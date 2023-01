Enma López: "Almeida está mucho más entretenido en confrontar con Pedro Sánchez que en gestionar Madrid"

Ha pasado de no tener cargos orgánicos en el PSOE de Madrid y presentarse en una candidatura diferente a la actual dirección autonómica a dirigir la campaña electoral de la candidata de su partido en la capital. ¿Se lo esperaba? Supongo que se entiende como un reconocimiento a su trabajo.

Ha sido una sorpresa muy agradable. Claro que es un reconocimiento que además agradezco muchísimo. Es una oportunidad muy buena y un reto apasionante. No es una labor sencilla, es una campaña en Madrid, grande. Partimos de lo que partimos. Pero también es una oportunidad preciosa porque tenemos una magnífica candidata. Tenemos mucho proyecto, todo un trabajo que se ha ido haciendo durante estos cuatro años. Y esto es la guinda, el rematar esa faena.

¿Es Reyes Maroto una buena candidata para el PSOE de Madrid? ¿Cuáles diría que son sus principales fortalezas?

Es la mejor candidata que podemos tener. De hecho, es nuestra candidata. ¿La principal fortaleza? Creo que es una magnífica gestora. Es algo que ha demostrado y es algo que en Madrid nos hace mucha falta porque ya hace muchos años que no tenemos ese perfil. Madrid necesita una alcaldesa que se lo sepa, una alcaldesa que no solo prometa, sino que cumpla, que acabe con esa frustración que tenemos mucho los madrileños de que nos han prometido muchas cosas pero que cuando llega la hora de la verdad no se hacen. Ya está bien de proyecto y promesas, lo que hace falta es que las cosas se hagan realidad. Reyes para eso es la mejor persona que podemos tener. Porque, además, viene a sumar, a completar el trabajo que llevamos haciendo años.

Llevamos demasiados años con un alcalde que no quiere ser alcalde, con un alcalde que no trabaja, que no ha dejado ni un solo legado. Siempre me hago la pregunta de que cuando se vaya Almeida, ¿qué vamos a recordar de él? Y la respuesta es que no hay nada. Frente a eso traemos a una grandísima gestora que ha estado gestionando un ministerio que mueve alrededor del 20% del PIB de este país. Ha viajado fuera, ha traído inversiones, industria, riqueza y ha generado empleo. Eso es fundamental, precisamente por la falta que nos hace en Madrid. Además, es una candidata cercana, humilde, súper trabajadora, incansable y empática. Es una persona que tiene muchas ganas de ser alcaldesa. Es algo que a Almeida debe ser que no le ha gustado porque se ha dedicado absolutamente a todo menos a ser alcalde.

Supongo que entonces una de las bases de la campaña será contraponer el perfil gestor de Maroto con la gestión de Almeida.

Claro que sí. Es la no gestión de Almeida frente a la que ha hecho Reyes en el Gobierno de Pedro Sánchez. Nosotros no venimos con promesas, traemos a una gestora que ha sido capaz de gestionar un volumen importante de presupuesto. Ha gestionado de forma brillante los fondos europeos trayendo un montón de inversiones. Ha viajado por el mundo trayendo fábricas a España, que es algo que genera empleo. Son esos dos modelos. Tenemos a un alcalde que tiene un proyecto agotado, que no le gusta ser alcalde y que no le ha prestado ningún tipo de interés a Madrid. Frente a eso, una persona que es una grandísima gestora y que tiene muchísimas ganas y una absoluta ambición de ser alcaldesa de Madrid.

López, en un momento de la entrevista en la redacción de 'Público'. — Alfredo Langa

¿Qué valoración hace entonces del mandato de Almeida? ¿Ve realmente al alcalde debilitado y con posibilidad de que haya cambio?

Lo vemos debilitado, sí. Y así lo dicen las encuestas, que Almeida está a tiro. Durante estos cuatro años ha hecho una no gestión, no ha hecho nada. Su proyecto está completamente agotado. Recuerdo un tuit que decía que lo que iba a hacer con la vivienda era nada, con mayúsculas. Eso es lo que ha hecho, no ha cumplido ni una sola de las promesas electorales con las que se ha presentado. En principio, parecía que la única que iban a cumplir era la de la rebaja del IBI, que por cierto era la más gravosa de todas porque beneficia más a quien más tiene. Y ni eso. Porque la de hace dos años no la pudieron llevar a cabo porque fue un pacto con Recupera Madrid. Y este año, como no ha sido capaz tampoco de aprobar los Presupuestos, ni eso. Todos recordamos esos carteles en las marquesinas donde decía que iba a soterrar la A-5. Sigue tan descubierta como siempre. Iba a hacer muchas cosas, pero no ha hecho nada. Ya basta de la frustración de los madrileños de que se prometan muchas cosas y no se cumplan. Nosotros venimos a cumplir.

