Una empresa española provee de tecnología a drones militares utilizados por Rusia en el conflicto con Ucrania

Los drones Zastava forman parte de las herramientas militares en manos de Rusia para hacer la guerra. Esos aparatos no tripulados cuentan con componentes made in Spain: según consta en un informe elaborado por Conflict Armament Research (CAR) de Londres al que ha tenido acceso Público, la empresa española UAV Navigation ha suministrado los pilotos automáticos que dan vida a esas máquinas guerreras.

Los investigadores de CAR lograron reconstruir el complejo periplo seguido por la empresa española afincada en San Sebastián de los Reyes a la hora de hacer posibles estos negocios con Rusia. Según ese informe, "la empresa declaró que, en en el momento de la exportación, creía que no estaba que no estaba obligada a obtener una licencia de exportación o un usuario final, por lo que no se solicitaron dichos documentos".

Sin embargo, tales operaciones habrían incumplido la legalidad vigente en materia de exportación de material militar. "Según el gobierno español, los controles de exportación que cubren estos artículos no han cambiado, y las exportaciones de estos pilotos automáticos en 2012 (y después) habrían requerido una licencia", sostiene el informe elaborado por CAR.

Los responsables de la compañía española fueron objeto de una investigación judicial en 2010 por un posible delito de contrabando de material de defensa. Según recoge el documento de esta organización británica –que cita incluso el expediente judicial–, los empresarios fueron finalmente absueltos en 2015.

Según describe el documento, los tribunales dictaminaron que los responsables de la empresa "no habían intentado ocultar las exportaciones y no se podía considerar que hubiesen actuado con imprudencia al exportar los artículos in saber que requerían licencias de exportación, dada la complejidad de las leyes de control de las exportaciones de la UE que rigen los productos de doble uso".

El 12 de octubre de 2020, esta organización documentó el derribo de un dron Zastava por parte de las fuerzas de seguridad rusa en la región de Donetsk. Según ha podido verificar Público, en 2015 se registró un episodio similar en Lugansk. Hoy los drones están plenamente disponibles para una guerra de imprevisibles consecuencias.