ucrania le acusa de nuevo bombardeo a Zaporijia.

La Nación: Guerra en Ucrania: Putin anuncia la movilización de reservistas y amenaza a Occidente con usar armas nucleares.

Veamos ahora los medios rusos qué tienen que decir. A continuación, reproducimos un fragmento de un debate que tuvo lugar anoche en Russia 1, un canal de televisión estatal ruso. Habla Dimitri Abzalov, director del centro ruso de comunicaciones estratégicas:

"Una vez que reconozcamos el referéndum, estaremos entrando en una guerra contra Ucrania. Ya no una operación militar especial, sino una guerra (...) Según la constitución de la República Popular de Donetsk (DPR), se encuentra dentro de ciertos territorios, que no están actualmente bajo control de la DPR), están bajo control de las fuerzas armadas de ucrania. Si los reconocemos en su estado anterior, según nuestro acuerdo de seguridad original".

Si se reconoce a la DPR como parte de Rusia, entonces algunos de los territorios rusos serían considerados ocupados por una nación extranjera. "Legalmente, eso es lo que implicaría", explica Abzalov y continua diciendo: "Eso en sí mismo significa que no será ya una operación militar especial. (...) También tenemos que saber cómo va a hacerse esta integración y qué forma podría adoptar en términos de integración militar. Si este es un escenario a largo plazo, como Yemen, es una cosa. Si tenemos una estrategia a corto plazo y estamos planeando atrincherarnos después, es otro escenario diferente".

"De todas formas, la situación previa era extraña. Para todos, incluyendo a Zelensky. Para todos. Una especie de operación militar especial que nunca acaba con nada concreto y un conflicto económico, que afecta solo a algunos segmentos de nuestra economía. Planteó muchas dudas. Obviamente, habrá una escalada en los próximos meses. La cuestión es cómo de preparada está nuestra economía y nuestra política exterior, que es muy importante", señala Abzalov

"Nos da igual quién lo reconozca. Nosotros estamos haciendo esto por nosotros mismos, ¿verdad? Nos da igual si Olaf Scholtz o si Letonia han graznado 'no sé qué'. ¿Quiénes sois? Solo sois un grano en el cuerpo de la Tierra. Para mí está claro que la decisión de hoy es el principio del fin de Ucrania. Eso es todo. Esa nación ya no existe más. ¡No existe! Las producciones cinematográficas sobre Bucha o Izium no van a cambiar eso. Cuando llegue el momento todo saldrá a la luz. Pero será más tarde, y sin Ucrania. Ucrania no existe. La historia de Ucrania se acaba".

Vuelta al marco inicial de imperialismo panruso y de negación de la soberanía de Ucrania para justificar el nuevo estado de guerra total. Lo siguiente es del jefe del Comité de Defensa de la Duma Estatal, Andrey Kartapolov, anunciando que darán la nacionalidad rusa a los combatientes extranjeros que se alisten para luchar junto a las tropas de Moscú:

"Hoy hemos aprobado una serie de enmiendas que serán muy beneficiosas para el curso de nuestra operación militar especial. Hoy hemos aprobado las enmiendas que permiten a ciudadanos extranjeros firmar contratos y alistarse para servir en nuestras fuerzas armadas, bajo un régimen simlpificado, por un año, y a quienes les daremos el derecho a la ciudadanía rusa. Mercenarios de todo el mundo luchan en Ucrania, y ni a Occidente ni a las organizaciones de derechos les molesta esto. Hay masas de gente que quieren luchar contra los nazis y defender no solo el mundo ruso, sino el mundo en general. Nosotros vamos a darles la oportunidad de hacerlo con la opción futura de convertirse en parte del mismo mundo ruso y vivir en nuestro país".

"La cosa más importante que me gustaría decir: Vivimos en tiempos maravillosos, vivimos una era de grandes cambios. No solo estamos siendo testigos de la creación de un nuevo orden mundial, sino que estamos viendo a nuestro país, a nuestra patria, a Rusia, convertirse en el eje de ese nuevo orden mundial. Somos tremendamente afortunados", proclama Kartapolov. "Lo primero, tenemos que contarnos la verdad a nosotros mismos. Ya lo hemos dicho muchas veces, pero todavía hay gente que dice que estamos mintiendo, que todo está en otro lugar, que no nos está pasando a nosotros. Pero nos está pasando a nosotros, hay rusos que están siendo asesinados todos los días. Creo que deberíamos acabar las medias tintas que hemos estado discutiendo aquí".

En este sentido, el jefe del Comité de Defensa de la Duma Estatal señala: "¿Vale la pena destruir la red eléctrica de Ucrania? Sí. Ya debería estar hecho, ayer, para sumergir a Ucrania en el siglo XIX. Las fuerzas armadas de Ucrania no podrán transportar equipos y armas. No podrán hacer una guerra de información contra nosotros, podrán escribir que no pueden soportar a los rusos solo en las paredes de su cocina, no en nuestras redes sociales, en las que se han estado infiltrando. Hagámosles languidecer en el siglo XIX, el mismo al que ellos quieren empujar a Rusia. Ellos quieren privar a Rusia de todo lo imperial, privarla de los autodenominados territorios conquistados, desmembrarla. Todo esto está escrito en la prensa occidental".

A modo de conclusión, Kartapolov argumenta: "O destruimos por completo las fuerzas armadas de Ucrania, o ellos nos destruirán a nosotros. Si hay algo que todavía no hayamos hecho, es momento de empezar, es momento de hacerlo. Hasta que no destruyamos la infraestructura ferroviaria, los repartos continuarán. No entiendo por qué los estamos perdonando. ¿Por qué estamos perdonando a sus infraestructuras energéticas? Ha habido ataques contra cinco estaciones de energía, pero tienen 30, pues deberíamos destruir las 30. Destruir todos los puentes, túneles, todo lo posible. No importa que llegue el invierno, es una cuestión de supervivencia física. Occidente está determinado, como una cuestión de principio, no habrá solución diplomática o un compromiso, tenemos que entender esto claramente".

En fin. Más allá de lo impactante que resulta escuchar esto, es un cambio de discurso evidente, ¿no? De decir que esto era una operación militar especial para desnazificar Ucrania, que no se atacaría a la población civil, que era para liberar el Dombás. A decir que hay que destruir las infraestructuras básicas del país, sus transportes, sus comunicaciones, sus centros energéticos, que Ucrania no existe, que es la guerra total, que no habrá ningún acuerdo diplomático.