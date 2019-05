Barcelona en Comú (BeC) ha escogido la plaza Ángel Pestaña de Nou Barris para su primer fin de semana de la campaña electoral. No era solo una cuestión simbólica: el partido que encabeza Ada Colau acostumbra a volver en cada contienda electoral a los barrios populares de la capital para coger fuerzas y defender posiciones. Esta vez lo ha hecho con el apoyo del secretario general de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, que ha acompañado a Janet Sanz (número 3), Lucía Martín (número 6) y Cristina Fallarás, que cierra simbólicamente la lista.

En el País Valenciano dicen que toda piedra hace pared y el dicho parece, aquí y ahora, muy adecuado para un partido que según todas las encuestas se disputa la alcaldía de Barcelona con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Toda piedra hace pared, sí, pero ¿para qué tipo de edificio? Los críticos dirán que es uno que se ha encogido y se aguanta con puntales, y los simpatizantes responderán que las bases son firmes y lo que hace falta es seguir edificando. Otros, quizás, han venido este sábado hasta aquí a buscar respuestas.

Suena el trap de Ada Colau por los altavoces. Una vecina de Nou Barris es la primera en hablar. "Por favor, quiero volver a tener la alegría que salga Ada Colau porqué lo ha hecho muy bien y la próxima lo hará mejor", ha dicho. Aplausos de un público sin duda entusiasta. Un coro ha subido al escenario a interpretar canciones y ha acabado con el himno antifascista Bella ciao pidiendo que suban Ada Colau, Pablo Iglesias, Janet Sanz y Cristina Fallarás para sumarse. Gritos de "¡Sí se puede!".

La regidora Janet Sanz ha cogido el micro para criticar al PSC. "Hay dos partidos socialistas a Barcelona", ha asegurado. "He visto al partido socialista votar contra una cosa que me parece indispensable: una funeraria pública", ha explicado, y añadido que también ha visto al partido "mirar hacia otro lugar" en cuanto a la regularización de los alquileres, que es "responsabilidad de Pedro Sánchez". "A todos aquellos que gritabais 'Con Rivera no' tenemos que decir 'Con Ada sí', este es el grito que tenemos que escuchar el próximo 26-M", ha pedido, entre aplausos. Ante otros que "siguen con las guerras de las banderas", Sanz ha reivindicado "nuestras banderas", en referencia a las políticas sociales. "Os pido de todo corazón que el próximo 26-M llenemos las urnas de esperanza y de ilusión", ha concluido.

Después ha sido el turno de Cristina Fallarás. "En Nou Barris aprendí todo el que sé como feminista, como luchadora radical", ha relatado al recordar "las luchas populares para que el metro y los equipamientos llegaran a los barrios de la periferia". Ha lamentado que ahora se luche "porque no nos quiten el techo y para llegar a finales de mes, para no tener que comer patatas y arroz, arroz y patatas". "Este ayuntamiento cuida de la gente", ha dicho a la añadir que Colau "hace lo que otros deberían haber hecho", como, por ejemplo, retirar "el busto del rey de España". "Soy republicana hasta el final", ha continuado, "no me creo a los que dicen que son laicos y después van a misas oficiales: Ada Colau no va misa!". También ha destacado la propuesta de crear un dentista municipal. "Sin dientes no se sonríe", ha comentado.

Lucía Martín ha centrado su discurso en la política de vivienda y criticado duramente a Elsa Artadi. "¿Cómo se puede ser tan hipócrita? ¿Quizás la señora Artadi no recuerda que CiU fue el primer partido que propuso el desahucio exprés en el Congreso?", se ha preguntado y ha pedido a la candidata de Junts per Catalunya que "pida perdón" por todo el que ha hecho su partido. También ha criticado al PSOE porque "a diferencia otros partidos socialdemócratas", no ha hecho políticas para que haya una vivienda asequible. Finalmente, ha descrito el de Colau como "un gobierno valiente" que ha construido viviendas públicas y sancionado empresas.

Podemos entre el 28A y lo 26M (sin mencionar Carmena)

Pablo Iglesias se ha acercado al atril entre gritos de "¡presidente!" El secretario general de Podemos ha agradecido a los militantes de diferentes formaciones su trabajo en esta campaña porque "saben que es imprescindible que Ada Coau sea alcaldesa de Barcelona", puesto que ha convertido "una consigna, el ‘sí se puede’ en una política de gobierno".