En realidad, está mucho mas entretenido en confrontar con Pedro Sánchez que en gestionar. Es una ciudad donde las desigualdades se han agravado. Ha tenido muchas oportunidades, ha tenido el apoyo de todos los grupos con los Pactos de la Villa, que se han convertido en papel mojado. Aparte del soterramiento de la A-5, estaba derribar el Scalextric de Puente de Vallecas, peatonalizar más espacios, crear más zonas verdes, abrir los patios de los colegios, hacer ciudades policéntricas donde todo esté cerca de tu casa. Nada de eso lo ha hecho. Puede intentar poner la excusa de la pandemia o de Filomena. Pero la realidad es que otros municipios, teniendo las mismas dificultades y muchísimos menos presupuestos sí han transformado la ciudad. Se me ocurre por ejemplo el alcalde de Valladolid.

Perdone que le insista, ¿lo ven tan debilitado como para que la izquierda sume?

Definitivamente sí, Almeida está a tiro. Las encuestas coinciden en eso, que la izquierda puede sumar. Por eso tenemos que hacer una muy buena campaña. Tenemos que ser capaces de trasladar a todos los madrileños que hay alternativa. Que no tenemos que conformarnos, que las cosas se pueden hacer de otra manera, que merecemos un Madrid mejor. Un Madrid con buen gobierno y buenos gestores. Con políticos preocupados por sus vecinos y no por sus cuitas internas en el medio del partido, que es a lo que ha estado Almeida durante estos cuatro años. Ese es el gran reto que tenemos. Es difícil, pero vamos a dejarnos la piel en ello.

En este sentido, ¿habrá problemas para que haya entendimiento entre el PSOE y Más Madrid si la suma diera?

Si la izquierda consigue un voto más que la derecha, en Madrid habrá un gobierno progresista. Sin duda. Ahora nos queda una campaña para ver cómo queda el orden de las fuerzas políticas.

¿Cómo se articulará la campaña en torno a Más Madrid? ¿Son competidores?¿Son aliados? O, dicho de otra manera, ¿qué diferencia al PSOE de la candidatura de Rita Maestre?

Somos dos fuerzas políticas progresistas. Hay muchos proyectos que compartimos, otros que no. El PSOE tiene un proyecto propio y tiene mucha vinculación con otros territorios. Algo que es muy positivo porque traemos ejemplos de otros alcaldes, no solo nacionales. Tenemos ejemplos como el de Berlín con la movilidad, el de París con Anne Hidalgo. Sobre todo traemos experiencia de gestión. Igual que el Gobierno de Pedro Sánchez está haciendo políticas que influyen directamente en los ciudadanos, nosotros traemos esa capacidad de convertir los proyectos en realidad y materializarlos.

La concejal del PSOE y jefa de campaña de Reyes Maroto, en la redacción de 'Público'. — Alfredo Langa

El PSOE no ha gobernado en la ciudad desde hace décadas. Tampoco la Comunidad. A excepción de los cuatro años de Manuela Carmena, ambos territorios son feudos del PP. ¿Qué pasa con la izquierda en Madrid?

Es algo con muchas variables. Lo que creo es que ya toca que haya un gobierno socialista. Estuvimos muy cerca en 2019, cuando Ángel Gabilondo fue la lista más votada. Ahora que tanto se habla de la lista más votada, podríamos haberlo tenido de presidente y la historia hubiera cambiado mucho. Si en aquel momento Cs en vez de decantarse por la derecha hubieran hecho aquello que decían de apoyar la lista más votada. Del pasado hay que aprender, tomar nota. Pero miramos al futuro con ilusión, ganas y fuerza. Y con el bagaje de todo lo aprendido en los barrios durante estos años. Cuando me recorrí los 45 mercados de Madrid, una habla con mucha gente. Tenemos muy claro qué es lo que hace falta en esta ciudad y es lo que vamos a contar.

Dice últimamente Pedro Sánchez que el PSOE está más unido que nunca. La federación socialista madrileña es un sitio muy particular históricamente en este sentido. ¿Está también el PSOE de Madrid más unido que nunca?

Sí lo está. Hay veces que los periodistas nos preguntáis qué pasa, que no se escucha ruido. Pues estamos muy entretenidos en generar un proyecto muy potente a la altura de Madrid. Generar unos equipos potentes a la altura de Madrid. Tenemos clara nuestra labor. El tiempo no está para perderlo en cuitas internas, no está para perderlo en cuestiones que no interesan a los ciudadanos. Madrid está en una gestión de emergencia sanitaria, con los servicios públicos en jaque, abandonada y cada vez más desigual. Cada día es más difícil vivir en esta ciudad, cada día la vivienda está más cara, cada día perdemos calidad de vida. Decía The Economist que hemos bajado 24 puntos en el ranking de ciudades. Esto no está para que nos metamos en líos internos. Creo que el PP es el que no ha estado a la altura en esto, mucho menos siendo los que gobernaban.

¿En qué van a poner el foco durante la campaña? Es decir, ¿qué medidas serían las más urgentes que debería tomar un nuevo Ayuntamiento progresista?

