El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Nuñez Feijóo, no está dispuesto a negociar su investidura con Vox. Así lo ha constatado en una entrevista en El País al ser preguntado sobre si descolgaría el teléfono para negociar con el partido si le faltara un escaño para la mayoría absoluta: "No. Yo acudiría a las consultas del presidente del Parlamento y él tendría que hablar con el resto de grupos y proponer un presidente". Además, ha negado que la formación de ultraderecha vaya a entrar en su Ejecutivo: "Le puedo asegurar es que no van a entrar en mi Gobierno", ha dicho.

Sobre la formación dirigida por Santiago Abascal, el dirigente del PP también ha dicho que "el objetivo de Vox es echar a Feijóo de la Xunta. En eso coinciden con los nacionalistas, con Podemos y con el PSOE. Para echarme, voten a Vox. Para Vox sería un problema que en una nacionalidad histórica como Galicia lancemos el mensaje al resto de España de que el centroderecha puede gobernar sin ellos", ha espetado.

"Mi compromiso político es mucho mayor con Galicia que con mi partido"

"El hipernacionalismo de Vox no casa con un galleguismo autonomista, constitucional. Vox se quiere apropiar de España y en Galicia nos gustan los climas templados, no los extremos", ha añadido para responder por qué la formación de ultraderecha no tiene representación en la comunidad autónoma.

El presidente de la Xunta ha defendido su mayoría absoluta —la única del PP en toda España— respaldándose en lo que ha llamado un "galleguismo reformista": "Hemos intentado ser fieles a los intereses de Galicia, con un galleguismo reformista, y en momentos de vacas flacas hemos mantenido el autogobierno en pie, al contrario que otras comunidades, Catalunya incluida".

Sobre lo pequeña que aparece la sigla del PP en los carteles gallegos, Feijóo ha explicado que "si después de tres legislaturas, lo más importante" para él fuera el PP y no Galicia, sería un profundo error: "Mi compromiso político es mucho mayor con Galicia que con mi partido", ha sentenciado.

Sobre la salida de Alfonso Alonso: "Creo que es un político útil para nuestro partido"

En la misma entrevista, el candidato a la reelección también se ha pronunciado sobre la salida de su compañero de partido en Euskadi Alfonso Alonso: "Lamento profundamente que Alonso esté con la idea de abandonar la política porque creo que es un político útil para nuestro partido. Me habría gustado que se hubiese buscado una fórmula de mayor reconocimiento para alguien que ha sido muy importante en Euskadi y en España".

También ha hablado sobre la posible colaboración con Ciudadanos: "No tengo ninguna indicación del partido para introducir a personas que no militan en el PP en las listas", ha explicado. A lo que ha añadido que hay lugar para "hablar de la posibilidad de integrar en alguna provincia a algún candidato de Ciudadanos, pero con una coalición PP-Cs en Galicia, lo que se consigue por un lado se puede perder por el otro. Y no se puede ir unidos a las elecciones y a los cinco minutos del recuento, adscribirse al Grupo Mixto o quedarse en el PP con libertad de voto".