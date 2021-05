Un charrán sobrevoló este martes la Comunidad de Madrid. Teñido de azul, el mapa regional solo concede dos pinceladas de rojo en Fuentidueña de Tajo —una localidad ubicada en el sureste que no alcanza los dos mil habitantes— y en El Atazar —un pueblo de la sierra norte donde viven noventa almas—. Aunque merezcan la cita por ser los únicos municipios donde ha ganado el PSOE, no superan el 35% de los votos, cuando el PP ha cosechado porcentajes superiores en buena parte de los municipios, donde en muchos se ha hecho con una de cada dos papeletas depositadas en las urnas.

La derrota del PSOE y del bloque de izquierdas se produce, paradójicamente, tras una llamada a la participación, la más alta desde las elecciones de 1995, que elevó hasta la Real Casa de Correos al popular Alberto Ruiz-Gallardón en detrimento del socialista Joaquín Leguina. Entonces, votó el 70% de los electores; este 4M, un 76%, doce puntos más que en 2019. Huelga decir, porque entre otras razones ya se ha dicho, que los madrileños han votado más, pero también que han votado más a la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso. En el norte, en el sur, en el este y en el oeste.

Valga el apunte geográfico porque el sur y el este se asocian a los feudos socialistas, tanto en la capital como en su anillo y en el triángulo que da forma a esta tierra. Sin embargo, hemos asistido, incrédulos o no, a la desaparición del cinturón rojo y al barrido del Corredor del Henares, históricamente progresistas. Ayuso incluso ha borrado los brochazos verdes estampados por Vox en las generales de 2019 —celebradas seis meses después de las autonómicas— y que ya se intuía que no señalaban una tendencia, pues la moda de la libertad la viste Ayuso, que ha contenido a Rocío Monasterio.

Nos ocupa, en todo caso, la participación y no el escrutinio de las urnas, aunque para explicar una y otro es necesario referirse a ambos. En primer lugar, porque la movilización azuzada —y conseguida— por el bloque progresista se vio acompañada de una movilización igual o superior en los feudos de la derecha, desde los barrios nobles de la capital hasta las urbes residenciales del oeste. La referencia espacial no es baladí: no importa que aumentase la participación en las zonas obreras, porque el porcentaje fue mayor en las conservadoras; tampoco que, en proporción, subiese considerablemente, porque los barrios nobles, tradicionalmente más movilizados, lo hicieron todavía más.

Las cifras pueden consultarse en este artículo o en este especial, pero son claras: la pujanza en los caladeros de la derecha amortiguó la movilización en los de la izquierda, pues solo Moratalaz superó el 70%, San Blas y Villa de Vallecas se quedaron en el 66%, Villaverde alcanzó el 63% y Carabanchel y Puente de Vallecas lo rozaron. La comparación no admite duda: Moncloa-Aravaca sobrepasó el 74%, Chamartín y Fuencarral-El Pardo el 73%, Retiro el 72% y Chamberí, Salamanca y Hortaleza el 71%, un punto más que el distrito tradicionalmente obrero más movilizado, Moratalaz.

Sin embargo, lo que podría causar más sorpresa es el efecto bumerán de la llamada a la movilización, pues más allá de la capital el PP también ha sido el partido más votado en las ciudades del sur, históricamente progresistas, aunque a partir de hoy habrá que emplear con sumo cuidado adjetivos como tradicional, histórico, etcétera.

Así, cuando horas antes de conocer el resultado electoral apelábamos al empuje en el cinturón rojo —Rivas-Vaciamadrid registraba una participación del 75,11%, más de quince puntos que en 2019, mientras que Fuenlabrada subía diecisiete puntos, hasta el 70,29%—, desconocíamos que el PP ganaría en la primera localidad con un 34% de los votos, casi 24 puntos más que en 2019, y el PSOE perdería más de doce puntos —de los cuales solo cuatro fueron para Más Madrid, que gobierna el Ayuntamiento junto a IU—. Lo mismo sucede en el caso de Fuenlabrada, donde Ayuso se llevó el 35,95% de las papeletas, un 23,62% más, mientras que el PSOE cayó dieciséis puntos.

Y si vamos a los feudos populares del oeste, podemos coger como ejemplo a Pozuelo de Alarcón, con una participación del 84%, nueve puntos más que en 2019, le daba el 61% de los votos al PP, veinticinco puntos más que en 2019, neutralizando a Vox y eliminando a Cs, aunque también rascó entre los votantes socialistas. Estas cifras, y el hecho de que el aumento de la participación en las áreas obreras no se correspondieron con un aumento de los votos progresistas, reflejan que por una vez que con una alta participación a la izquierda le ha salido el tiro por la culata, en la capital, en el cinturón rojo o en el Corredor del Henares. Y lo de rojo, a estas alturas, es un decir.