Tendremos tiempo de desgranar las propuestas. Estamos trabajando en ellas con los grupos y la sociedad civil. Pero sí tenemos claras varias cosas. Tenemos tres colectivos que creemos que son prioritarios y necesitan nuestra atención. Uno son los jóvenes, porque es muy difícil ser joven en Madrid. Es muy difícil porque no te puedes emancipar, porque la vivienda está muy cara y eso es algo absolutamente inasumible. Tenemos que conseguir que la vivienda sea asequible. El segundo colectivo somos las mujeres. Es muy difícil ser mujer en Madrid y ser madre, ni te cuento. Conciliar es muy complejo y el Ayuntamiento tiene mucho que decir en eso y tiene que hacerlo, ofrecer soluciones. Y luego hay otro colectivo, que son las personas mayores, que a priori podría parecer que lo tiene más fácil porque ya tienen una casa, tienen una pensión, se les ha subido un 8,5%. Pero, por ejemplo, tenemos que hablar de la cantidad de mayores con soledad no deseada que tenemos en esta ciudad, de la cantidad mayores que se encuentran solos. A todo eso tiene que dar respuesta el Ayuntamiento de Madrid y el proyecto del PSOE se lo dará.

Claro que hablaremos de movilidad, de proyectos de transformación urbana. Hablaremos de los Pactos de la Villa que Almeida totalmente los desterró y hay cosas que son muy necesarias. Desde el soterramiento de la A-5 a derribar el Scaléxtric de Puente de Vallecas o hacer los distritos mucho más pequeños, mucho más manejables donde tú tengas todos los servicios públicos a tu alcance. Tendremos que hablar de zonas verdes. Tendremos que hablar de árboles y tendremos que hablar de empleo. Porque en todo eso Madrid puede hacer mucho y de todo eso hablaremos. Pero llegará y habrá grandes propuestas que estoy convencida de que van a gustar mucho.

Vuelvo de nuevo a la candidata Reyes Maroto. Desde muchos espacios se ha dicho que no es muy conocida para la población. También lo dicen datos del CIS. ¿Está de acuerdo con esa visión? ¿Se puede solventar?

Cuando nosotros vamos por los barrios creemos que sí es conocida. La gente se le acerca. En todo caso, planteo la pregunta. ¿Quién conocía a Manuela Carmena cuatro meses antes de las elecciones? Es más, ni siquiera estaba nombrada y ganó las elecciones. ¿Quién conocía a José Luis Martínez Almeida en enero de 2019? Y ahí está de alcalde. Yo creo que esto va más de proyecto, de trabajo, de equipo, de partido, que solamente de mero conocimiento. Y, aún así, Reyes es una persona muy conocida. Y más que la van a conocer. Lo que necesitamos ahora es que más allá de que la conozcan como ministra y la reconozcan como ministra, la vean como alcaldesa.

¿Es positivo que siga hasta casi el inicio de la campaña dentro del Gobierno? ¿Debería salir antes?

Ser ministro o no es algo que decide el presidente del Gobierno única y exclusivamente. En todo caso, nosotros tenemos un referente, que además es amigo de la ministra, que es Salvador Illa. Él fue ministro hasta muy poco antes de la campaña y sacó un magnífico e indiscutible resultado en Catalunya. Tenemos espejos donde mirarnos. No es algo que nos preocupe en absoluto.

Entiendo que con el perfil de Maroto se tratará también de "vender" gestión del Gobierno. En este sentido, ¿contarán con otros ministros o con el presidente Pedro Sánchez como activo electoral?

Pedro Sánchez es un grandísimo activo electoral. Es nuestro presidente, está liderando unos debates muy interesantes en Europa por primera vez en la historia de este país. Está haciendo una agenda social como no habíamos visto nunca, se ha subido el Salario Mínimo Interprofesional, se ha creado el Ingreso Mínimo Vital, se han subido las pensiones... Estamos hablando de cosas que no habían sucedido nunca. Se ha hecho una reforma laboral que ha elevado el número de contratos indefinidos. Claro que queremos a Pedro Sánchez en la campaña. Y además presentamos a una ministra de su Gobierno. Es indiscutible.

Obviamente, la campaña a nivel autonómico está conectada con la municipal. Por un lado, ¿qué expectativas hay de desbancar a Isabel Díaz Ayuso? Por otro lado, ¿confían en que el tirón de algunos alcaldes haga que se mejoren los resultados a nivel autonómico?

Somos razonablemente optimistas. Somos conscientes de la complejidad. Pero Juan Lobato está trabajando mucho, le está poniendo muchas ganas e ilusión. Eso tendrá sus frutos. Y sin duda el gran valor del PSOE es el municipalismo. El PSOE es un partido municipalista, tenemos maravillosos alcaldes, en Fuenlabrada, en Getafe, en Alcalá, en Alcorcón -donde ahora presentamos a Candelaria Testa, quédense con este nombre porque dará que hablar-. Tenemos alcaldes que están haciendo políticas que de verdad benefician a los ciudadanos. Que son espejos donde mirarnos y que tirarán para las elecciones. Son nuestro gran motor. Los municipios son el motor del país y el motor del PSOE.