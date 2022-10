El empresario estafado por el Pequeño Nicolás no se presenta al juicio y el tribunal ordena localizarlo

El juicio a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como el Pequeño Nicolás, por presuntamente estafar a un empresario haciéndose pasar por asesor del Gobierno en 2014, ha arrancado este martes en la Audiencia Provincial de Madrid con una notable ausencia: la presunta víctima.

El empresario y ex alto ejecutivo del Santander Javier Martínez de la Hidalga, no se ha presentado a la vista oral. Tanto él como su esposa estaban citados en calidad de testigos y perjudicados, si bien es cierto que no estaban personados con abogado. El tribunal ha intentado en vano localizar al matrimonio, que no ha dado señales de vida.

Francisco Nicolás Gómez Iglesias ha solicitado declarar el último, en la sesión de mañana, y el tribunal ha accedido. Este martes han testificado los policías que participaron en la investigación y han corroborado la tesis de la Fiscalía, que pide seis años de prisión para el acusado por hacerse pasar por un miembro del Gobierno para intentar estafar al empresario Javier Martínez de la Hidalga en la venta de una finca situada en Toledo llamada 'La Alamedilla'.

El primer policía que ha declarado en calidad de testigo ha sido Rubén Eladio López, por entonces jefe del Grupo 9 de la Unidad Asuntos Internos de la Policía. Ha asegurado que comenzaron a seguir al Pequeño Nicolás por orden de Presidencia del Gobierno y de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio de Interior y ha señalado al entonces jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, como el que le dio la orden.

Otro de los agentes ha explicado que acudieron a la copistería en la que vieron a Gómez Iglesias con los documentos con membretes del Gobierno y que tuvieron que esperar a que el sospechoso entregara esa documentación con pegatinas de la Presidencia del Gobierno a alguien [fue a Martínez de la Hidalga] para proceder a su detención, que se produjo el 14 de octubre de 2014.

La Fiscalía acusa a Francisco Nicolás de los presuntos delitos de falsedad en documento oficial, de usurpación de funciones públicas y de estafa y asegura en su escrito de acusación que "aprovechando la preocupación del Sr. M. de la H. [Martínez de la Hidalga] por un expediente de la Agencia Tributaria" (que afectaba a una empresa en la que participaba llamada Petraxarquia SA), "ideó un plan" para sustraerle más de 500.000 euros, haciéndole creer que iba a sufrir un embargo inminente de sus activos financieros.

Según el fiscal, para acercarse a la víctima, Francisco Nicolás urdió una trama para hacerse pasar por miembro del equipo de trabajo de la entonces vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, y por agente del CNI. Para ello, elaboró documentos falsos como si fueran del Gobierno, Casa Real y el CNI; alquiló coches de alta gama con conductor; y consiguió 'lanza destello' de tipo policial para colocar en los vehículos.

La defensa del Pequeño Nicolás sostiene que no existe denuncia en su contra, ya que el exdirectivo del Santander no le llegó a denunciar porque el joven le devolvió el dinero que logró estafarle, 25.000 euros. Pero en el juicio Rubén Eladio López ha asegurado que Martínez de la Hidalga les indicó que sabía que era una estafa, y que su primera declaración contiene en sí misma todos los hechos denunciables, lo que "ya es una denuncia" en sí misma, ha dicho el policía en respuesta a una pregunta de Marta Flor Núñez, abogada de Podemos, partido que está personado como acusación popular.

También ha declarado en la primera sesión del juicio el director de la oficina bancaria donde acudieron el Pequeño Nicolás y Martínez de la Hidalga para retirar 500.000 euros. Este testigo ha indicado que le extrañó que habiendo sido Javier Martínez de la Hidalga directivo de un banco no supiese que no podía retirar dicha cantidad en efectivo por la normativa anti blanqueo.

Ha señalado también que creyó en un principio que el Pequeño Nicolás era un pasante del bufete de abogados de la familia Martínez de la Hidalga. El testigo ha asegurado vio al joven hacer una llamada telefónica en la que preguntó por Soraya. "Pero no sé si era Soraya Sáez de Santamaría", ha añadido.

A preguntas de las acusaciones, el trabajador del banco ha precisado que el propio Martínez de la Hidalga fue quien le presentó a Gómez Iglesias "como alguien del Gobierno". Ha relatado que Francisco Nicolás intentó abrir una cuenta para que le fuera transferido el dinero del empresario y fue en ese momento cuando dijo que "no tenía nómina y que era "agente del CNI". El hombre ha subrayado que cuando revisó su DNI le llamó la atención la edad que tenía. "Era muy joven", ha dicho, al tiempo que ha señalado que sospechó de la operación porque, a su juicio, podía ser una estafa o una especie de "donación encubierta".