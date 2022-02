Las encuestan dan aire al movimiento leonesista que persigue una autonomía independiente

León vuelve a estar en el mapa político con el notable aumento de votos que la Unión del Pueblo Leonés (UPL) conseguiría en las elecciones del 13F según todas las encuestas.

En unos comicios que se prevén tan ajustados, los grandes miran de reojo a partidos como el liderado de nuevo por Luis Mariano Santos, que podrían tener en su mano la llave de la gobernabilidad. De hecho, este notable incremento del voto leonesista, que parece indicar que UPL podría hasta triplicar sus resultados de 2019, ha obligado al resto de partidos a hacerse más presentes en León durante la campaña.

Eduardo López Sendino, vicesecretario de UPL, recuerda para Público cómo "en 1979, antes de que se iniciase el proceso autonómico, se realizó una encuesta en la que la opción de ir con Castilla era claramente minoritaria, pero el dedazo Martín Villa junto con Peces Barba no nos dejó ninguna opción", asegura.

"Lo que está claro es que aquí existe un sentimiento general de ser leoneses, no castellanos ni, por supuesto, castellanos y leoneses, como no hay catalano-aragoneses. Es que, si en una bolsa metes peras y manzanas, por mucho que las mezcles no van a salir peras-manzanas, sino peras y manzanas", apunta en todo de broma López Sendino.

López Sendino: "Lo que está claro es que aquí existe un sentimiento general de ser leoneses"

En estos momentos, además, parece haberse despertado el sueño histórico de recrear el Reino de León -formado por León, Zamora y Salamanca-. "Tenemos el derecho histórico de ser una comunidad autónoma. El leonesismo está muy vivo a pesar del ninguneo al que nos someten desde Valladolid", reconocen desde UPL. De hecho, actualmente las encuestas les dan dos procuradores (por uno solo que lograron en 2019), aunque Sendino asegura: "Creo que estaremos más cerca de los cuatro. Nosotros de las encuestas no nos fiamos, ni para bien, ni para mal. Nos fiamos más del apoyo que hemos recibido en la calle y que no lo hemos vivido nunca con esta intensidad", asegura.

"Nuestras reivindicaciones son una carrera de fondo, no un sprint. No tenemos preferencias entre PP o PSOE a la hora de gobernar porque ambos ningunearon nuestras ideas. No hay que olvidar que, aunque el PSOE gobernó solo cuatro años, durante su mandato se aprobó la Ley de Sedes, por la que todas las instituciones básicas de la comunidad autónoma se ubicarían en Valladolid. Este movimiento siempre nos pareció un agravio comparativo y pedimos una redistribución de los órganos de Gobierno de la región", añaden desde UPL.

"Abiertos a hablar siempre"

Dolidos por las palabras de Mañueco que llamó "Gobierno Frankenstein" al formado por varios partidos (como Por Ávila, UPL, o la España Vaciada) en apoyo a una formación mayoritaria, Sendino reconoce que prefieren "un cambio de Gobierno por pura limpieza democrática, igual que el PP lo reivindicó en su día en Andalucía".

El 4 de mayo de 1984 más de 90.000 leoneses pidieron la Autonomía para León en la manifestación más histórica de la capital. — Unión del Pueblo Leonés

Sin embargo, a la hora de hablar de los más que probables pactos que existirán tras los comicios, el vicesecretario de UPL asegura: "Nosotros estamos abiertos a hablar siempre. No vamos a cogobernar, solo a tratar de reequilibrar los desequilibrios existentes, nunca vamos a ocupar sillones".

Sendino asegura no vivir de recuerdos de tiempos mejores, al echar la vista atrás hasta el 4 de mayo de 1984, cuando más de 90.000 leoneses pidieron la Autonomía para León en la manifestación más histórica de la capital. En esa jornada, los leoneses pidieron que se diera marcha atrás a la reciente creación de la Comunidad Autónoma entre los reinos de León y Castilla.

Las imágenes de aquel día siguen en la retina de los políticos leonesistas, que no creen que se haya perdido fuerza en el camino. De hecho, subraya: "Dos años antes de la pandemia, otras 90.000 personas volvieron a salir a la calle con las mismas reivindicaciones", dicen. "El leonesismo está muy vivo y nos van a tener que escuchar".