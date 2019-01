Iñigo Errejón ha anunciado en el Congreso que entrega su acta de diputado para centrarse en la Comunidad de Madrid: "Algunas veces en la vida lo correcto y lo cómodo no coinciden. Pago muy tranquilo el precio por haber adoptado la decisión correcta. Entrego mi acta de diputado para centrarme en levantar una mayoría de madrileños que consigan llevar el cambio a la Comunidad". El fundador de Podemos se ha despedido así de su paso por la Cámara Baja ante los medios de comunicación en rueda de prensa. El ya exdiputado incide en que no abandona el partido, pero que entrega su acta tras varias peticiones de la dirección de Podemos a través de los medios de comunicación.



El anuncio llega un día de antes del pleno en el Congreso al que Errejón tendría que haber acudido para votar los ochos Reales Decretos que presenta el Gobierno este martes. Ahora es Sol Sánchez, la número uno de Izquierda Unida para la Comunidad de Madrid, la que debería ocupar su puesto. Una paradoja que es, cuanto menos, curiosa. Las diferencias de la semana pasada entre Podemos e IU para la confluencia se dieron, entre otros motivos, porque Errejón no quería que Sánchez fuera la número dos de su lista en la región.

El candidato a la Comunidad ha tomado la decisión sin que ningún miembro de la dirección se lo haya pedido "explícitamente". Sin embargo, este sábado explicó en La Sexta Noche que no renunciaría al acta hasta que llegara la petición. Las declaraciones de los dirigentes a través de los medios de comunicación, como ha ocurrido hoy mismo durante la rueda de prensa de la ejecutiva, es lo que le ha llevado a tomar esta decisión. La cúpula del partido morado ha defendido desde el primer momento que fue Errejón quien tomó la decisión de dejar Podemos al querer competir con una nueva plataforma y, por lo tanto, quien debía asumir la responsabilidad de dejar su escaño y el partido.



Errejón: "Hay que dejar atrás la fase de las disputas y centrarse en levantar una mayoría nueva"

"He recibido muchos apoyos. Pero esta es una decisión personal. Hay que dejar atrás la fase de las disputas y centrarse en lo importante: levantar una mayoría nueva", ha explicado Errejón. Muy diferente es su valoración sobre la permanencia del partido, aunque la dirección estatal lo sitúe fuera de él: "No podría dejar Podemos ni aunque quisiera porque lo he fundado y lo llevo en la piel pero, tras varias peticiones, creo que es mejor hacerlo y centrarme en ganar la Comunidad de Madrid".

"Voy a seguir siendo militante de Podemos. Y estoy haciendo lo que me enseñó mi partido: abrir", explica el diputado sobre su alianza con Manuela Carmena en la plataforma Más Madrid. "Es una candidatura que está hermanando, que queremos que incluya a las formaciones progresistas pero también a los miles de ciudadanos que hemos perdido en estos años", indica Errejón. Sin embargo, Podemos e IU avanzan ya hacia otra dirección ya que, casi al mismo tiempo del anuncio, han avanzando que han llegado a acuerdos para confluir juntos en varios municipios.

El anuncio llega cuatro días después de estallar la mayor crisis de Podemos desde su nacimiento hace cinco años. Errejón consiguió su escaño que consiguió como 'número tres' de la lista que encabezó por Madrid el secretario general, Pablo Iglesias, en las elecciones generales de 2016. Errejón inició la legislatura como portavoz parlamentario, pero fue relevado por Irene Montero tras ser derrotado en la Asamblea de Podemos de 2017, conocida como Vistalegre II.