Iglesias ha asegurado que al resto de España "puede presumir" de la obra de gobierno de BeC, y se ha convertido en "referencia de todos los demócratas". Cosas de la política: ahora que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, encabeza un proyecto propio, Colau se ha convertido en el referente municipalista del partido morado. De BeC ha destacado que este ha demostrado como las empresas públicas pueden enfrentarse a las privadas, con la creación de una empresa energética municipal, o poner luz al fraude fiscal, entre otros.

Pero también se ha referido, inevitablemente, al resultado de las pasadas elecciones del 28 de abril y las negociaciones para formar gobierno, en las cuales Podemos intenta abrirse para hacerse un lugar al ejecutivo. "Cada vez que el Banco Santander o las eléctricas compran representantes de su bolsillo demuestran conciencia de clase: de la suya, porque necesitan representantes públicos en las instituciones", ha comentado. Muchos ciudadanos se han dado cuenta que "detrás de las banderas, detrás del patriotismo, estaban los intereses de los bancos" y les han girado la espalda. "Hemos escuchado en el Banco Santander" o "a la CEOE» decir "que prefieren que no estemos en el gobierno", ha seguido.

"Nosotros tenemos claro que nuestro objetivo es representar unos intereses" y "estos no son los de los bancos o las energéticas, sino los de la gente de los barrios", ha defendido. "Con vuestro impulso estaremos en el gobierno", ha declarado Iglesias al poner como ejemplo la candidatura de Manuel Valls, que tiene el apoyo de "los grandes intereses económicos para expulsar Ada Colau del Ayuntamiento". "La única garantía que hay para tener políticas sociales en el Ayuntamiento es que Ada Colau sea, siga siendo, la alcaldesa de Barcelona", ha afirmado en insistir que "podéis estar orgullosos de tener una alcaldesa que es una referencia mundial."

La alcaldesa defiende las "políticas valientes" del consistorio

Y dicho esto Iglesias ha dado la palabra a Ada Colau en un discurso en catalán y a ratos en español. Para empezar, una anécdota. "En el texto legal que tenemos para casar a la gente dice "mediante la autoridad que me confiere la ley", yo añado: "y la gente de los barrios de Barcelona", barrios como Nou Barris que "nos ha enseñado muchas cosas" y es un "ejemplo de mestizaje y convivencia" y de "solidaridad". Ovación. Según Colau, hay "que acabar con la testosterona que ha dominado la política estos últimos años". Como Iglesias, también ha hablado de las generales y ha advertido al PSOE «que no se olvide que tienen muchos votos prestados".

"Hace cuatro años hicimos una campaña electoral única", ha explicado Colau. "Nos comprometimos a que no queríamos ver nunca más un Ayuntamiento de Barcelona que se olvida de sus barrios", ha desarrollado al calificar el Ayuntamiento de Xavier Trias de «descontrol de la economía", uno que «hizo inversiones millonarias en las avenidas de lujo y se olvidó de la mayoría de barrios de la ciudad de Barcelona". "Ha llegado la Barcelona del cambio", ha sentenciado la alcaldesa de Barcelona al recordar cómo "nos encontramos miles de pisos turísticos ilegales, barrios olvidados" y "hemos impulsado un plan de barrios de 150 millones de euros que se vieron anulados durante el mandato de Xavier Trias".

"He hecho encuentros", ha continuado, «donde han venido centenares de vecinos y vecinas" y «ha sido un placer". Colau ha querido destacar que lo ha hecho "siempre dando la cara". "Nos ha tocado seguramente uno de los periodos históricos más complicados desde la recupearción de la democracia hace cuarenta años". "Se ha acabado la Barcelona de unos pocos, la Barcelona de quién pueda pagar más", ha prometido al apuntar que «venimos para regular el mercado" y recordar a "las empresas que pueden venir a Barcelona siempre y cuando respeten las condiciones".

"Cuando no se roba se puede gestionar todo mucho mejor", ha ironizado. "Estamos doblando las beques comedor y las ayudas", ha puesto como ejemplo.

