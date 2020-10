El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, hizo una de las intervenciones más duras que se recuerdan contra el Partido Popular tras una Ejecutiva Federal del PSOE, al asegurar que "el gran problema político de España es el desnortamiento del PP".

Ábalos aseguró que la moción de censura de Vox no es más que "un ajuste de cuentas entre la derecha y la ultraderecha"; y pidió a Casado que vote en contra, dando a entender que de no hacerlo es sólo porque no le retire Vox el apoyo en las comunidades autónomas donde gobierna gracias a la ultraderecha.

En este sentido, recordó las concesiones hechas ya a la ultraderecha, y citó como en la Junta de Andalucía ya se asume el lenguaje de Vox al calificar la violencia machista como violencia intrafamiliar o cómo el Ayuntamiento de Madrid ha aceptado la retirada de las placas a Indalecio Prieto o Largo Caballero.

Para el "número tres" del PSOE, es igual de grave que el PP vote "sí" o se abstenga en la moción de Vox, y le pidió que no siga blanqueando a la ultraderecha. "A la ultraderecha hay que someterla a un cordón sanitario, porque es el virus, y no se le puede poner una alfombra roja como hace el PP", afirmó.

El dirigente socialista planteó en varias ocasiones que el PP vuelva a la moderación y le pidió que abandone su política de "tierra quemada" en la que, según dijo, no le importa utilizar a las más altas instituciones del Estado.

Ábalos habló directamente de la monarquía y aseguró que el el rey, "no necesita de adhesiones, sino que se les escuche y se le respete", afirmó. Además, volvió a recordar que no es admisible que el PP siga bloqueando la renovación del CGPJ, entre otros órganos.

Finalmente, confirmó que Pedro Sánchez intervendrá en el pleno de la moción de censura por respeto institucional a una iniciativa de este tipo, independientemente de quien la presente, y que además considera que será "una gran oportunidad" para confrontar la alternativa a la ultraderecha que supone un "Gobierno democrático comprometido con la convivencia y la unidad de la patria".

