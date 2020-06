La emergencia sanitaria de la covid-19 y la aplicación estricta del confinamiento también afectó al Congreso, donde, tras la irrupción de la pandemia y durante varias semanas, solo acudieron a las sesiones plenarias alrededor de un 10% de los 350 diputados con el fin de evitar contagios en la Cámara. La no asistencia de la mayoría de los parlamentarios puso los focos sobre aquellas retribuciones e indemnizaciones que sus señorías perciben para cubrir los desplazamientos, alojamientos y manutención necesarios para desempeñar su trabajo.

En concreto, las miradas se centraron en la denominada indemnización para cubrir los gastos originados por la Cámara Baja. Se trata de un "complemento" salarial que los diputados perciben mensualmente en función de la circunscripción por la que fueron elegidos. Los representantes electos en una provincia distinta a Madrid perciben un complemento de 1.959,62 euros en su sueldo, un dinero derivado de la necesidad de desplazarse al Congreso, donde tiene lugar la actividad legislativa.

Los electos por Madrid perciben, a su vez, 935,37 euros por el mismo concepto. El 2 de abril, tras varias semanas con un descenso de la actividad en la Cámara, el diputado del PSOE Odón Elorza anunció a través de su cuenta de Twitter que había renunciado formalmente a esta indemnización mediante un escrito dirigido a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. "He renunciado al cobro de la dieta del Congreso para gastos de desplazamiento (1.900 euros, por ser de fuera de Madrid) en la nómina de abril por no utilizarla al estar confinado", escribió.

En ese momento, al anuncio de Elorza le siguieron varias propuestas y peticiones a la Mesa y a la Presidencia de la Cámara para que se efectuaran reducciones salariales y se retirasen complementos de forma temporal en las nóminas de los diputados mientras durase el confinamiento decretado por el Gobierno. Estas peticiones, que llegaron desde distintos grupos, motivaron que la presidenta pidiera un informe jurídico a los letrados del Parlamento, ya que la retirada de parte del salario de los parlamentarios suscitaba algunas dudas legales.

A su vez, la Mesa, a propuesta de Batet, aprobó destinar 3 millones de euros de su fondo de remanentes a la cuenta que el Tesoro Público mantenía abierta para donaciones para la lucha contra la covid-19. Los servicios jurídicos del Congreso elaboraron un escrito en el que advertían de que la retirada de parte del sueldo de los diputados por parte de la presidenta o de la Mesa no era posible, por lo que desde la Presidencia se optó por recomendar a los grupos que sus diputados destinaran el complemento, o la cantidad que considerasen, a la lucha contra el coronavirus o a otros fines a título individual.

Esto se traduce en que los parlamentarios cobrarían de forma íntegra su sueldo para luego destinar una parte de ese dinero al fin que considerasen. De esta manera, aquellos diputados que no tuvieron que acudir a la Cámara durante la mayor emergencia de la pandemia podrían donar aquella parte de su salario "no utilizada" a causa del confinamiento. A partir de esta situación se han tomado distintas decisiones sobre qué hacer con la denominada indemnización para cubrir gastos originados por la actividad de la Cámara.

El único que diputado que ha renunciado "formalmente" a este complemento es Elorza. Tras enviar la carta a la presidenta, fuentes de la Cámara informan que el parlamentario no ha percibido los 1.900 euros correspondientes a la indemnización de abril. Sin embargo, estas mismas fuentes precisan que "ese dinero no ha tenido ningún destino" y que se ha quedado en una suerte de "limbo".

PSOE, PP, Unidas Podemos, ERC y Compromís han donado

Al estar presupuestado como salario de un diputado, no se puede traspasar para cubrir ningún otro fin, ni al fondo de remanentes de la Cámara, ni a otro tipo de gastos, ni a la lucha contra el coronavirus. La mayoría de los parlamentarios del Congreso han decidido donar la indemnización salarial percibida.

Este es el caso de Unidas Podemos. "Los diputados que no han viajado durante el coronavirus no se han quedado con las dietas de desplazamiento porque ese es el funcionamiento que tiene nuestro grupo parlamentario desde el principio. Nuestra fuerza dona buena parte del salario de los cargos públicos a actividades sociales. Si se gastan (las dietas), se utilizan, y si no, se donan, porque no se permite por parte de la Cámara la devolución de las dietas. Las donamos a actividades sociales", explicó este martes el portavoz del grupo parlamentario, Pablo Echenique.

También ha optado por destinar la indemnización por desplazamiento el portavoz de Compromis, Joan Baldoví, que ha efectuado una donación a una institución privada de su pueblo, según anunció este martes. Otros grupos y diputados también han decidido destinar parte de su sueldo a la lucha contra el coronavirus o a otros fines sociales, aunque en este caso no han especificado de forma expresa si lo donado se corresponde con la indemización por desplazamiento, o si el dinero procede de otros complementos o del sueldo en general.

Este es el caso de ERC: "Nosotros hemos destinado parte del salario a intentar ayudar en la medida de lo posible. Yo mismo, que he pasado más de 90 días en Madrid lo he hecho, pero siempre bajo una base muy clara: una donación de este tipo anunciada no es generosidad, es publicidad, y a nosotros no nos gusta hacer publicidad de eso", comentó este martes el portavoz del grupo catalán en el Congreso, Gabriel Rufián, preguntado por la renuncia de Elorza a la indemnización.

El PSOE efectuó una donación de un millón de euros el 12 de mayo a la lucha contra el coronavirus, y parte del dinero fue a parar al Instituto de Salud Carlos III. En este caso, el dinero procede de una campaña orquestada por los socialistas para recaudar dinero entre sus cargos, militantes y simpatizantes, en la que contribuyeron diputados y senadores de la formación.

Todos los diputados del PNV acudieron a la Cámara durante el confinamiento y percibieron, como el resto, la indemnización

También el PP creó un "fondo social" en plena pandemia. Su portavoz en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, explicó que "todos los diputados, senadores, europarlamentarios y muchos otros miembros de la formación hemos hecho una donación a un fondo común del partido que se va a destinar a asociaciones dedicadas a los más vulnerables" elegidas por el PP.

En el caso del PNV, su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, explicó que han cobrado de forma íntegra la indemnización, ya que al ser un grupo pequeño (de seis diputados) todos sus parlamentarios tuvieron una presencia importante en Madrid durante el confinamiento total.

"En mi caso, por ejemplo, he estado viniendo prácticamente todas las semanas. Quizá en los grupos grandes es diferente, porque pueden repartirse un poco más la tarea, pero en los grupos pequeños está sucediendo exactamente lo mismo. La gente ha tenido que venir, ha tenido que pagarse su hotel, manutención, etc. Hemos seguido haciendo nuestro trabajo. En mi caso, los fines de semana han sido más complicados de lo que suele ser habitual porque nos hemos pasado discutiendo textos jurídicos sobre, por ejemplo, la prolongación del estado de alarma, semana sí y otra también", afirmó Esteban este martes.