La gestión de la pandemia y las decisiones adoptadas por las diferentes administraciones públicas van a ser claves en la campaña electoral que arrancará el próximo 18 de abril de cara a los comicios autonómicos de la Comunidad de Madrid. En esta línea, el secretario general de Podemos y candidato de la formación, Pablo Iglesias, ha arremetido de nuevo contra la gestión de las residencias llevada a cabo por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso durante la primera ola, una gestión que ha calificado de "criminal".

Durante una entrevista en Telemadrid, el líder de Unidas Podemos ha recordado que existen una serie de hechos que apuntan a una gestión deficiente de las residencias por parte del Gobierno madrileño que podrían suponer incluso "un delito".

"Un consejero de Ciudadanos dijo que las órdenes prohibiendo el traslado de personas de residencias a hospitales eran ilegales e inmorales. Existen correos electrónicos que pueden ser constitutivos de delitos. Fue precisamente este consejero el que dijo que esas órdenes pueden suponer un delito. Lo que hizo el Gobierno de la Comunidad de Madrid con las residencias es criminal", ha asegurado Iglesias.

El candidato se refiere a las declaraciones de Alberto Reyero, exconsejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid que "no es ético y posiblemente no sea legal" la orden del Ejecutivo de Ayuso de no trasladar a ancianos de residencias a hospitales durante la primera ola de covid-19. En este sentido, Iglesias ha recordado que la Asamblea de Madrid, donde el PP, Vox y Ciudadanos tienen mayoría, "ha cerrado todas las comisiones de investigación" sobre este asunto, y ha anunciado que si su formación llega al Gobierno, una de las primeras decisiones que tomará es la reapertura de estas investigaciones.

