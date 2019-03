La fragmentación de la izquierda madrileña no es el principal desafío ni obstáculo a superar en estas elecciones para Íñigo Errejón. El candidato de Más Madrid a la Presidencia de la Comunidad ha defendido este viernes, después de una reunión con el Colegio de Gestores Administrativos de Madrid, que el principal reto electoral es la desmovilización y la abstención, y que la lucha de su formación está centrada en esta cuestión.

Preguntado por el acuerdo de Izquierda Unida Madrid y Anticapitalistas para concurrir juntos a las autonómicas, y la existencia de tres listas a la izquierda del PSOE en la región, Errejón ha defendido que el número de candidaturas no es lo que puede poner en riesgo las posibilidades del "cambio progresista" en Madrid, sino la abstención, que es mucho mayor, ha apuntado, en aquellos barrios y pueblos "donde vive la gente que lo ha pasado peor durante la crisis".

"Hay una cosa que podría ser un peligro para las opciones de que haya un cambio político progresista en la Comunidad de Madrid y se llama abstención. Esta abstención no es igual para todos los barrios ni en todos los pueblos de la Comunidad; se ceba en los lugares donde vive la gente que lo ha pasado peor durante la crisis", ha afirmado.

Para el candidato de Más Madrid, la pluralidad de listas puede ser incluso una oportunidad si los partidos son capaces de llegar a acuerdos. "Nos hemos pasado mucho tiempo quejándonos de que no había opciones políticas, así que nadie se tiene que quedar sin votar, porque ahora hay muchas opciones. El reto al que nos enfrentamos es la abstención, que es a la que hay que derrotar".

Sobre el acuerdo de IU Madrid y Anticapitalistas para concurrir juntos a las elecciones en el espacio político de Madrid en Pie, Errejón ha asegurado respetar la decisión y ha insistido en que el problema no va a ser el número de listas: "Fue una decisión que tomaron las bases de Izquierda Unida. Yo lo respeto, creo que a otros partidos no hay que darles lecciones. Lo fundamental en estas elecciones no va a ser el número de listas, es la movilización, y eso no se consigue regañando a nadie ni perdiendo el tiempo en discusiones de partidos".

También ha querido restar importancia al hecho de que los partidos no hayan logrado un acuerdo para concurrir juntos a los comicios autonómicos y ha insistido en que deberán acordar y negociar después de la cita electoral. "Si no nos entendemos ahora, nos vamos a entender después. Hay que movilizar a todo el mundo para equilibrar la balanza. El conjunto de los madrileños tenemos que salir a votar y lo tienen que hacer particularmente quienes peor lo han pasado con las crisis y la política injusta durante este tiempo. Que nadie pierda de vista el objetivo fundamental", ha concluido.