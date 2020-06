El emérito cobró más de dos millones de euros de asignación en los diez peores años de la monarquía

Matando elefantes en Botswana, pidiendo disculpas a la salida de una clínica o atragantándose con ciertas informaciones que golpeaban primero a su familia y luego a él mismo… cada movimiento y cada paso de Juan Carlos de Borbón, cuando reinaba o cuando ya hacía de emérito, han estado cubiertos con una generosa asignación de los Presupuestos del Estado. En concreto, 2.171.793 euros en diez años, y no precisamente en diez años cualquiera.

"Annus horribilis" fue la definición más apropiada que encontró la reina Isabel de Inglaterra para referirse a aquel 1992 en el que los divorcios en la familia real o el incendio del castillo de Windsor le hicieron llevarse las manos a la cabeza. Dicen en el Reino Unido que 2019 ha sido su annus horribilis II. En España, la monarquía puede hablar de 2011 como el comienzo de su larguísimo y aún sin terminar annus horribilis.

Fue precisamente en 2011 cuando se produjo la imputación de su yerno Iñaki Urdangarin por el caso Nóos. Entonces comenzó la catarata de escándalos que han manchado a la Casa Real y que acabarían golpeando directamente al rey Juan Carlos.

A partir de ese mismo año, la Casa Real comenzó a difundir públicamente sus presupuestos a través de su página web. De esa manera, el documento del ejercicio 2011 permite establecer que el entonces rey tenía asignados para ese año 149.519 euros como dotación y 152.233 euros en concepto de "gastos de representación". En total, 292.752 euros.

En los documentos de los siguientes tres ejercicios (2012, 2013 y 2014) la asignación del monarca fue idéntica. En esos tres años ocurrieron otros hechos que afectaron a su reputación y le empujaron hacia la abdicación: fue en abril de 2012 cuando se quebró la cadera mientras mataba elefantes en Botsuana y fue también en ese mismo mes de ese mismo año cuando, al salir del hospital, pronunció el ya célebre "lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir".

En 2013 volvieron a salir informaciones que lo vinculaban a su amiga íntima, Corinna zu Sayn-Wittgenstein y en 2014, el 2 de junio concretamente, mostró su deseo de abdicar.

En 2015, ya con la asignación ligada a su carácter de emérito, Juan Carlos de Borbón percibió 187.356 euros de las arcas del Estado. La cantidad ascendió a 189.228 euros en 2016, 191.124 en 2017 y 194.232 en 2018. El año pasado, con su nombre ligado a escándalos y con su imagen en serio declive, cobró otros 198.845 euros de dinero público.

El pasado 15 de marzo, mientras España entera se confinaba, el rey Felipe VI irrumpía en los medios con un anuncio: renunciaba a la herencia de su padre y le retiraba también la asignación anual. Ese mismo fin de semana se había conocido que Felipe VI era beneficiario de una sociedad off-shore creada por su padre.

En un documento publicado este lunes en su página web, la Casa Real informa que la retirada de dicha asignación "implica, en términos presupuestarios, un decremento de las cantidades a satisfacer por este concepto de 161.036,34 euros sobre el importe anual previsto". Se estima que en los tres primeros meses de 2020 el rey emérito habría cobrado unos 40 mil euros.

En cuanto al destino de los 161.036 euros que ya no irán a parar a su asignación, la Casa Real señala que pasarán a engrosar el denominado "Fondo de Contingencia" que figura en cada Presupuesto anual de la monarquía española y que está destinado a "hacer frente a necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el momento inicial que se van presentando a lo largo del año".

Las asignaciones de Felipe

Por su parte, el rey Felipe VI ha cobrado a lo largo de esos 10 años –incluyendo también un cálculo de lo percibido en el primer trimestre de 2020– un total de 1.838.491 euros.

De acuerdo a las informaciones que figuran en los distintos "ejercicios" publicados por la Casa Real, entre 2011 –primer año sobre el que hay datos disponibles– y 2014 percibió 146.376 euros, lo que significaba "la mitad de las cuantías asignadas" al entonces rey Juan Carlos I.

En las cuentas de la monarquía correspondientes a 2015, las primeras con Felipe VI en el trono, se indica que el nuevo rey había "decidido reducir en un 20% la asignación fijada en el ejercicio 2014 para el Jefe del Estado". De esta manera, en 2015 recibió 234.204 euros. En 2016 su sueldo fue de 236.544 euros, y en 2017 ascendieron a 238.908 euros. El informe de 2018 indica que entonces cobró 242.769 euros, mientras que en 2019 llegó a los 248.562 euros.

En ese documento, dado a conocer este lunes, se remarca además que el presupuesto de la Casa Real para 2020 "asciende a 7.887.150,00 €, que es el resultado de prorrogar el presupuesto inicial vigente en 2019". De ahí se ha caído la asignación del emérito.