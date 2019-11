Hace unos meses era impensable que Ciudadanos dijera otra cosa que 'no' a concurrir con la plataforma 'Catalunya Suma' de la mano del PP de cara a las futuras elecciones autonómicas en la región, que aun no se han convocado. Sin embargo, el batacazo electoral de la formación 'naranja' el pasado 10 de noviembre-pasando de 57 a 10 diputados y siendo última fuerza en Catalunya por detrás de la Cup- ha conllevado que la líder del partido en Catalunya, Lorena Roldán, jefa de la oposición en el Parlament, haya abierto este jueves la puerta.

Roldán ha propuesto al portavoz del PSC en el Parlament, Miquel Iceta, y a su homólogo en el PP, Alejandro Fernández, una reunión para impulsar un "pacto para Catalunya" en respuesta al conflicto independentista, abordando "los retos sociales" de la autonomía catalana: "Con la grave situación que se vive actualmente, ha llegado el momento de que las personas que creemos en en la unión, en la convivencia, nos sentemos para poner en común todo lo que nos une".



Sobre si esta reunión es el preludio de acudir conjuntamente a unas elecciones, ha señalado que eso es "avanzar muchas pantallas" ya que todavía no hay elecciones convocadas. Un cambio de postura evidente, ya que hasta ahora la respuesta había sido rotunda y negativa: "España Suma y la corrupción resta", destacaba siempre el exlíder de Ciudadanos, Albert Rivera. "Lo que nosotros queremos es una reunión para abordar los puntos que los constitucionalistas defendemos, unos pactos que planten cara los retos sociales que no pueden esperar más porque los partidos independentistas solo se preocupan del procés", ha defendido Roldán

Roldán ha asegurado que hay "muchos puntos" en los que su formación coincide con el PP y el PSC, a pesar de que Iceta ha sido el blanco de sus críticas en muchas ocasiones. "Con las recetas del señor Iceta no vamos a ningún sitio", dijo justo una semana antes de las elecciones Albert Rivera. En respuesta a la reunión, el socialista ha criticado que la iniciativa se haya presentado con tanta premura: "No puede plantearse de hoy para mañana sin una labor previa basada en compartir análisis y contenidos de forma operativa y discreta". Considera que la dirigente de la formación naranja actúa con su propuesta con una "precipitación" y una "inmediatez" que "no ayudan".

Por su parte, Fernández ha aceptado acudir a la reunión para explorar un pacto entre estos partidos en Catalunya y ha celebrado la propuesta: "Unidos seremos más fuertes". El PP catalán -de la mano de su presidente y Cayetana Álvarez de Toledo- lleva meses insistiendo en la fórmula 'Catalunya Suma'. De hecho, la portavoz conservadora le ofreció a Inés Arrimadas encabezar lista por Barcelona al Congreso: "Renuncio a liderar la candidatura de España Suma en Barcelona en favor de Inés Arrimadas, la idea es renunciar a liderar esa lista, en ningún caso es irme a otra lista", aseguró. Una propuesta que Cs rechazó.

Roldán ha subrayado que lo que plantea su partido "va mucho más allá" y que en caso de barajar esta opción "ya se vería" si se convocan elecciones. "Sé que Fernández nos insiste mucho. Pero esto está por encima de incluso las ideologías de cada partido, es ir de la mano para hacerle frente al desafío independentista. Hay muchos puntos en común con el PP y el PSOE", ha zanjado.