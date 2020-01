Duque y Castells piden una sola comisión de Ciencia y Universidades en el Congreso

Pedro Duque y Manuel Castells no quieren trasladar la división en dos ministerios de Ciencia y Universidades al Congreso. La Mesa de la Cámara Baja estudiará este jueves un acuerdo impulsado por el PSOE y Unidas Podemos para poner en marcha las comisiones parlamentarias, y la intención de los socialistas es la de no trasladar de forma completa la estructura ministerial al Parlamento.

Es costumbre que las comisiones denominadas permanentes legislativas sigan el organigrama del Gobierno de turno, y cada cartera suele tener su respectiva comisión en el Congreso. El Ejecutivo de coalición ha dividido las funciones de varios ministerios y, en base a estas divisiones, ha creado nuevas carteras.

Este es el caso de Ciencia, Innovación y Universidades, un ministerio que dirige Pedro Duque desde la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez al Gobierno. El acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos para la investidura dividió este ministerio en dos; Duque se quedó con Ciencia e Innovación y el sociólogo Manuel Castells se convirtió en el nuevo ministro de Universidades.

En su toma de posesión como ministro, el propio Castells se mostró en contra de esta decisión: "La Universidad tiene una relación intrínseca y fundamental con Ciencia e Innovación y ha habido una serie de críticas en los medios internacionales por la existencia de los dos ministerios. Yo, personalmente, no estoy de acuerdo", afirmó. Ahora, parece que este criterio podría trasladarse al Congreso.

La Cámara Baja dispone, a grandes rasgos, de tres tipos de comisiones: permanentes, no permanentes y mixtas. Las comisiones no permanentes son aquellas que se crean de manera temporal con un fin específico y que se extinguen cuando han finalizado sus trabajos o, en todo caso, cuando termina la legislatura en la que se han constituido. Las permanentes legislativas son los órganos de trabajo más básicos del Congreso, por lo que su constitución es anterior a la del resto de comisiones.

En la actualidad, el Reglamento de la Cámara recoge 21 comisiones permanentes legislativas (Constitucional; Asuntos Exteriores; Justicia; Defensa; Hacienda; Presupuestos; Interior; Fomento; Educación y Formación Profesional; Trabajo, Migraciones y Seguridad Social; Comercio y Turismo; Agricultura Pesca y Alimentación; Política Territorial y Función Pública; Transición Ecológica; Cultura y Deporte; Economía y Empresa; Sanidad, Consumo y Bienestar Social; Ciencia, Innovación y Universidades; Cooperación Internacional para el Desarrollo; Igualdad; y de Políticas Integrales de la Discapacidad).

Los grupos negocian sus mayorías en las comisiones

El Gobierno ha dividido buena parte de estas carteras (como es el caso de Trabajo y Seguridad Social o de Sanidad y Consumo), pero la intención del PSOE es no trasladar el esquema al Congreso. Esto no implica que no vaya a haber modificaciones en la estructura actual de comisiones, que necesitarían de una reforma del Reglamento de la Cámara.

Los grupos negocian desde hace semanas la constitución de estos órganos, lo que incluye el número de comisiones que tendrá la legislatura y el reparto de diputados en cada órgano.

El Reglamento estipula que el número de parlamentarios debe ser proporcional a la distribución y a las mayorías que existen en el Pleno, aunque no especifica una cifra concreta. Dentro de este margen de respeto a la proporcionalidad del Pleno, los grupos tratan de reforzar sus mayorías en la medida de lo posible; por eso, aumentar o no el número de diputados en las comisiones puede favorecer o perjudicar a los diferentes partidos.

La Mesa estudiará mañana el acuerdo impulsado por el PSOE y Unidas Podemos y, previsiblemente, lo validará. Después, tendrá lugar la constitución de las comisiones, que estará precedida de otra negociación para repartir las presidencias y los cargos en las mesas de cada órgano.