"Por primera vez se han parado las desigualdades y empiezan a revertirse", ha aseverado. "Esto son datos económicos, señores y señoras que decíais que veníamos a parar la economía", ha dicho Coláis al defender las "políticas valientes" de esta legislatura donde su partido ha estado «gobernando en minoría". La empresa energética municipal para desconectarse "de Endesa" y "el dentista municipal" citadas por los anteriores oradores son un ejemplo, pero también las "multas a los fondos buitres que especulaban con la vivienda y se pensaban que salía gratis". "Hemos enviado un mensaje: a Barcelona se puede construir" pero «cualquier promoción privada tiene que reservar como mínimo un 30% para vivienda asequible".

Colau pide a ERC que no pacte con JxCat

Colau ha respondido a algunas críticas que ha recibido estos últimos días. «A mí nadie me puede decir qué es un desahucio porque he parado muchos con el propio cuerpo", ha afirmado. Y a diferencia otros, "cada día nos miramos más en el espejo y nos preguntamos qué podemos hacer, a pesar de los límites."

"Lo que no aceptaré son lecciones de grupos de la oposición que son responsables", como Junts per Catalunya (JxCat) o el PSC, "de regalar la ciudad a los poderes privados". La alcaldesa considera hipócrita "que ahora vengan a nosotros a decirnos que no estamos haciendo suficiente". "¿Cómo se atreve ahora al PSC a mirarnos a la cara y decirnos que estamos incumpliendo nuestros compromisos?", se ha preguntado en tildar la formación como «el partido que privatizó el mercado inmobiliario". Aunque "muchos movilicen mucho dinero para hacer campañas de difamación", ha continuado, BeC "será la fuerza la gente la que haga que volvemos a ganar el próximo 26 de mayo". "Vosotros me podéis pedir explicaciones todos y cada uno de los días del año", ha declarado Ada Colau al señalar que la ciudad "hoy es referente para otras muchas ciudades".

Y, pensando en el futuro, ha asegurado que "podemos hacer mucho y mucho más: soñamos juntos y juntas porque está en nuestras manos, los límites los posaremos nosotros, con vosotros". Colau ha gritado a "concentrar el voto" en BeC y ha criticado a ERC por no haber «querido votar políticas progresistas como la funeraria pública" y porque «lleva años gobernando con la derecha corrupta de Catalnyña que lleva años haciendo recortes". También ha pedido que "recapacite". «El señor Maragall, que deje de decir que quiere pactar con la señora Artadi, que tiene un modelo opuesto al de la ciudad de Barcelona", ha lamentado. Y críticas nuevamente también a los socialistas. "No entiendo que el PSC diga que su principal objetivo es echar a la señora Colau, ¿quo vadis, PSC? ¿Es esto ser de izquierdas? El PSC diciendo que quiere pactar con Valls para echarnos del Ayuntamiento... ‘Con Rivera no’ y yo digo ‘Con Valls no’", ha protestado.

Colau ha animado a votar el próximo 26 de mayo por BeC. «Necesitamos volver a ganar con más fuerza" y más regidores, ha dicho al señalar que «no tenemos ningún poder fáctico, económico ni financiero que nos financïe, solo tenemos préstamos de gente común, crowdfunding, nuestra gente de los barrios poniendo carteles" "¡Sí se puede!", ha exclamado al final de su intervención mientras ha empezado a sonar ‘Common People’ de Pulp.

La gente se va yendo –unos simpatizantes presumen de haber podido tocar la cola del peinado de Pablo Iglesias–, la plaza se va vaciando y los periodistas que se dedican a redactar crónicas como esta se quedan acabando su trabajo. Ángel Pestaña, de quien esta plaza toma nombre, se dirigió en el gobierno del Frente Popular el 24 de junio del decisivo año del 1936 para recriminarlos su inacción. ¿Un paralelismo histórico? Así acabó su discurso Pestaña: "En fin, Sras. Diputados, he dicho antes, y repito ahora, que me duele lo corazón al tener que proclamar que habiendo venido aquí, como otros, a hacer algo, ante la imposibilidad de hacer nata, si esto continúa así, volveré otra vez a la callo, a decir a misamigos: "Teníais razón; aquello no vale para nata". He terminado".