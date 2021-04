La sombra de la privatización sobrevuela la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid. Los grupos municipales de Más Madrid y PSOE han pedido la celebración de un Consejo de Administración extraordinario para abordar la posible entrada de capital privado en el accionariado ahora que se está diseñando el nuevo plan estratégico de de la empresa pública para el período 2021-2025.

Más Madrid y PSOE se hacen eco de un soplo que ha recibido el comité de empresa en el que se alerta a los trabajadores de que el nuevo plan estratégico, el marco fundamental que determina el rumbo de la empresa pública para los próximos años, va a abrir la puerta a un cambio en la estructura societaria de la empresa permitiendo la entrada de capital privado en la EMT, hasta ahora 100% pública, con beneficios y dependiente del Ayuntamiento de Madrid y del equipo de gobierno que forman PP y Ciudadanos.

"Una persona a la que creemos al 100% y que para nosotros tiene total credibilidad alertó a nuestro sindicato, Plataforma Sindical. Ante esta denuncia, lo que hacemos es sacar un comunicado y ponerlo en conocimiento del comité de empresa pidiendo que nos expliquen qué contiene el plan estratégico. A partir de ahí la oposición se hace eco de ello y también empiezan a exigir que les muestren dicho plan", relata Elías Calderón, secretario de organización de Plataforma Sindical, miembro del comité de empresa y uno de los dos representantes de los trabajadores con voz pero sin voto en el consejo de administración. Calderón prefiere preservar la identidad del empleado porque así se lo ha pedido el confidente.

Más allá de ese soplo, hay más razones para el temor a una posible privatización, aunque sea parcial: la total falta de transparencia y de explicaciones por parte de la dirección, a lo que hay que sumar el hecho de que la EMT ha contratado por 320.000 euros a una consultora privada, Deloitte, para que diseñe el plan estratégico de cara a 2025. El comité de empresa denuncia que el diseño del plan para los próximos años se está llevando con "absoluto secretismo" por parte de los responsables de la empresa y de espaldas a los miembros del consejo de administración que no sean del PP, trabajadores e incluso de otros departamentos de la propia empresa.

"Todo se está llevando entre muy pocas personas y en un secretismo total. Nosotros no conocemos ningún detalle del nuevo plan. También nos gustaría participar pero no nos dan pie", abunda Calderón.

Tanto es el sigilo, que Calderón y Más Madrid señalan a Público que los directivos de la EMT que llevan al asunto se reúnen con los representantes de Deloitte fuera de las instalaciones de la EMT. De hecho, este jueves estaba previsto una reunión en el Parador Nacional de Alcalá de Henares (Madrid).

"Estamos muy preocupados por los recientes rumores. Desde Más Madrid nos oponemos radicalmente a la entrada de capital privado. La EMT debe ser y seguir siendo 100% pública, no hay otra opción", recalca la concejala de Más Madrid Esther Gómez, quien además es consejera de la EMT en representación de su formación política.

Esther Gómez e Ignacio Benito, concejal del PSOE y también consejero de la EMT, exigen que Borja Carabante, concejal delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid y presidente de la EMT en representación del PP, convoque cuanto antes una reunión del Consejo de Administración de la empresa para aclarar de forma tajante la situación. "Si no tienen nada que ocultar que convoquen el Consejo de Administración que le hemos pedido", sostiene la concejala de Más Madrid. Para ello, Más Madrid y PSOE necesitan o bien el apoyo de un grupo municipal más o que sea el propio Carabante el que lo convoque.

Lo que sí ha hecho Carabante es convocar a Esther Gómez y al resto de consejeros a "una reunión informal el martes próximo al margen del Consejo de Administración y de los sindicatos", según explica la representante de Más Madrid. El concejal delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid ha desmentido categóricamente en Twitter que se vaya a privatizar la EMT: "No va a entrar capital privado en la EMT. Siempre el mismo mantra de la privatización cuando hay elecciones y siempre ocurre lo mismo cuando gobierna el PP", ha escrito en su cuenta de la red social.

¿Cierta información?🤣🤣 Qué poca seriedad @Esther_Gomez_M e @ignaciobenitop No va a entrar capital privado en @EMTmadrid Siempre el mismo mantra de la privatización cuando hay elecciones y siempre ocurre lo mismo cuando gobierna @populares : la EMT sigue siendo pública https://t.co/8xcB3CKxjp — Borja Carabante (@bcarabante) April 14, 2021

Público se ha puesto en contacto con la EMT y en la empresa se ha remitido al tuit de Carabante. "Si es así, nosotros estaríamos muy contentos de que la EMT siga siendo 100% pública, pero lo mejor que puede hacer la dirección para aclararlo todo es enseñar el plan estratégico en el Consejo de Administración", apunta Calderón.

La propia vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, también desmintió el jueves en la rueda de prensa de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid e insistió en que el Ayuntamiento no da pábulo a "rumores". "Eso es cotillear, no es trabajar. Hay que ser más serios. No va a entrar ningún capital privado a la EMT", añadio Villacís.

Lo que no es un rumor, sino algo contrastado, es que la EMT ha pagado 320.000 euros a la consultora Deloitte para elaborar el plan estratégico de la empresa, algo que Esther Gómez considera "un despilfarro". La concejala de Más Madrid no entiende esta decisión porque considera que se podrían haber utilizado recursos propios de la empresa: "Ya criticamos en su momento que externalizaran el redactado del plan habiendo gente de la casa que lo podía hacer perfectamente cómo lo hacíamos en nuestra época, y habiendo creado ellos mismos una dirección general y subdirección de dirección financiera y estrategia".

Aunque nada se puede dar cierto, ni los partidos de la oposición ni los trabajadores entienden ni tan siquiera que se plantee la privatización de una empresa pública que cerró el año 2020 con beneficios. Lo resume así Calderón: "La EMT tiene una gran importancia en la ciudad de Madrid, No sólo son los autobuses, llevamos la bicicleta eléctrica (BiciMAD), los aparcamientos, la grúa municipal y el teleférico. Ya es algo más amplio. La EMT es una empresa puntera en el sector y ejemplo para las de España y de Europa. En lo público el mayor beneficio es dar un buen servicio a los ciudadanos madrileños y no que haya empresas que se lleven dinero".