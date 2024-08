Dimite el número dos de SUP en Euskadi por la "deriva ultra" del sindicato tras el acuerdo con Desokupa

El secretario de Organización del Sindicato Unificado de Policía en Euskadi ha renunciado a su cargo y a su condición de afiliado a raíz del acuerdo que esta organización sindical ha alcanzado con Desokupa para la formación de agentes policiales. Según ha adelantado elDiario.es, ha redactado una carta en la que denuncia la "deriva ultra" que a tomado el sindicato "en los últimos tiempos".

En la misiva, recogida por el citado medio, traslada que el SUP "se ha convertido en un instrumento político al servicio de intereses personales". "La reciente alianza con la organización ultra Desokupa es, a mi juicio, el punto de no retorno en esta deriva. Me parece inaceptable que el SUP se alíe a una organización que busca debilitar a un Gobierno legítimamente constituido", continúa.

Califica de "inaceptable" que el SUP "establezca alianzas con una organización que promueve la discriminación y el odio hacia determinados grupos de personas". Y se pregunta: ·¿Cómo podemos justificar que un sindicato que se supone que defiende los derechos de los policías se una a una organización que ataca los derechos de los demás?".

Este es el primer movimiento a nivel interno dentro de SUP, el segundo más votado en las elecciones de 2023, tras hacerse público el pasado fin de semana el acuerdo alcanzando con el líder de la empresa de desokupación, el ultra Daniel Esteve. Un convenio que tiene el rechazo de otros sindicatos policiales, del Ministerio del Interior —que está estudiando impugnar el convenio— y de las formaciones de izquierdas en el Congreso de los Diputados.

Los cursos que impartirá Desokupa no son homologables y no cuentan con ningún respaldo por parte de la Dirección General de la Policía.